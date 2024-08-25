У 19-летнего Батракова 3 гола и 5 ассистов в 6 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» догнал Глушенкова по «гол+пас»
Алексей Батраков вновь отличился в матче РПЛ.
Хавбек «Локомотива» открыл счет в матче 6-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (2:1, второй тайм). Кроме того, он ассистировал Илье Самошникову, забившему второй гол железнодорожников.
На счету 19-летнего Батракова 3 гола и 5 голевых передач в 6 матчах текущего чемпионата. Таким образом, он догнал лидера РПЛ по системе «гол+пас» Максима Глушенкова, у которого также 8 (7+1) результативных действий.
Кроме того, Батраков в данный момент второй ассистент лиги после Вендела (6).
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ставь лойс, если не забыл, где играет захарян.