Игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу. Она отправила супруге футболиста фото из его постели (Daily Mail)

Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу.

По данным Daily Mail, все началось с того, что жене футболиста в инстаграме написала девушка: «Я переспала с твоим мужем». В качестве подтверждения она прислала фото из постели в доме футболиста – примечательно, что на стене висело фото игрока с семьей.

Муж заявил, что фото – подделка. Однако женщина проверила записи с камер и увидела, что футболист действительно приводил домой любовницу. В результате жена приняла решение расстаться с мужем.

Daily Mail не раскрывает личность футболиста, однако называет его «хорошо известным» и отмечает, что он ездил на Евро-2024 в составе сборной своей страны.