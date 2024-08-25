У 19-летнего Батракова 3 гола и 5 ассистов в 6 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» догнал Глушенкова по «гол+пас»

Теги Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Илья Самошников Максим Глушенков Алексей Батраков Футбол

Алексей Батраков вновь отличился в матче РПЛ.

Хавбек «Локомотива» открыл счет в матче 6-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (2:1, второй тайм). Кроме того, он ассистировал Илье Самошникову, забившему второй гол железнодорожников.

На счету 19-летнего Батракова 3 гола и 5 голевых передач в 6 матчах текущего чемпионата. Таким образом, он догнал лидера РПЛ по системе «гол+пас» Максима Глушенкова, у которого также 8 (7+1) результативных действий.

Кроме того, Батраков в данный момент второй ассистент лиги после Вендела (6).

86 комментариев
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В след сезоне его купит Зенит
+169
-14
+155
Ответ N89
В след сезоне его купит Зенит
Во втором круге этого
+144
-8
+136
Умница! Так держать!
+46
-2
+44
Галактионов с молодыми работает потрясающе конечно
+43
0
+43
Свежее мясо для Семака
+41
-9
+32
Ответ pizzatcarizza
Галактионов с молодыми работает потрясающе конечно
А в начале говорили
«Мол тренеришка»
«Зачем он нужен»
«Увольняйте»
+24
-2
+22
Ответ N89
В след сезоне его купит Зенит
Там 20 отступные и он воспитанник,сказал в зенит не пойдет) Это не Глушенков,не имеющий к команде отношения
+20
-2
+18
хоть и болельщик другой команды, но так приятно следить за успехами этого парня! главное без травм и глупых переходов "за деньгами"
+17
0
+17
Ответ Lospinmaps
Кто у Локо спортдиректор? Мне нравится его стратегия
хочешь к себе менеджером в красное и белое переманить?
+20
-3
+17
Ответ ika17.17@mail.ru
А в начале говорили «Мол тренеришка» «Зачем он нужен» «Увольняйте»
Всегда так говорят,когда нет побед или игра не очень
+16
0
+16
Кто у Локо спортдиректор? Мне нравится его стратегия
+20
-5
+15
Самый прикол,что в отличии от Глуша Батраков а Зенит не перейдет) он сам туда не хочет.
+11
-3
+8
Ответ Lospinmaps
Кто у Локо спортдиректор? Мне нравится его стратегия
Рибалта
+12
-4
+8
Вас не тошнит от "ассист"? В то время,когда всегда было и есть нормальное слово "передача".Я канеш понимаю,что сейчас корреспонденты в большинстве своём застряли по словарному запасу на уровне 14-летних полугопников,но есть же редакторы и т.д.
+10
-4
+6
Ответ Lospinmaps
Кто у Локо спортдиректор? Мне нравится его стратегия
Воробьев никакой,балерина, которая не может сыграть с норм командами. А Батраков-это воспитанник ,он не куплен. Самоха второй год в команде и только заиграл,а Ньямси адаптировался полгода. Спорт дир как раз никакой, усилений именно в покупках как не было так и нет.
+8
-2
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Ответ N89
В след сезоне его купит Зенит
В этот раз уже даже не купят, а бартером на ящик мельдония разменяют)
+10
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+6
Ответ N89
В след сезоне его купит Зенит
Он с 6 лет в Локомотиве. Не пойдет он в Зенит. Только в Европу.
+6
-1
+5
Ответ N89
В след сезоне его купит Зенит
С такой статистикой только в Барсу ! Идет только 6 тур ! До конца сезоне хорошо набьет себе и смело может в Испанию ехать !
+5
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Просто машина
+4
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Ответ azfotki
Батрак уже Тикнизяну показывает..туда отдавай туда))
Он всеми уже дирижирует)
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а помните был такой пиняев.
ставь лойс, если не забыл, где играет захарян.
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Осторожно,зениту может понадобиться
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Ответ azfotki
Он сам не пойдет. Сказал,что он воспитанник в отличии от Глуша и пока никуда не намерен уходить.
Ну дай бог, парень особенный. Может и в звезду масштаба большего, чем российский, вырасти.
+2
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Ответ Lospinmaps
Кто у Локо спортдиректор? Мне нравится его стратегия
Ну перед началом сезона руководство Локо многие называли идиотами и говорили, что команда чуть ли не в низшую лигу может вылететь.
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Зенит возбудился.
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Ответ azfotki
Самый прикол,что в отличии от Глуша Батраков а Зенит не перейдет) он сам туда не хочет.
Насыплют выше крыши(как обычно газпром и поступает, когда переманивают) - куда он денется? А будет он играть или нет - никого в газпроме не интересует!!!
+6
-4
+2
Ответ ika17.17@mail.ru
А в начале говорили «Мол тренеришка» «Зачем он нужен» «Увольняйте»
Ну так по делу говорили
+2
0
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Сейчас набежит толпа статистов и начнет считать сумму его контракта и отступные. То есть, сесть на свой любимый конек, переводя все на бабло.
там 20 отступные,он сам пока не хочет переходит никуда,он воспитанник и для него локо больше,чем для Глушенкова. еще сезон два в Локо точно поиграет.
+1
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давайте раньше времени не будем?
+1
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Заинтересовал Зенит) там вон Аршавин паспортиста искал как раз)))
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