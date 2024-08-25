Роман Ротенберг: «Питер – культурная столица, хоккей должен выигрывать конкуренцию у других видов спорта и театра. Детям не надо смотреть матчи НХЛ по ночам, они могут лицезреть КХЛ, особенно игру СКА»

Роман Ротенберг высказался о важности популяризации хоккея в России.

– Прошло несколько дней с момента, когда в Санкт‑Петербурге с помпой презентовали . Вы уже посчитали отдачу от этого мероприятия?

– Наша задача – максимально популяризировать хоккей. Развивать нашу игру, чтобы наши детишки смотрели на Евгения, как он играет. Им не надо смотреть по ночам какие‑то там матчи . Они могут спокойно лицезреть матчи . Особенно когда играет хоккейный клуб СКА, а это показывает «Матч ТВ».

Здесь важно понимать: мы это сделали для того, чтобы было больше болельщиков, все развивалось. Мы собрали полный зал на мероприятии, и это было нашей задачей.

– Интересно, что аншлага не было на матче СКА – «Сочи» на турнире имени .

– Потому что накануне как раз прошла презентация Кузнецова. Люди четыре часа сидели в Ледовом дворце, смотрели весь мастер‑класс детей, видели представление Евгения, слушали «Иванушек International». Поэтому на следующий день не все, даже кто купил билеты, пришли на хоккей.

Но была пятница, накануне футбольного топ‑матча «Зенит» – «Спартак», мы находимся в конкуренции с другими видами спорта, а также с тем же театром.

Питер – культурная столица. И хоккей должен выигрывать конкуренцию за зрителя. Пользуясь случаем, хотел бы через « » пригласить зрителей на наши матчи, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА громко презентовал Кузнецова. Только все внимание забрал на себя Ротенберг