У «Краснодара» 3 победы в РПЛ подряд после 3 ничьих на старте сезона
«Краснодар» одержал 3-ю подряд победу в Мир РПЛ.
В матче 6-го тура Мир РПЛ команда Мурада Мусаева в гостях обыграла московское «Динамо» (1:0).
Ранее «Краснодар» побеждал в матчах с «Пари НН» (2:1) и ЦСКА (2:1). В первых трех турах нынешнего сезона РПЛ «быки» трижды сыграли вничью.
После 6 туров «Краснодар» набрал 12 очков и занимает промежуточное 2-е место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту».
Весной, когда убирали поплывшего Ивича, Краснодару нужен был более сильный тренер, а не примерная ровня. Но Галицкий отказался. В принципе, быки показывают неплохой результат в данный момент и могут быть претендентами на топ-4 уж точно
Потому что Лунев получил черепно-мозговую травму, и тем самым клубы получили по 1 дополнительной замене. Если бы и у Краснодара кто-то после этого получил аналогичную травму - обоим клубам дали бы по еще одной замене (то есть всего, по 7 замен). При этом, то что Динамо не провело максимальное количество замен на момент травмы - не имеет значения.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Решил почитать формулировку в правилах на сайте рфс, не нашёл
https://m.rfs.ru/subject/1/documents/download?documentId=1373
Ваш клуб костоломов