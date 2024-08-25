Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»
Алексей Рыскин раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом».
«Ростов» в гостях уступил железнодорожникам (2:3) в 6-м туре Мир РПЛ.
На 61-й минуте в штрафной хозяев произошел жесткий контакт между защитником «Ростова» Максима Осипенко и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.
– Эпизод с пенальти, что думаете?
– Считаю, что это пенальти. В Лиге чемпионов ставятся такие пенальти. Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. У нас единственный шанс получить какую-то реакцию – это обратиться. С такими ответами желание пропадает. Чувствуем себя идиотами. Прошлый сезон был лучше в плане судейства.
– Дело в квалификации арбитров?
– Думаю, им просто не объяснили что-то, не поставили под общий знаменатель. Надеюсь, что это не предвзятость, а отсутствие единых критериев. Мы видим, что нет единой трактовки.
– Есть объяснение плохому судейству?
– У меня нет.
– Вы за смену руководства судейства?
– Если что-то поменяется, то да, – сказал спортивный директор «Ростова».
Есть только экспертная комиссия, у которой одна цель - оправдывать каждое решение судей.
Здесь такого не было
Тут просто форвард лупит и из-за амплитуды (заметно через паузу после удара!) его бутса утыкается в бутсу защитнику - а куда ее девать защищаемуся?
Хотелось бы внятных объяснений по спорным эпизодам матчей Динамо - Краснодар (нарушение правил на игроке Динамо в штрафной Краснодара) и эпизод в матче Локомотив - Ростов (явно пропущенный фол на игроке Ростова в штрафной Локомотива)!
На мой взгляд, главу судейского ведомства Мажича, необходимо пригласить (для начала) на Матч ТВ и послушать его трактовки, конкретно, по всем спорным (явным) эпизодам случившимся в прошедших 6 турах РПЛ!
ЖДЁМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!!🤔🫵