Аршавин о «Зените»: «Нужен еще один сильный русский. Глушенкова не хватает, но он по-любому будет играть»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Глушенков Футбол

Андрей Аршавин считает, что «Зениту» необходимо усилиться российским футболистом.

– Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить еще одного русского сильного.

– Купят ли того, на кого намек?

– Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский, – сказал бывший игрок «Зенита».

Соболев еще может уйти в «Зенит». Неужели трансфер близок?

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81 комментарий
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Вы уже всех растащили, Shaman только остался.
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Ответ Григорий Гашников
Миранчук
а в своей академии зенит не хочет посмотреть сильных русских, или она для галочки?
Вроде Аршавкин как раз свои денежки за это получает, чтобы юношей питерских растить, а не бразилам из фавел по 4 млн в год платить
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умярова возьмите,лучший вчера
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Вся работа Аршавина сводится к агитации покупок игроков у конкурентов.

Хорошо устроился.

Хорошо что когда сам Аршавин играл в руководстве клуба не было таких должностей.
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Ответ SMART789
едет с ярмарки не хочется быть соучатсниками краха его карьеры, пусть убьет ее в Локо думаю скоро его вытеснит какой нибудь паренек из академии типа как Батраков сейчас сияет и рвет лигу
с какой он ярмарки едет в 19 лет?
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Чёрный русский?
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Булыжники в огороды Мостового и Сергеева, по делу.
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Ответ Owen_the_Simple
Козлов упустил реальный шанс.
да он сырой от слова совсем.
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Зенит уже столько напокупал и на раздавал и посадил на лавку,что счёт потерял.
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А для чего он нужен? Для ЛЧ, или ЛЕ?
Для РПЛ этих игроков с запасом хватит.
Или же для ослабления конкурента, как это часто бывает?
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Батракова не отдадим…надеюсь.
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Ответ Никому_никабельный
Чёрный русский?
Онугху. И Идову в тренерский штаб.
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А может впервые за двадцать лет дать шанс воспитанникам академии ? Хотя о чем это я, это же зенит со своим бездонным кошельком...
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Венделу выдайте российский паспорт.
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сильный русский = новй паспорт бразильцу))
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Очевидным вариантов видятся Миранчук и Джикия. Плюс Соболь.
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Ну взяли бы второго Миранчука, он бесплатный нынче. Тем более как раз а центр поля нехватка игроков. Только не Соболевп.
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Ответ Kenai Tahov
Очевидным вариантов видятся Миранчук и Джикия. Плюс Соболь.
Джикия то на кой сдался? Пятым под Алипом сидеть? 🤣🤣🤣
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Сейчас Венделу паспорт дадут и будет
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Ответ masek
Ну вот один в ЦСКА недавно ушел. Есть мнение, что чуть ли не лучший их игрок в новом сезоне. Не для галочки получается академия.
Если ваши воспитанники играют в других клубах, а не в Зените, то получается, что для галочки, вы их не продаете, деньги на них не зарабатываете, они бесплатно уходят в другие клубы и дальше сами себя реализуют, а вам проще купить очередного бразильца за 15 млн на лавку, и это в отсутствие еврокубков
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Ответ Владислав88
Ну взяли бы второго Миранчука, он бесплатный нынче. Тем более как раз а центр поля нехватка игроков. Только не Соболевп.
Так у него агент такой же как у и Джикии. Как только услышит про Зенит, запросит х1,5 от того, что предлагал Локо))
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Ответ @rtrblk
Вы уже всех растащили, Shaman только остался.
дадут паспорт какому-нить бразилу и будет русский
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Ответ Викт0р Степанович
дадут паспорт какому-нить бразилу и будет русский
Венделу дадут на днях
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Ответ Owen_the_Simple
Козлов упустил реальный шанс.
Какой шанс, Семак никого никогда младше 24 лет не ставит, в принципе. Он трясло. Исключение только Педро. Он там столько бабла отвалили, что Аегануднваться некуда, а так бы и его не ставит.
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А может хватить и нынешнего ростера? У вас состав дороже чем локо+динамо вместе взятые, например. А у них очков +- столько же, как и у вас.
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Ответ Один живой
Мостовой вообще дно полное, ни мастерства, ни физики, ни желания. Его уровень это Краснодар, ЦСКА.
Этот позер и бесплатно не нужен никому, Краснодару с ЦСКА уж точно
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Заберите Соболева!
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Ответ method1337
Сейчас Венделу паспорт дадут и будет
Учи мат часть.
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не, русские в зените нынче не в чести. там почернее подавай.
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Ответ masek
Ну вот один в ЦСКА недавно ушел. Есть мнение, что чуть ли не лучший их игрок в новом сезоне. Не для галочки получается академия.
Для галочки конечно же. Сколько воспитанников Зенита выходит на поле? Один?
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