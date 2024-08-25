Норрис опередил Ферстаппена на 22 секунды на Гран-при Нидерландов и использовал фразу Макса после финиша

одержал победу на домашней для гонке – .

Пилот « » упустил лидерство на старте, однако затем совершил обратный обгон, а на финише опередил соперника из « » более чем на 22 секунды. Кроме того, в конце заезда британец установил лучший круг.

После клетчатого флага Норрис произнес по радио коронную фразу Ферстаппена – «simply lovely» («просто чудесно», «просто прелесть»).

Норрис размазал Ферстаппена у него дома. Борьба за титул жива