Аршавин о «Зените»: «Нужен еще один сильный русский. Глушенкова не хватает, но он по-любому будет играть»

Андрей Аршавин считает, что «Зениту» необходимо усилиться российским футболистом.

– Конечно, не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить еще одного русского сильного.

– Купят ли того, на кого намек?

– Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский, – сказал бывший игрок « ».

Соболев еще может уйти в «Зенит». Неужели трансфер близок?