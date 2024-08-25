Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев Максим Осипенко Жерзино Ньямси Спорт-Экспресс Алексей Рыскин ЭСК РФС Футбол

Алексей Рыскин раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом».

«Ростов» в гостях уступил железнодорожникам (2:3) в 6-м туре Мир РПЛ

На 61-й минуте в штрафной хозяев произошел жесткий контакт между защитником «Ростова» Максима Осипенко и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

Эпизод с пенальти, что думаете?

– Считаю, что это пенальти. В Лиге чемпионов ставятся такие пенальти. Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. У нас единственный шанс получить какую-то реакцию – это обратиться. С такими ответами желание пропадает. Чувствуем себя идиотами. Прошлый сезон был лучше в плане судейства.

Дело в квалификации арбитров?

– Думаю, им просто не объяснили что-то, не поставили под общий знаменатель. Надеюсь, что это не предвзятость, а отсутствие единых критериев. Мы видим, что нет единой трактовки.

Есть объяснение плохому судейству?

– У меня нет.

Вы за смену руководства судейства?

– Если что-то поменяется, то да, – сказал спортивный директор «Ростова».

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59 комментариев
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Ну и правда не понятно,почему это не пенальти. В одном мачте ставят и говорят,что это пенальти. В другом матче не ставят и снова оправдывают. Последовательности никакой
+35
-4
+31
Да не хотят они работать и приводить что-то к общему знаменателю. Каждый раз один и тот же момент решается индивидуальным решением судьи. Ещё чего, работать от них требуют.
Есть только экспертная комиссия, у которой одна цель - оправдывать каждое решение судей.
+20
0
+20
В этом моменте все адекватные болельщики почувствовали себя идиотами. Пенальти и карточка просто бетон. Претензии к ВАРу.
+27
-8
+19
По мне это не пенальти. Одно дело когда защитник выдвигает ногу на траекторию нападающего и делает накладку
Здесь такого не было
Тут просто форвард лупит и из-за амплитуды (заметно через паузу после удара!) его бутса утыкается в бутсу защитнику - а куда ее девать защищаемуся?
+19
-10
+9
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Я думаю, что болельщики каждой команды смогут припомнить моменты, когда им не дали, а кому-то дали. Всё это от отсутствия единых трактовок.
+8
0
+8
Ответ Павел Судаков
Комментарий скрыт
И? Уже давно ставят после ударов
+10
-3
+7
Ответ Antony Klestoff
Если в чьи-то ворота такие пенальти ставились, то очень жаль
За удар шипами в голеностоп?)
+7
-1
+6
Ответ Всё знаю
Я адекватный болельщик и по мне это не пенальти. Врёшь значит?)))
добавляй, что ты болельщик Локо. Значит точно адекватный. 😁
+5
0
+5
Ответ Simbad
Вот именно, накладка произошла уже после удара. Ньямси выставлял ногу блокируя мяч, а не ногу Осипенко, то что нога Осипенко потом попала в ногу Ньямси, это чистая физика, инерция. Куда девать ногу защитнику, если он ее уже выставил?
Пхаха, вот это оправдания! Во всех случаях при накладке нога бьющего по мячу движется и ударяется в ногу того, кто не сыграл в мяч и это всегда фол.
+7
-2
+5
Проблема в том, что повышение предела допуска в единоборствах это тенденция на уровне международного футбола. В итоге на Евро было очень много грязи, мелких фолов и ужасно нерезультативный футбол. Атаковать тяжеловато, если тебя руками хватают, придерживают, а иногда просто немножко бьют по ногам. Но в наших реалиях это превращается в полную катастрофу. Потому что дает очень много решений на откуп судье. А дальше хочу даю, а не хочу не даю. Но в Европе есть презумпция того, что судье судит честно и репутация имеет значение. А у нас судьям и их непредвзятости доверия нет никакого. Да и судьи некоторые уже имеют репутацию такую, что в приличном месте им бы чемпионат водокачки судить не дали бы.
+4
0
+4
Ответ Дима
А знаете почему в том сезоне было лучше? Все потому что в прошлом сезоне Ростов пробил кучу пенальти. Вы бы лучше спросили Валеру когда он начнет давать хоть какие-то результаты. Уже лет 5 работает с Ростовом а толку 0.
Ростов с составом под вторую восьмёрку должен быть в призах? И так выше головы прыгаем. В запрошлом сезоне, с молодняком 4 место. Если бы не ковид, могли серебро брать. И график тогда хороший был.
+4
0
+4
В целом, по итогам этого тура к судейству накопилось вопросов с вагон и маленькую тележку...
Хотелось бы внятных объяснений по спорным эпизодам матчей Динамо - Краснодар (нарушение правил на игроке Динамо в штрафной Краснодара) и эпизод в матче Локомотив - Ростов (явно пропущенный фол на игроке Ростова в штрафной Локомотива)!

На мой взгляд, главу судейского ведомства Мажича, необходимо пригласить (для начала) на Матч ТВ и послушать его трактовки, конкретно, по всем спорным (явным) эпизодам случившимся в прошедших 6 турах РПЛ!
ЖДЁМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!!🤔🫵
+4
0
+4
Ответ Павел Судаков
Комментарий скрыт
В матче с Оренбургом Ланговича сбили тоже после того, как он пас отдал. Чистая пенка. Никто не спорил. Роналдо не забил.
+4
0
+4
Быстрее бы ИИ начал судить матчи.
+4
-1
+3
Ответ Павел Судаков
Комментарий скрыт
И? Сам же пишешь что это фол. И значит это пенальти. Вообще никаких вариантов.
+3
0
+3
Ответ trashbox
Заодно узнайте про влёт Глебова шипами в опорную Сулейманову - красная это или нет.
Вот и узнавайте.
+4
-2
+2
Ответ Константин Лобандиевский
По мне это не пенальти. Одно дело когда защитник выдвигает ногу на траекторию нападающего и делает накладку Здесь такого не было Тут просто форвард лупит и из-за амплитуды (заметно через паузу после удара!) его бутса утыкается в бутсу защитнику - а куда ее девать защищаемуся?
Вот именно, накладка произошла уже после удара. Ньямси выставлял ногу блокируя мяч, а не ногу Осипенко, то что нога Осипенко потом попала в ногу Ньямси, это чистая физика, инерция. Куда девать ногу защитнику, если он ее уже выставил?
+6
-4
+2
Ответ Дима
А знаете почему в том сезоне было лучше? Все потому что в прошлом сезоне Ростов пробил кучу пенальти. Вы бы лучше спросили Валеру когда он начнет давать хоть какие-то результаты. Уже лет 5 работает с Ростовом а толку 0.
В прошлом сезоне Ростов с Зенитом больше всех пострадали от пенок. 7 пенальти пробил Ростов. Это много?
+4
-2
+2
Из года в год претензии к арбитрам на поле и на ВАР только растут, но ответы и аргументация ЭСК и того хуже. Где сборы и семинары с арбитрами по выработке рекомендаций и единой трактовки правил по аналогичным эпизодам, а не на усмотрение арбитра. И каждый принимает решение в силу своего понимания и трактовки того или иного игрового эпизода.
+2
0
+2
Ответ Всё знаю
Так до этого был АНАЛОГИЧНЫЙ момент в центре поля, где судья не поставил фол. Так почему судья должен давать фол в штрафной, если до этого не поставил такой же в центре поля?
Всё знаешь про АНАЛогичные моменты?
+2
-1
+1
Ответ Ndrew
Да не хотят они работать и приводить что-то к общему знаменателю. Каждый раз один и тот же момент решается индивидуальным решением судьи. Ещё чего, работать от них требуют. Есть только экспертная комиссия, у которой одна цель - оправдывать каждое решение судей.
Ну тут решение было как минимум у троих,одного в поле и двух слепых за монитором
+2
-1
+1
Решить проблему можно только одним путём: судить игры по футбольным правилам, а не по понятиям "высокой планки допустимых единоборств". В конечном итоге обе стороны начинают скрупулёзно подсчитывать, сколько судья фолов соперника не свистнул, а "своих фолов" свистел очень много. Недовольными чаще остаются обе стороны.
+1
0
+1
Ответ Дима
Я согласен, что мои претензии по результатам несколько неуместны, учитывая ситуацию с выездами команды на гостевые матчи. Это нужно учитывать конечно. Ростову сил! По пенальти не было тут же. Удару по воротам накладка от защитника не мешала, т.к. была уже после.
ага. щас. Роналду и Саравия по 2 млн, Мохебби 600 тыщ, Сако 350. 😁
+1
0
+1
Ответ Всё знаю
Так до этого был АНАЛОГИЧНЫЙ момент в центре поля, где судья не поставил фол. Так почему судья должен давать фол в штрафной, если до этого не поставил такой же в центре поля?
Да ладно. Счёт на табло. А ЭСК поддержит судью и к бабке не ходи. 😊
0
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0
Ответ Всё знаю
Я же говорю, что я не из ваших. Поэтому про ваши приколы не в курсе.
Конечно ты не из наших. Наши про АНАЛогичные ситуации не рассуждают.
+1
-1
0
Ответ Всё знаю
Так до этого же судья не дал фол в АНАЛОГИЧНОЙ ситуации в центре поля. Почему он должен был поставить пенальти?)
Всё знаешь про АНАЛогичные ситуации?
+1
-1
0
Ответ Дима
Я согласен, что мои претензии по результатам несколько неуместны, учитывая ситуацию с выездами команды на гостевые матчи. Это нужно учитывать конечно. Ростову сил! По пенальти не было тут же. Удару по воротам накладка от защитника не мешала, т.к. была уже после.
а я про трактовку, как и наш директор. в прошлом туре мы били пенальти. причём, Лангович успел дать пас, и его сразу сбили.
0
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Ответ riverman1980
7 пенальти для Ростова очень много - Зенит меньше пробил.
ну да. Зенит 5 раз бил. 😊
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Ответ Дима
А щас на сколько купили и позвали игроков? Там же сейчас не молодняк уже.
Мохеби первый лег в Ростове, год назад пришёл. давно не играет из-за травмы. Роналду полгода в команде. Сако 2 месяца. Саравия только что пришёл.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Ростов с составом под вторую восьмёрку должен быть в призах? И так выше головы прыгаем. В запрошлом сезоне, с молодняком 4 место. Если бы не ковид, могли серебро брать. И график тогда хороший был.
А щас на сколько купили и позвали игроков? Там же сейчас не молодняк уже.
0
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0
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