«Вулверхэмптон» – «Челси». 2:6 – Мадуэке сделал хет-трик с пасов Палмера, у Коула 1+3, у Джексона 1+1, Феликс тоже забил. Онлайн-трансляция

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Йорген Ларсен Матеус Кунья Нони Мадуэке Коул Палмер Николас Джексон онлайны Футбол

«Челси» играет с «Вулверхэмптоном» на выезде в рамках 2-го тура АПЛ.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 2-й минуте счет открыл форвард «синих» Николас Джексон. На 27-й отличился форвард хозяев Матеус Кунья. На 45-й Коул Палмер с паса Джексона вывел лондонцев вперед. Но на 6-й добавленной минуте форвард «Вулвс» Йорген Ларсен сравнял счет.

На 49-й гости в третий раз вышли вперед в счете – забил Нони Мадуэке с паса Палмера. На 58-й Нони снова отличился после передачи Коула. На 63-й связка «синих» снова сработала в том же порядке: пас Палмера, гол Мадуэке.

На 80-й отличился Жоау Феликс, купленный лондонцами этим летом у «Атлетико».

Вулверхэмптон – Челси 2:6 (второй тайм)
Дата проведения
25 августа, 16:00, «Молинью»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Джексон, 1:1 – 27 Матеус Кунья, 2:2 – 45+6 Ларсен, 1:2 – 45 Палмер, 2:3 – 49 Мадуэке, 2:4 – 58 Мадуэке, 2:5 – 63 Мадуэке, 2:6 – 80 Жоау Феликс.
ВулверхэмптонЖозе Са, Аит-Нури (Доусон, 67), Гомеш, Москера, Доэрти, Лемина, Гомес, Белльгард (Гомеш, 68), Матеус Кунья (Сарабия, 68), Хван Хи Чхан (Поденсе, 59), Ларсен.
ЧелсиСанчес, Кукурелья (Вейга, 83), Колуилл, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо (Дьюзбери-Холл, 76), Мудрик (Нету, 46), Палмер (Нкунку, 83), Мадуэке, Джексон (Жоау Феликс, 68).
Предупреждения:
Аит-Нури (35), Гюсто (40), Палмер (44), Кукурелья (71), Москера (71).

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72 комментария
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Мадуэке вывез за базар
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Кайседо днище
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Мадуэко с Палмером резвятся...
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Выходит, перед матчем Мадуэке был прав
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Мадуэке сегодня знатно Вулверхэмптон унизил) Сначала город обосрал, а потом еще и трешку отгрузил))
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Ответ fake69
С Санчесом в рамке и Мудриком в старте ловить нечего. И клоуна Энцо оставить в глухом запасе , Лавиа намного креативнее.
Дно на Кайседо и дырявая оборона тебя, я смотрю, волнует меньше)
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Есть Нето, Нкунку, Феликс но играть клоун мудрик рука лицо
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странный конечно судья
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Мадуэке не соврал, действительно не любит Вулверхэмптон
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Ответ DolJun
стартовый состав - прям привет почеттино: можно выставлять игроков на их профильных позициях и это - сюрприз-сюрприз - будет работать. отдельное спасибо мареске за то, что уже вторую игру подряд в старте выходят колвил-фофана. на бумаге это сильнейшая пара защитников челси и им как минимум нужно несколько игр чтобы сыграться, не смотря на провалы, которые наверняка еще будут. кайседо пока плох в обработке мяча, жаль гюсто не всегда рядом чтобы подстраховать. ну и джексон конечно как обычно: гол и запоротый верняк. палмер слегка потерялся десяткой, хоть и гол забил. до нони мяч редко доходит, синие смотрятся лучше, только кайседо решительно привозит. счет не по игре.
Причем тут отборы Кайседо, если он на ровном месте дважды потерял мяч? Вторая потеря вообще стала голом. Колвилл и Фофана — бездари. Их уровень где-то на уровне Вулвз и ниже. У Кукурельи и джексона серьезные проблемы с ментал хэлф — один обнимает ягодицы на угловых и поет песни, другой всю игру махает руками и не может успокоиться.
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На что рассчитывает Мареска с такой защитой? Начинается все с дырки в центре поля, что приводит к ошибкам в защите. Без Галлахера или Лавиа некому страховать Кайседо, и он начинает тупить. А заканчивается все Фофаной и Колвилом, которые и так весьма слабые. С ними в каждом матче такой цирк будет
+6
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Кайседо - это среднего уровня игрок. Таких и.. в том же Вулверхэмптоне полно. Чем он например сильнее, чем Лемина? Ничем. Энцо Фернандеса болельщики Челси все время превозносят, но.. непонятно за что. Сколько у него голов+голевых передач за 2 сезона? Мудрик.. без комментариев. Вообщем, миллиард был бездарно слит на средних игроков. И играют они соответствующе. Средне.

:)
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Ответ *MVP*
в прошлом сезоне при Поче по игре все было неплохо, но на старте потеряли много очков - матчи с ВХ, НФ, Виллой и Борнмутом как раз забрали то, чего не хватило в концовке сезона для топ-4 в этом сезоне нельзя повторять такое, матч с Сити вселяет оптимизм
Если у вас Нотингем Форест и Астон Вилла в одной группе,то страшно родумать к какой вы относите свой Челси
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Нони Мадуэке сильно не понравился Вулверхэмптон.
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Защита проходной двор, плюс еще и судья какой странный, благо пока повезло забить два гола.
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Ответ DanielCarvalho
Каждый раз включая матч Челси, мне становится плохо, вспоминая что в клубе, где когда то ЦФ были Дрогба, Шевченко, Торрес, теперь играет прости господи Джексон. Игрок уровня подвала чемпионшипа. Боули деньгами сорит налево и направо, ну можно же подписать кого то нормального, чтобы эта безмозглая курица не играла. Мне кажется даже сейчас на сезон выписать Дрогба, он будет лучше Джексона
Шевченко? И чего он такого сделал в челси?
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Ответ Сергей Галынский
Хлопчика убрали и голы пошли
Написал другой хлопчик
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Удачи Челси👊.
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Ответ fake69
С Санчесом в рамке и Мудриком в старте ловить нечего. И клоуна Энцо оставить в глухом запасе , Лавиа намного креативнее.
Еще и колвиля выгнать. Второй гол полностью его косяк.
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Ответ Muhammet Lampard
Кайседо днище
чуть позже исправился, бывает
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Ответ ZarvuR2020
Хорошо что забиваем. Как Тухель ушёл, так нет у Челси обороны.
Как Фофана пришел за 100 лямов)
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Ответ Акер
Вау. При Почеттино Челси бы как обычно вышел мёртвым из раздевалки, а тут наоборот прибавили
Тяжело тебе сейчас, конечно.

Тебе надо и порадоваться и при этом собрать плюсиков с хомяков, которые кушают Гари Невиллов и тех, что «не узнаю свой клуб».

Держись, всё будет хорошо.
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Ответ S. A.
Какие же у волков мусорные защитники, что им Мадуэке 3 забивает
+ Жозе Са
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Ответ DolJun
вот теперь счет по игре. пессимистам лицо к осмотру
Комментарий удален модератором
Ответ Noken
Причем тут отборы Кайседо, если он на ровном месте дважды потерял мяч? Вторая потеря вообще стала голом. Колвилл и Фофана — бездари. Их уровень где-то на уровне Вулвз и ниже. У Кукурельи и джексона серьезные проблемы с ментал хэлф — один обнимает ягодицы на угловых и поет песни, другой всю игру махает руками и не может успокоиться.
какие отборы кайседо? ты вообще на чей коммент отвечаешь?
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Ответ CFCheadhunter
Меня сегодня жестко заминусовали, но пока цирковое представление от лондонских не дает ни шанса синим оптимистам. Что ж, молодо-зелено. Поживут с мое и начнут разбираться в футболе. Всего хорошего!
Надеемся, что к концу ноября будет место ниже середины и продажа клуба с молотка
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Ответ Ojer
Защита проходной двор, плюс еще и судья какой странный, благо пока повезло забить два гола.
Здесь ключевое слово «повезло». Потому и…
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Ответ DolJun
невероятно но факт: штрафной, с которого забили волки был назначен за такое же нарушение от мадуеке, за которое тейлор не поставил пенальти в ворота голубого вагона
Комментарий удален модератором
Ответ trav
Вчера в матче Барса Атлетик 5 минут ко второму тайму добавили. Более менее понятно и адекватно
Но там водопой
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Ответ Islam5550
Продолжают добавлять по 8 минут , и это только к первому тайму. В Испании тоже я так понимаю так добавляют сейчас
Вчера в матче Барса Атлетик 5 минут ко второму тайму добавили. Более менее понятно и адекватно
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