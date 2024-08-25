Глава российской гребли о лишении Петрова золота ЧМ: «Второй протест не удовлетворили. Решение принято, это действительно так»

Теги ВФГБК Евгений Архипов сборная России чемпионат мира Сергей Тарновский Захар Петров Гребля

Каноист Захар Петров окончательно лишен золота чемпионата мира на дистанции 500 м.

Спортсмен перевернулся возле финиша, при этом его лодка пересекла черту первой. Изначально первое место присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а Петрова признали не финишировавшим.

После протеста российской команды россиянину присудили золото, так как посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь был признан Тарновский.

Российская команда подала повторный протест. Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов сообщил, что его не удовлетворили.

– Ваш второй протест не удовлетворили?

– Сегодня было очень много событий. Наш протест удовлетворили. Потом было несколько протестов других стран, в нарушение правил, как я считаю, — жюри принимает решение один раз.

К сожалению, потом опять пересмотрели и не засчитали результат Захара Петрова. Решение принято, так что это действительно так, – сказал Архипов.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли

16 комментариев
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Если уверены в своей правоте - подавайте апелляцию в КАС. Это не ОИ, да и амеров тут нет в разборках за места, и спорт не очень медийный, так что есть шанс на объективное разбирательство. Хотя, на мой взгляд дилетанта, странно отдавать победу человеку, который не пересек финишную черту, это же не метание лодки))
+18
-3
+15
В правилах наверное написано может ли лодка финишировать без гребца, может ли гребец без лодки, может ли весло само доплыть до финиша, но для этого их нужно прочитать.
+10
-2
+8
Что ж, сам виноват - не надо было раскачивать лодку...
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+6
Ответ St-Serg
А какие-то правила существуют на эту тему?
Посмотрел правила, если лодка опрокидывается, то пишется DNF (не финишировал), правило 10.3.6. По видеозаписи из новости про качели (матчтв я посмотреть не могу) выходит, что лодка перевернулась (я так понимаю, что лодка на боку — это тоже подходит под слово capsize) до финиша.
+7
-2
+5
Тогда почему фотофиниш определяется по носу лодки? Нелогично
+7
-3
+4
Ответ Александр Иванов
Если уверены в своей правоте - подавайте апелляцию в КАС. Это не ОИ, да и амеров тут нет в разборках за места, и спорт не очень медийный, так что есть шанс на объективное разбирательство. Хотя, на мой взгляд дилетанта, странно отдавать победу человеку, который не пересек финишную черту, это же не метание лодки))
"... это же не метание лодки))" 😆🤣
И весла.
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Наши гребцы настолько сильные что у них весла отлетают и лодки с трудом выдерживают
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Зато какие эмоции и воспоминания на всю жизнь. Золото еще будет, он молодой.
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Ответ pyatachyok
Посмотрел правила, если лодка опрокидывается, то пишется DNF (не финишировал), правило 10.3.6. По видеозаписи из новости про качели (матчтв я посмотреть не могу) выходит, что лодка перевернулась (я так понимаю, что лодка на боку — это тоже подходит под слово capsize) до финиша.
Да, полный "capsize"... Кабз... 🤣
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Ответ Atsuktuvas
Что ж, сам виноват - не надо было раскачивать лодку...
Тем более зная, что мы все в одной лодке)
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А какие-то правила существуют на эту тему?
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Это былодоили после олимпиады?
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Ответ St-Serg
А какие-то правила существуют на эту тему?
Похоже такого не было еще)) так умудриться надо упасть на фиинише
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Ответ pyatachyok
Посмотрел правила, если лодка опрокидывается, то пишется DNF (не финишировал), правило 10.3.6. По видеозаписи из новости про качели (матчтв я посмотреть не могу) выходит, что лодка перевернулась (я так понимаю, что лодка на боку — это тоже подходит под слово capsize) до финиша.
"... cause the vessel destabilize or capsize."
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Ответ Сергей Николаенко
В правилах наверное написано может ли лодка финишировать без гребца, может ли гребец без лодки, может ли весло само доплыть до финиша, но для этого их нужно прочитать.
😂
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