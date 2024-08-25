«Локомотив» обыграл «Ростов» – 3:2! У Батракова гол и ассист, Роналдо сделал дубль

«Локомотив» победил «Ростов» (3:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В составе «Локомотива» отличились Алексей Батраков, у которого также голевой пас, Илья Самошников и Наир Тикнизян. У «Ростова» дубль сделал Роналдо.

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