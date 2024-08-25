У «Краснодара» 3 победы в РПЛ подряд после 3 ничьих на старте сезона

«Краснодар» одержал 3-ю подряд победу в Мир РПЛ.

В матче 6-го тура Мир РПЛ команда в гостях обыграла московское « » (1:0).

Ранее « » побеждал в матчах с «Пари НН» (2:1) и ЦСКА (2:1). В первых трех турах нынешнего сезона «быки» трижды сыграли вничью.

После 6 туров «Краснодар» набрал 12 очков и занимает промежуточное 2-е место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту».