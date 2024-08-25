Норрис опередил Ферстаппена на 22 секунды на Гран-при Нидерландов и использовал фразу Макса после финиша

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Ландо Норрис одержал победу на домашней для Макса Ферстаппена гонке – Гран-при Нидерландов.

Пилот «Макларена» упустил лидерство на старте, однако затем совершил обратный обгон, а на финише опередил соперника из «Ред Булл» более чем на 22 секунды. Кроме того, в конце заезда британец установил лучший круг.

После клетчатого флага Норрис произнес по радио коронную фразу Ферстаппена – «simply lovely» («просто чудесно», «просто прелесть»).

Норрис размазал Ферстаппена у него дома. Борьба за титул жива

18 комментариев
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Чак Норрис везде лучший ☝️
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еще 5 таких привозов второму месту и начнется нытье про нового доминатора и космовозку. Фанатам не угодишь ))))))
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Ответ EAl
Он еще и на этой "необгонной" трассе обогнал ферстапена за лидерство (и победу) как стоячего. В то время как пиастри на такой же машине треть гонки тужился, но так и не смог на более свежей резине обогнать леклера и даже совершить попытку атаки на него.
Сейчас бы с дрс не обогнать на этой трассе)
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Молодец Норрис !
Но старт опять провалил (
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Еще одна такая гонка и будет первым номером в команде.
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Возможно теперь Макларену стоит провести встречу с пилотами и "совместно" прийти к решению, что до конца сезона Ландо номер 1 в команде, все работают на его победы и борьбу с Максом. Шансы хорошие, надо бороться максимально.
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Насколько же интересными и интригующими стали гонки! В какой же плотной борьбе Норрис смог вырвать эту победу! Еще чуть-чуть, и для определения победителя понадобился бы фото-финиш. Не то что прошлый год, когда Макс на самовозе РБ со старта уезжал в закат, финишируя с отрывом в 20, а то и в 30 секунд.
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Ландо Келли тоже заберёт?
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Зря он вернул тогда Пиастри позицию, очень может пожалеть в конце сезона
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Норрис слил половину сезона своей нестабильностью. Боюсь Ландо конечно побед наберет, но титул Макс не отпустит
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Ответ irs118return
Комментарий скрыт
Космовоз что-то на втором месте сегодня оказался. Видимо руки совсем плохи стали
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Ответ Gonshic
еще 5 таких привозов второму месту и начнется нытье про нового доминатора и космовозку. Фанатам не угодишь ))))))
Фанаты ждут конкурентной борьбы, и она была предыдущие 4-5 гонок. Но все идет к тому, что один доминатор сменяется другим. В 2023 в закат уезжал Макс на РБ, в 2025 это будет Норрис на Макларене. Это вроде и конец доминирования РБ, но по большому счету ничего не изменилось)
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Ответ Нагрузки Сборной
Возможно теперь Макларену стоит провести встречу с пилотами и "совместно" прийти к решению, что до конца сезона Ландо номер 1 в команде, все работают на его победы и борьбу с Максом. Шансы хорошие, надо бороться максимально.
Зачем так торопиться? Ещё 3-4 гран-при подождать надо.
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Ответ Eclipse7
Ландо Келли тоже заберёт?
Переходящее знамя, правда с дырками уже, поистрепалось. Но тем ценнее трофей! (нет).
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