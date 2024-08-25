Глава российской гребли о лишении Петрова золота ЧМ: «Второй протест не удовлетворили. Решение принято, это действительно так»

Каноист Захар Петров окончательно лишен золота чемпионата мира на дистанции 500 м.

Спортсмен перевернулся возле финиша, при этом его лодка пересекла черту первой. Изначально первое место присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а Петрова признали не финишировавшим.

После протеста российской команды россиянину присудили золото, так как посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь был признан Тарновский.

Российская команда подала повторный протест. Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов сообщил, что его не удовлетворили.

– Ваш второй протест не удовлетворили?

– Сегодня было очень много событий. Наш протест удовлетворили. Потом было несколько протестов других стран, в нарушение правил, как я считаю, — жюри принимает решение один раз.

К сожалению, потом опять пересмотрели и не засчитали результат Захара Петрова. Решение принято, так что это действительно так, – сказал Архипов.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли