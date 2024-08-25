Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»

Алексей Рыскин раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом».

«Ростов» в гостях уступил железнодорожникам (2:3) в 6-м туре Мир .

На 61-й минуте в штрафной хозяев произошел жесткий контакт между защитником «Ростова» и после удара первого по воротам. Главный арбитр встречи не увидел оснований для назначения 11-метрового.

– Эпизод с пенальти, что думаете?

– Считаю, что это пенальти. В Лиге чемпионов ставятся такие пенальти. Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. У нас единственный шанс получить какую-то реакцию – это обратиться. С такими ответами желание пропадает. Чувствуем себя идиотами. Прошлый сезон был лучше в плане судейства.

– Дело в квалификации арбитров?

– Думаю, им просто не объяснили что-то, не поставили под общий знаменатель. Надеюсь, что это не предвзятость, а отсутствие единых критериев. Мы видим, что нет единой трактовки.

– Есть объяснение плохому судейству?

– У меня нет.

– Вы за смену руководства судейства?

– Если что-то поменяется, то да, – сказал спортивный директор « ».