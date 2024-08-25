Мюллер спрятал в трусы записку с инструкциями от Компани перед выходом на замену. Киммих пошутил: «Я не хотел брать ее в руки»
Томас Мюллер спрятал в трусы записку с инструкциями от Венсана Компани.
«Бавария» в гостях обыграла «Вольфсбург» (3:2) в 1-м туре Бундеслиги.
На 65-й минуте перед выходом на замену Мюллер получил записку от главного тренера мюнхенцев Венсана Компани. Выход немца пришелся на подачу углового «Баварией», поэтому Томас спрятал листок в трусы, ожидая более подходящего времени, чтобы показать ее партнерам по команде.
«Я не говорил ему, что он должен спрятать ее в трусы», – пошутил Компани в послематчевом интервью для DAZN. По словам 38-летнего тренера, проще передать инструкции на бумаге, чем кричать через все поле.
Угловой удар привел к голу «Баварии». После этого у игроков появилось время изучить записку.
«Вы видели, куда он [Мюллер] ее спрятал? Я не хотел брать ее в руки», – сказал полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих журналистам.
Мюллер в этой игре догнал рекордсмена Зеппа Майера по числу матчей за «Баварию».
Тот отвечает: у меня палец болит и доктор велел его постоянно в тепле держать.
- Тогда засунь его себе в жопу и там держи.
- Я так и делаю, когда суп не разношу.)
Ну и Томас. Маэстро игры, дядька в раздевалке, радио по жизни!