У «Краснодара» 3 победы в РПЛ подряд после 3 ничьих на старте сезона

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» одержал 3-ю подряд победу в Мир РПЛ.

В матче 6-го тура Мир РПЛ команда Мурада Мусаева в гостях обыграла московское «Динамо» (1:0).

Ранее «Краснодар» побеждал в матчах с «Пари НН» (2:1) и ЦСКА (2:1). В первых трех турах нынешнего сезона РПЛ «быки» трижды сыграли вничью.

После 6 туров «Краснодар» набрал 12 очков и занимает промежуточное 2-е место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту».

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48 комментариев
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Краснодар лишил Динамо титула шеститурового чемпиона😁
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И по прежнему 2 команды в чемпионате без поражений - Краснодар и Зенит 😎
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И снова Краснодар спасает Зенит.
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Ответ валя_стакан
Комментарий скрыт
Понеслось нытье по трубам....
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Ответ mishkaru
А почему Краснодар сделал шесть замен?? Хм..
Потому что Лунев получил черепно-мозговую травму, и тем самым клубы получили по 1 дополнительной замене. Если бы и у Краснодара кто-то после этого получил аналогичную травму - обоим клубам дали бы по еще одной замене (то есть всего, по 7 замен). При этом, то что Динамо не провело максимальное количество замен на момент травмы - не имеет значения.
+10
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Судя по результатам старта сезона, Краснодар Мусаева примерно такой же, как и Краснодар Ивича. Точно также обыгрывают московские команды, добывают результат, относительно неплохо, в данный момент, играют в защите + где-то везёт.
Весной, когда убирали поплывшего Ивича, Краснодару нужен был более сильный тренер, а не примерная ровня. Но Галицкий отказался. В принципе, быки показывают неплохой результат в данный момент и могут быть претендентами на топ-4 уж точно
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БРАВО КРАСНОДАР!
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Ответ Спартак сила
Мусаев топ?
Топ - был бы на 1 место , но он неплох , это уж точно
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Как бы то ни было, но Краснодар уже и с ЦСКА сыграл, и с Динамо. Календарь у них непростой
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Ответ валя_стакан
Комментарий скрыт
Когда 0 в графе забитых, всегда можно сказать что судья виноват )
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как то мало комментариев про физрука Мусаева...
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Ответ Михаил Наумов
личка невезучий, в главных матчах, очень часто проигрывает.
Личка просто физрук.
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Краснодару теперь возвращаться домой нет смысла с учетрм логистики. 28.08. (через 2 дня) игра в кубке с Нижним а потом через два дня с Локо в Москве.
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А кто-то называл Мусаева физруком и размазывали сопли по щекам по сербскому физруку ставившему бей-беги.
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Ответ Timiko
А почему 6 замен?
Выше писали, цитирую:

Потому что Лунев получил черепно-мозговую травму, и тем самым клубы получили по 1 дополнительной замене. Если бы и у Краснодара кто-то после этого получил аналогичную травму - обоим клубам дали бы по еще одной замене (то есть всего, по 7 замен). При этом, то что Динамо не провело максимальное количество замен на момент травмы - не имеет значения.
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Ответ Михаил Наумов
личка невезучий, в главных матчах, очень часто проигрывает.
Тренер не для топ клуба как Спартак или зенит
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Где хейтеры Мусаева?
Там же, где и фанаты Ивича)
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А почему 6 замен?
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Ну оно и понятно. У Динамо только 13-14 игроков для основы, а Гафины всем рассказывают о едечасной работе по усилению состава. Смотрите не завритесь там.
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личка невезучий, в главных матчах, очень часто проигрывает.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Пипец уже 6 туров было ..
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Мусаев Гений! Наш Саутгейт! Веди свою армию к победам!
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Ныли-ныли про вендела , 40 дней минимум, а он через 11 вышел и играл
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Ответ Владислав Сабельников
Потому что Лунев получил черепно-мозговую травму, и тем самым клубы получили по 1 дополнительной замене. Если бы и у Краснодара кто-то после этого получил аналогичную травму - обоим клубам дали бы по еще одной замене (то есть всего, по 7 замен). При этом, то что Динамо не провело максимальное количество замен на момент травмы - не имеет значения.
Логика ясна. Думал, что доп замену получает только команда получившего травму игрока.
Решил почитать формулировку в правилах на сайте рфс, не нашёл
https://m.rfs.ru/subject/1/documents/download?documentId=1373
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Ответ Stas Politik
Судя по результатам старта сезона, Краснодар Мусаева примерно такой же, как и Краснодар Ивича. Точно также обыгрывают московские команды, добывают результат, относительно неплохо, в данный момент, играют в защите + где-то везёт. Весной, когда убирали поплывшего Ивича, Краснодару нужен был более сильный тренер, а не примерная ровня. Но Галицкий отказался. В принципе, быки показывают неплохой результат в данный момент и могут быть претендентами на топ-4 уж точно
Мусаев играет в гораздо более атакующий футбол, но, к сожалению, тенденция глубоко садиться после забитого гола никуда не делась. Надеюсь, скоро денется (хотя, даже сегодня, отбиваясь весь второй тайм, набили xg больше, чем у Динамо, при Ивиче контратаки более вялыми были)
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Ответ Б81
Ручной карасик сделал матч.Луневу коленом в голову ( мог убрать ногу) , но дам жк Бальбуене, черников и майку и хватал Лаксальта в штрафной, но тоже нет, уж молчу про про прямую ногу в голень на Тюкавине.
Динамо хватит плакать
Ваш клуб костоломов
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Мусаев топ?
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Ответ валя_стакан
100% пенальти на Лаксальте которого за руку тащит Черников
Даже близко там не было пенальти.
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Ответ Timiko
А почему 6 замен?
Видимо у кого-то была травма головы.
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