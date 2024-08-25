Игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу. Она отправила супруге футболиста фото из его постели (Daily Mail)

Теги премьер-лига Англия светская хроника происшествия Футбол

Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу.

По данным Daily Mail, все началось с того, что жене футболиста в инстаграме написала девушка: «Я переспала с твоим мужем». В качестве подтверждения она прислала фото из постели в доме футболиста – примечательно, что на стене висело фото игрока с семьей.

Муж заявил, что фото – подделка. Однако женщина проверила записи с камер и увидела, что футболист действительно приводил домой любовницу. В результате жена приняла решение расстаться с мужем.

Daily Mail не раскрывает личность футболиста, однако называет его «хорошо известным» и отмечает, что он ездил на Евро-2024 в составе сборной своей страны.

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105 комментариев
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Насколько тупым нужно быть чтобы притащить в дом с камерами любовницу, при этом не очистив записи. Деньги есть - ума нет.
+246
-6
+240
Ответ samatzakirzyanov
Комментарий скрыт
А что, ум у нас приравнивается к верности? Речь то не об этом совсем.
+172
-7
+165
Хорошо, что не Гринвуд, он бы этой любовнице табло начистил😁 ну и жене, чтоб не расслаблялась тоже
+169
-5
+164
Ответ VVUBWD
Баня и проститутка мой выбор!!!
Глушаков, залогинься.
+61
0
+61
Ответ Alex.K71
Любовниц нужно водить в гостиницы, тем более, если у тебя есть деньги, что за тупость заниматься этим дома со многими вытекающими последствиями из этого. Хотя после многочисленных детей от любовницы у Кайла Уокера меня уже в АПЛ ничего не удивляет!!!✅
вот ты странный - в любой гостинице за 5 секунд вычислят кто к ним пришёл и сразу сфоткают его со всех ракурсов. Игрока сборной знает вся страна
+57
-1
+56
Уокер?
+50
-2
+48
Не знаю откуда инфа, что не англичанин, но вот прям 99% - это Уокер.
На недавнем награждении игроков после сезона , Кайл был один. Пока все его партнёры с детьми и жёнами.
Да и Кайл ещё во времена ковида тусил с профурсетками.
+47
-5
+42
Ответ Верховный Лорд
Хорошо, что не Гринвуд, он бы этой любовнице табло начистил😁 ну и жене, чтоб не расслаблялась тоже
хорошо что не саутгейт а то 0 0 было,
вроде записи есть а голов нет!
+34
-1
+33
Ответ Евгений Сидоров
Насколько тупым нужно быть чтобы притащить в дом с камерами любовницу, при этом не очистив записи. Деньги есть - ума нет.
Написано же... футболист
+28
0
+28
Спортивные новости на Спортсе, ставлю спортивный класс 👍
+28
-1
+27
И кто же этот лох интересно 😁😂
+30
-5
+25
Ну, этот ребус просто мать всех ребусов. Спасибо, спортс, держите нас в интеллектуальном тонусе !
+17
-1
+16
В лес надо ездить, там можно и в машине, включив кондиционер, и на траве, только средством от комаров запастись при этом.
+13
0
+13
Хоспади, какая банальщина. Жена, любовница. Где гендерное разнообразие, инклюзивность где?
+13
0
+13
Любовниц нужно водить в гостиницы, тем более, если у тебя есть деньги, что за тупость заниматься этим дома со многими вытекающими последствиями из этого. Хотя после многочисленных детей от любовницы у Кайла Уокера меня уже в АПЛ ничего не удивляет!!!✅
+20
-8
+12
Ответ Евгений Сидоров
Насколько тупым нужно быть чтобы притащить в дом с камерами любовницу, при этом не очистив записи. Деньги есть - ума нет.
Действительно! Для чего же тогда отели существуют..
+9
-1
+8
Ответ Чемоданоносец Беглова
В лес надо ездить, там можно и в машине, включив кондиционер, и на траве, только средством от комаров запастись при этом.
не всегда помогает, спросите орзул и дзюбу.
+8
0
+8
Ответ Верховный Лорд
Хорошо, что не Гринвуд, он бы этой любовнице табло начистил😁 ну и жене, чтоб не расслаблялась тоже
Симулятор Олимпиады, получается🥊😼
+11
-4
+7
Баня и проститутка мой выбор!!!
+10
-4
+6
Ответ shickana
Уокер?
Думаю если бы Уокер, ни он, ни газета - этого скрывать не стали!
+6
0
+6
Ответ Евгений Сидоров
Насколько тупым нужно быть чтобы притащить в дом с камерами любовницу, при этом не очистив записи. Деньги есть - ума нет.
А ещё тупее нужно быть руководству спорсру,чтобы эту чушь здесь публиковать
+6
-2
+4
Ладно, футболист тупой и обманщик, но со стороны любовницы тоже довольно низкий поступок, наверняка знала, что мужик женат, но все равно пошла к нему домой, а потом ещё и слила со всеми потрохами
+5
-1
+4
Ответ Олег Лисицын
Не знаю откуда инфа, что не англичанин, но вот прям 99% - это Уокер. На недавнем награждении игроков после сезона , Кайл был один. Пока все его партнёры с детьми и жёнами. Да и Кайл ещё во времена ковида тусил с профурсетками.
В АПЛ же нет других команд кроме Сити?
+4
0
+4
Ответ Okazaki
А жены дома не было, была с любовником)
У любовника хватило мозгов не присылать селфи мужу любовницы
+4
0
+4
Ответ Олег Лисицын
Не знаю откуда инфа, что не англичанин, но вот прям 99% - это Уокер. На недавнем награждении игроков после сезона , Кайл был один. Пока все его партнёры с детьми и жёнами. Да и Кайл ещё во времена ковида тусил с профурсетками.
Оправдывает фамилию Walker)
+4
0
+4
Ответ samatzakirzyanov
Комментарий скрыт
Да, а в чем вопрос?
+5
-1
+4
какие же они идиоты все таки, эти футболисты)
+4
0
+4
Ответ Бегемотик
Мужик мразина Интересно а любовница знающая о жене ей совсем не в падлу такое?
Смеёшься что ли? Какие принципы могут быть у профурсеток))
+3
0
+3
Лет десять назад точно сказал бы - Терри
А сейчас хз
+4
-1
+3
Ответ trav
вот ты странный - в любой гостинице за 5 секунд вычислят кто к ним пришёл и сразу сфоткают его со всех ракурсов. Игрока сборной знает вся страна
ну тогда хату снять не на свое имя - и все делов
+3
0
+3
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