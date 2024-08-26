Ферстаппен проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на старте сезона выигравший семь гонок из десяти, в пятый раз подряд остался без победы.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» лидировал на домашнем Гран-при Нидерландов, однако в итоге финишировал вторым, проиграв гонщику «Макларена» Ландо Норрису почти 23 секунды.

Преимущество Ферстаппена в личном зачете слегка сократилось, но Макс продолжает уверенно лидировать. Отрыв от Норриса в личном зачете снизился до 70 баллов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2024

«Макларен» до 30 очков сократил отставание от «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов

29 комментариев
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А если бы Стелла ничего не придумывал, то было бы 63
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален пользователем
Скилл заключается в том чтобы добывать максимально возможное количество очков. Будешь так же язвить когда Норрис 2/3 сезона имея в своём распоряжении фактически самовоз проиграет титул Максу?
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Интересный заголовок «проиграл пять гран-при подряд»…
Будто во всех сошел или Перес его опередил везде:)
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Вот кстати интересно, что если Ландо выиграет все оставшиеся гонки (вкл спринты) с лучшими кругами, то он отберет у Макса минимум 75 очков. Т.е. формально все в его руках.
Понятно, что на такое расчитывать не приходится, но и при победе Ландо, Макс не всегда второй.
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Ответ Minuvert
Комментарий скрыт
фигассе вы строгий сегодня)
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Ответ Minuvert
Комментарий скрыт
Сарджента хотя б вывез?
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Ответ Onix21
Ничего себе тебя порвало. И это даже с учетом того что твой любимый Норрис победил) Ни побеждать, ни проигрывать не умеете достойно)
Его любимый это Льюис. Он хейтер Макса
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Ответ Сергей Богатырёв
я был о вас лучшего мнения))))) победы фаворита над всеми подряд в доминирующем стиле не приелись? Я серьезно, мне скучно болеть за спортсменов или команды, крошащих всех подряд.
Понимаете, я за него фактически со старта карьеры в Ф1, еще с Торо Россо. Победы, не то чтобы приелись, но немного поднасытили, да. Третий титул совсем успокоил, даже фокус стал немного смещать, по сторонам глядеть на других пилотов. В этом сезоне интрига вернулась, я искренне поздравлял не своих фаворитов, даже защищал их в комментариях от разных нападок. Но тут домашний ГП, пауза без побед в разбегающейся команде, летний перерыв, да и ладно бы не Ландо, будь он неладен... Как-то все в одну кучу свалилось, накипело
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Ответ Minuvert
Понимаете, я за него фактически со старта карьеры в Ф1, еще с Торо Россо. Победы, не то чтобы приелись, но немного поднасытили, да. Третий титул совсем успокоил, даже фокус стал немного смещать, по сторонам глядеть на других пилотов. В этом сезоне интрига вернулась, я искренне поздравлял не своих фаворитов, даже защищал их в комментариях от разных нападок. Но тут домашний ГП, пауза без побед в разбегающейся команде, летний перерыв, да и ладно бы не Ландо, будь он неладен... Как-то все в одну кучу свалилось, накипело
Понятно, искренне сочувствую. С другой стороны, личку в этом сезоне, думаю, Макс всетки удержит, Маки уже лажанули с этими семью очками и ещë, думаю, лажанут.
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Ответ Minuvert
Утрирую, конечно. Просто не люблю Норриса, испортил все настроение, а я так ждал конца летней паузы...
чем испортил?)
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Ответ заблокированному пользователю
А как же супер турбо гига мега скилл Максика который так выгодно отличал его от всех самовозных чемпионов - по мнению его фанов? Неужели испарился с космолётом Ньюи? Получается опять в юбилейный трёхсотый раз оказалось, что фаны Макса просто лгали? Эх, да что ж такое то...
Так вот скилл и есть. На ведре второй после самовоза Норриса.
:)
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Ответ voroninboris
Вот кстати интересно, что если Ландо выиграет все оставшиеся гонки (вкл спринты) с лучшими кругами, то он отберет у Макса минимум 75 очков. Т.е. формально все в его руках. Понятно, что на такое расчитывать не приходится, но и при победе Ландо, Макс не всегда второй.
С таким ведром не факт что Макс сможет стабильно на подиумы заезжать, а вот Норрис может на расслабоне катать, у него аццкий самовоз.
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Ответ voroninboris
Вот кстати интересно, что если Ландо выиграет все оставшиеся гонки (вкл спринты) с лучшими кругами, то он отберет у Макса минимум 75 очков. Т.е. формально все в его руках. Понятно, что на такое расчитывать не приходится, но и при победе Ландо, Макс не всегда второй.
Кто ему даст показывать постоянно лучшие круги ? Какой нибудь чика может в конце на софте отобрать легко, РБ легко сольёт его чтобы отобрать это очко, я бы на лучшие круги не рассчитывал, скорее на пиастри, хэма, иногда Рассела и пилотов фур.
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Ответ Иван Алейников
Интересный заголовок «проиграл пять гран-при подряд»… Будто во всех сошел или Перес его опередил везде:)
Лучше было бы написать "не выиграл"?) Смысл бы поменялся?)))
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Ответ Иван Алейников
Интересный заголовок «проиграл пять гран-при подряд»… Будто во всех сошел или Перес его опередил везде:)
Отдушина для хейтеров
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Ответ Сергей Богатырёв
Понятно, искренне сочувствую. С другой стороны, личку в этом сезоне, думаю, Макс всетки удержит, Маки уже лажанули с этими семью очками и ещë, думаю, лажанут.
Благодарю) Посмотрим, как выйдет. Если интрига продержится до последнего поворота, я только "за"
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Ответ Minuvert
Победой в доминирующем стиле над моим фаворитом
я был о вас лучшего мнения))))) победы фаворита над всеми подряд в доминирующем стиле не приелись? Я серьезно, мне скучно болеть за спортсменов или команды, крошащих всех подряд.
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Ответ Eclipse7
А если бы Стелла ничего не придумывал, то было бы 63
Если бы Стелла ничего не придумывал, Норриса бы зазвали после Пиастри по праву лидирующего и ему бы пришлось еще с другими бороться.
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Очень рад за Маков. Ред Булл и Ферс уже порядком надоели
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Слишком большой отрыв. Надежда на титул появится лишь при паре-тройке сходов ферстапена, пока же у нориса шансов нет.
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А как же супер турбо гига мега скилл Максика который так выгодно отличал его от всех самовозных чемпионов - по мнению его фанов? Неужели испарился с космолётом Ньюи? Получается опять в юбилейный трёхсотый раз оказалось, что фаны Макса просто лгали? Эх, да что ж такое то...
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