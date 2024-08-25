«Локомотив» обыграл «Ростов» – 3:2! У Батракова гол и ассист, Роналдо сделал дубль
«Локомотив» победил «Ростов» (3:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В составе «Локомотива» отличились Алексей Батраков, у которого также голевой пас, Илья Самошников и Наир Тикнизян. У «Ростова» дубль сделал Роналдо.
- Дата проведения
- 25 августа, 20:00, «РЖД Арена»
- Голы:
- 1:0 – 10 Батраков, 1:1 – 13 Роналдо, 2:1 – 37 Самошников, 3:1 – 46 Тикнизян, 3:2 – 90+6 Роналдо.
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Локомотив –
Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Тикнизян (Сулейманов, 60), Самошников, Баринов, Карпукас (Тимофеев, 75), Батраков (Сарвели, 89), Воробьев (Раков, 60).
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Ростов –
Одоевский, Вахания (Голенков, 68), Осипенко, Сако, Лангович (Игнатов, 78), Саравия, Глебов, Кучаев (Щетинин, 77), Сутормин, Комличенко, Роналдо.
Правда, есть и ложка дегтя - какой матч в этом сезоне Локомотиву прощают пенальти? Сегодня не назначили (6 тур), с Акроном не назначили два (1 тур), не назначили с Динамо Махачкала (2 тур), в кубке с Ростовом тоже.
Молодцы, парни! Двигаемся от матча к матчу! 💪