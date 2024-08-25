Аршавин о «Зените»: «Нужен еще один сильный русский. Глушенкова не хватает, но он по-любому будет играть»
Андрей Аршавин считает, что «Зениту» необходимо усилиться российским футболистом.
– Конечно, Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. Но все равно надо купить еще одного русского сильного.
– Купят ли того, на кого намек?
– Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский, – сказал бывший игрок «Зенита».
Вроде Аршавкин как раз свои денежки за это получает, чтобы юношей питерских растить, а не бразилам из фавел по 4 млн в год платить
Хорошо устроился.
Хорошо что когда сам Аршавин играл в руководстве клуба не было таких должностей.
Для РПЛ этих игроков с запасом хватит.
Или же для ослабления конкурента, как это часто бывает?