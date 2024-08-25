«Вулверхэмптон» – «Челси». 2:6 – Мадуэке сделал хет-трик с пасов Палмера, у Коула 1+3, у Джексона 1+1, Феликс тоже забил. Онлайн-трансляция
«Челси» играет с «Вулверхэмптоном» на выезде в рамках 2-го тура АПЛ.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 2-й минуте счет открыл форвард «синих» Николас Джексон. На 27-й отличился форвард хозяев Матеус Кунья. На 45-й Коул Палмер с паса Джексона вывел лондонцев вперед. Но на 6-й добавленной минуте форвард «Вулвс» Йорген Ларсен сравнял счет.
На 49-й гости в третий раз вышли вперед в счете – забил Нони Мадуэке с паса Палмера. На 58-й Нони снова отличился после передачи Коула. На 63-й связка «синих» снова сработала в том же порядке: пас Палмера, гол Мадуэке.
На 80-й отличился Жоау Феликс, купленный лондонцами этим летом у «Атлетико».
- Дата проведения
- 25 августа, 16:00, «Молинью»
- Голы:
- 0:1 – 2 Джексон, 1:1 – 27 Матеус Кунья, 2:2 – 45+6 Ларсен, 1:2 – 45 Палмер, 2:3 – 49 Мадуэке, 2:4 – 58 Мадуэке, 2:5 – 63 Мадуэке, 2:6 – 80 Жоау Феликс.
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Аит-Нури (Доусон, 67), Гомеш, Москера, Доэрти, Лемина, Гомес, Белльгард (Гомеш, 68), Матеус Кунья (Сарабия, 68), Хван Хи Чхан (Поденсе, 59), Ларсен.
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Челси –
Санчес, Кукурелья (Вейга, 83), Колуилл, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо (Дьюзбери-Холл, 76), Мудрик (Нету, 46), Палмер (Нкунку, 83), Мадуэке, Джексон (Жоау Феликс, 68).
:)
Тебе надо и порадоваться и при этом собрать плюсиков с хомяков, которые кушают Гари Невиллов и тех, что «не узнаю свой клуб».
Держись, всё будет хорошо.