Российская команда повторно подала протест на лишение каноиста Захара Петрова золота чемпионата мира

Российская команда вновь подала протест на лишение каноиста Петрова золота ЧМ.

Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

На дистанции 500 м Петров перевернулся возле финиша, при этом его лодка пересекла черту первой. Изначально первое место присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а Петрова признали не финишировавшим.

После протеста Петрову присудили золото, так как посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь был признан Тарновский.

«Сначала нам удалось вернуть золото. Сперва решение было, что он перевернулся до финишной линии, мы на это подали протест в комитет соревнований.

Они его не удовлетворили на основании правил. Мы имели право подать далее протест к жюри на решение комитета, мы подали. Жюри удовлетворило наш запрос, результаты поменяли, Захар стал первым.

После этого четыре страны еще раз написали протест на решение жюри. Но на основании правил ICF решение жюри является окончательным. То есть на данный момент они нарушили свои же правила и пересматривают решение жюри, которое уже было принято.

Сейчас мы уже подали протест на это. Я им говорю: «Вы нарушаете собственные правила». Мы попросили объяснить, на основании какого правила ICF меняется решение жюри.

Думаю, сейчас уже решение примут не в нашу пользу, скорее всего... Они думают, что мы вряд ли пойдем в CAS, но я их предупредила, что мы оставляем за собой такое право.

Все‑таки они нарушают свои правила. Пока не знаем, точно ли пойдем в CAS. Пока решаем вопросы здесь, а потом будем думать, но мы имеем на это право», – сказала Исхакова.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли