«Локомотив» обыграл «Ростов» – 3:2! У Батракова гол и ассист, Роналдо сделал дубль

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Наир Тикнизян Илья Самошников онлайны Роналдо дос Сантос Алексей Батраков Футбол

«Локомотив» победил «Ростов» (3:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В составе «Локомотива» отличились Алексей Батраков, у которого также голевой пас, Илья Самошников и Наир Тикнизян. У «Ростова» дубль сделал Роналдо.

Локомотив – Ростов 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
25 августа, 20:00, «РЖД Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Батраков, 1:1 – 13 Роналдо, 2:1 – 37 Самошников, 3:1 – 46 Тикнизян, 3:2 – 90+6 Роналдо.
ЛокомотивЛантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Тикнизян (Сулейманов, 60), Самошников, Баринов, Карпукас (Тимофеев, 75), Батраков (Сарвели, 89), Воробьев (Раков, 60).
РостовОдоевский, Вахания (Голенков, 68), Осипенко, Сако, Лангович (Игнатов, 78), Саравия, Глебов, Кучаев (Щетинин, 77), Сутормин, Комличенко, Роналдо.
Предупреждения:
Кучаев (41), Раков (67), Карпукас (72), Глебов (90+7), Сарвели (90+1).

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Статистика Мир РПЛ

116 комментариев
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самая русская и самая играющая команда прямо сейчас это локомотив. Сказал бы мне кто это перед первым туром я бы отправил его в дурку.
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Пока Краснодар и Динамо рассказывают "какой Зенит плохой и бразильский, а у нас россияне", но выпускают друг против друга по 8 легионеров, то Локомотив выходит на Ростов с 10 паспортистами (один гражданин страны ЕАЭС) и занимает промежуточное первое место. Вот так надо делать, а не трепаться об академиях и воспитанниках.

Правда, есть и ложка дегтя - какой матч в этом сезоне Локомотиву прощают пенальти? Сегодня не назначили (6 тур), с Акроном не назначили два (1 тур), не назначили с Динамо Махачкала (2 тур), в кубке с Ростовом тоже.
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Удачи, Локо
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Сейчас миллер психанёт что на псевдо100летие могут не выиграть чемпионат и скупит треть Локомотива )
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Ответ Asfrid Vigman
самая русская и самая играющая команда прямо сейчас это локомотив. Сказал бы мне кто это перед первым туром я бы отправил его в дурку.
И самая молодая, ещё и больше полсостава свои воспитанники!
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Локо с победой! 10 россиян в составе! И ещё 4 выходили на замену! Браво, Локомотив!
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10 россиян в составе + 4 на замене и 1 место в таблице. Зенит передаем этот челлендж тебе
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Сутормин похоже доказывает, сколько он реально и стоит)
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Ответ NikolayL
Кто бы подумал о такой таблице после 3-го тура)
Кто бы мог подумать о таком 1 июля, когда стало понятно, что ушли Миранчук, Глушенкова и Жемалетдинов
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Это получается, лучшего тренера России, раз он тренирует сборную, обыгрывает молодёжь Локомотива?
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С победой, красно-зелёная семья! ❤️💚
Молодцы, парни! Двигаемся от матча к матчу! 💪
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Динамо проиграли Краснодару. Будет забавно конечно если Локо на первое место выйдет к 6 туру 😁
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Вперёд, Локомотив ! 🚂
+13
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Батраков топ ! Отлично положил
+11
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Ответ Roedmix
Динамо проиграли Краснодару. Будет забавно конечно если Локо на первое место выйдет к 6 туру 😁
Эта команда может удивить всех в этом сезоне.
+8
-1
+7
Латратищееееее!!!! Тур вратарей. Латышонок, Акгацев, Лантратов!
+7
0
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Самый весёлый футбол пока в туре...
+6
-1
+5
Пока лучший матч тура. Игра открытая и соперники в футбол играть умеют. Батраков классный парнишка. Игрок с головой в отличие от Пиняева. Ну а Салтыкову он дорогу в состав намертво перекрыл. Того можно смело в Крылья обратно отправлять))
+5
0
+5
Вот смотрю на Батракова, очень напоминает Эдегора: умный, техничный, креативный, динамично двигается и агрессивно защищается в прессинге, не брезгуя подкатами. Прогресс конечно удивительный
+7
-2
+5
как же хорош Локо...пока сдержано. Но очень сильно смотрятся...ну и, похоже, будут первыми))
+6
-1
+5
Ответ Jovana Jovii
Пока Краснодар и Динамо рассказывают "какой Зенит плохой и бразильский, а у нас россияне", но выпускают друг против друга по 8 легионеров, то Локомотив выходит на Ростов с 10 паспортистами (один гражданин страны ЕАЭС) и занимает промежуточное первое место. Вот так надо делать, а не трепаться об академиях и воспитанниках. Правда, есть и ложка дегтя - какой матч в этом сезоне Локомотиву прощают пенальти? Сегодня не назначили (6 тур), с Акроном не назначили два (1 тур), не назначили с Динамо Махачкала (2 тур), в кубке с Ростовом тоже.
пенки за прошлый год прощают...в том году кучу не назначали в пользу Локо...чуть ли не в 25 туре было первое пенальти.
+6
-1
+5
Батраков умница - всё в одно-два касания, то что нужно.
+5
0
+5
Скорость Самошникова реально пугает
+6
-1
+5
"Локо" - с победой и лидерством в РПЛ!
+5
-1
+4
Болею за Локо, но и Ростову тоже удачи. Просто хорошей игры всем без всякой грязи
+5
-1
+4
Лантратов сегодня просто супер!
+4
0
+4
Локомотив можно поздравить с 1местом! Кто бы подумал
+4
0
+4
За Локо 🙏🙏🙏
+4
-1
+3
Кто бы подумал о такой таблице после 3-го тура)
+3
0
+3
Локо молодцы! Команду нужно уважать хотя бы за то, что играют почти одними россиянами и много молодёжи. Честь и хвала за это Галактионову.
+4
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+3
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