Российская команда повторно подала протест на лишение каноиста Захара Петрова золота чемпионата мира

Теги ВФГБК сборная России чемпионат мира Сергей Тарновский Сборная Молдавии Елена Исхакова Захар Петров Гребля

Российская команда вновь подала протест на лишение каноиста Петрова золота ЧМ.

Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

На дистанции 500 м Петров перевернулся возле финиша, при этом его лодка пересекла черту первой. Изначально первое место присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а Петрова признали не финишировавшим.

После протеста Петрову присудили золото, так как посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь был признан Тарновский. 

«Сначала нам удалось вернуть золото. Сперва решение было, что он перевернулся до финишной линии, мы на это подали протест в комитет соревнований.

Они его не удовлетворили на основании правил. Мы имели право подать далее протест к жюри на решение комитета, мы подали. Жюри удовлетворило наш запрос, результаты поменяли, Захар стал первым.

После этого четыре страны еще раз написали протест на решение жюри. Но на основании правил ICF решение жюри является окончательным. То есть на данный момент они нарушили свои же правила и пересматривают решение жюри, которое уже было принято.

Сейчас мы уже подали протест на это. Я им говорю: «Вы нарушаете собственные правила». Мы попросили объяснить, на основании какого правила ICF меняется решение жюри.

Думаю, сейчас уже решение примут не в нашу пользу, скорее всего... Они думают, что мы вряд ли пойдем в CAS, но я их предупредила, что мы оставляем за собой такое право.

Все‑таки они нарушают свои правила. Пока не знаем, точно ли пойдем в CAS. Пока решаем вопросы здесь, а потом будем думать, но мы имеем на это право», – сказала Исхакова.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей
Почему молчит Захарова ?
Воскресенье- отходняки
+17
-6
+11
Ответ МП
по моему мнению - это дисква. гребец должен оставаться в лодке после финишной черты. ну или на крайняк выпасть уже после линии)
Финиш считается по носу, а не по корме или гребцу. Как только нос лодки пересёк финиш, то лодка считается финиширующей, и гребец с лодкой могут хоть крылья после этого вырастить и полететь. Это если здравый смысл включать
+12
-2
+10
Если время фиксируют по носу, то надо выяснить был ли гребец в лодке в этот момент. И на важно, падал или нет.
Если нога в лодке, это победа.
+13
-4
+9
Почему молчит Захарова ?
+20
-11
+9
Столько о гребле нам ещё не писали
+7
-1
+6
Соболеву нашлась работенка, будет подводным ВАРом
+6
-2
+4
Ответ Андрей Масловский
А если Тарновский первый, то Петров второй, или дисквалифицирован? Я не очень понял
Там два варианта: или Петров первый, или он не финишировал вообще (то есть последний).
+4
-1
+3
Был в лодке на момент пересечения финиша - победа
Выпал раньше - дисква
Развели на ровном месте
+2
-1
+1
Ответ Федя Букин
Был в лодке на момент пересечения финиша - победа Выпал раньше - дисква Развели на ровном месте
Проблема в том, что скорость большая, да и разобраться надо, что значит «в лодке». Видно, что лодка на боку еще до финиша, а вот следует ли из этого, что «так плыть нельзя», это надо правила знать. Да и не факт, что одного знания правил будет достаточно, чтобы разобраться.
+1
0
+1
Небходимо вначале поймать лодку, найти весло и выловить багром победителя, а потом уж подавать протест.
+2
-2
0
Ответ Юрий Плотников
Воскресенье- отходняки
Пора идти к Мизулиной)
0
0
0
Ответ pyatachyok
Там два варианта: или Петров первый, или он не финишировал вообще (то есть последний).
Спасибо
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий