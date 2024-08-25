«Вулверхэмптон» – «Челси». 2:6 – Мадуэке сделал хет-трик с пасов Палмера, у Коула 1+3, у Джексона 1+1, Феликс тоже забил. Онлайн-трансляция

«Челси» играет с «Вулверхэмптоном» на выезде в рамках 2-го тура АПЛ.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 2-й минуте счет открыл форвард «синих» . На 27-й отличился форвард хозяев . На 45-й с паса Джексона вывел лондонцев вперед. Но на 6-й добавленной минуте форвард «Вулвс» сравнял счет.

На 49-й гости в третий раз вышли вперед в счете – забил с паса Палмера. На 58-й Нони снова отличился после передачи Коула. На 63-й связка «синих» снова сработала в том же порядке: пас Палмера, гол Мадуэке.

На 80-й отличился Жоау Феликс, купленный лондонцами этим летом у «Атлетико».

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