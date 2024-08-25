Норрис опередил Ферстаппена на 22 секунды на Гран-при Нидерландов и использовал фразу Макса после финиша
Ландо Норрис одержал победу на домашней для Макса Ферстаппена гонке – Гран-при Нидерландов.
Пилот «Макларена» упустил лидерство на старте, однако затем совершил обратный обгон, а на финише опередил соперника из «Ред Булл» более чем на 22 секунды. Кроме того, в конце заезда британец установил лучший круг.
После клетчатого флага Норрис произнес по радио коронную фразу Ферстаппена – «simply lovely» («просто чудесно», «просто прелесть»).
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Но старт опять провалил (