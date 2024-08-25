Мюллер спрятал в трусы записку с инструкциями от Компани перед выходом на замену. Киммих пошутил: «Я не хотел брать ее в руки»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Томас Мюллер Йозуа Киммих ахахаха Футбол

Томас Мюллер спрятал в трусы записку с инструкциями от Венсана Компани.

«Бавария» в гостях обыграла «Вольфсбург» (3:2) в 1-м туре Бундеслиги.

На 65-й минуте перед выходом на замену Мюллер получил записку от главного тренера мюнхенцев Венсана Компани. Выход немца пришелся на подачу углового «Баварией», поэтому Томас спрятал листок в трусы, ожидая более подходящего времени, чтобы показать ее партнерам по команде. 

«Я не говорил ему, что он должен спрятать ее в трусы», – пошутил Компани в послематчевом интервью для DAZN. По словам 38-летнего тренера, проще передать инструкции на бумаге, чем кричать через все поле.

Угловой удар привел к голу «Баварии». После этого у игроков появилось время изучить записку.

«Вы видели, куда он [Мюллер] ее спрятал? Я не хотел брать ее в руки», – сказал полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих журналистам.

Мюллер в этой игре догнал рекордсмена Зеппа Майера по числу матчей за «Баварию».

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15 комментариев
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Сразу видно школу Йоахима Лёва)
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Нормальные шутки в мужском коллективе) ну кто примерно так же не шутил из спортсменов, на тренировках и соревах😃
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Компани: Он должен был прочитать и съесть!
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Говорят «че кайф» уже под языком держит эту записку )
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В ресторане мужик заказал суп. Официант приносит ему его и держит палец в супе. Мужик спрашивает: ты чего в моём супе палец держишь?
Тот отвечает: у меня палец болит и доктор велел его постоянно в тепле держать.
- Тогда засунь его себе в жопу и там держи.
- Я так и делаю, когда суп не разношу.)
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Киммих пошутил. На самом деле хотел
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Как будто атмосфера в команде стала лучше. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

Ну и Томас. Маэстро игры, дядька в раздевалке, радио по жизни!
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Производителям футбольных форм давно пора делать кармашки как на шортах, так и на футболках. Ну, в крайнем случае на гетрах....😜😜🙂
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Ответ revo
Комментарий скрыт
Ну здесь реально очень тонкая и качественная шутка, сарказм неуместен
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