У 19-летнего Батракова 3 гола и 5 ассистов в 6 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» догнал Глушенкова по «гол+пас»

Алексей Батраков вновь отличился в матче РПЛ.

Хавбек « » открыл счет в матче 6-го тура Мир против « » (2:1, второй тайм). Кроме того, он ассистировал Илье Самошникову, забившему второй гол железнодорожников.

На счету 19-летнего 3 гола и 5 голевых передач в 6 матчах текущего чемпионата. Таким образом, он догнал лидера РПЛ по системе «гол+пас» Максима Глушенкова, у которого также 8 (7+1) результативных действий.

Кроме того, Батраков в данный момент второй ассистент лиги после Вендела (6).