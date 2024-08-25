Роман Ротенберг: «Питер – культурная столица, хоккей должен выигрывать конкуренцию у других видов спорта и театра. Детям не надо смотреть матчи НХЛ по ночам, они могут лицезреть КХЛ, особенно игру СКА»

Теги Спартак Зенит СКА премьер-лига Россия НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Матч ТВ Сочи Хоккей

Роман Ротенберг высказался о важности популяризации хоккея в России.

– Прошло несколько дней с момента, когда в Санкт‑Петербурге с помпой презентовали Евгения Кузнецова. Вы уже посчитали отдачу от этого мероприятия?

– Наша задача – максимально популяризировать хоккей. Развивать нашу игру, чтобы наши детишки смотрели на Евгения, как он играет. Им не надо смотреть по ночам какие‑то там матчи НХЛ. Они могут спокойно лицезреть матчи КХЛ. Особенно когда играет хоккейный клуб СКА, а это показывает «Матч ТВ».

Здесь важно понимать: мы это сделали для того, чтобы было больше болельщиков, все развивалось. Мы собрали полный зал на мероприятии, и это было нашей задачей.

– Интересно, что аншлага не было на матче СКА – «Сочи» на турнире имени Пучкова.

– Потому что накануне как раз прошла презентация Кузнецова. Люди четыре часа сидели в Ледовом дворце, смотрели весь мастер‑класс детей, видели представление Евгения, слушали «Иванушек International». Поэтому на следующий день не все, даже кто купил билеты, пришли на хоккей.

Но была пятница, накануне футбольного топ‑матча «Зенит» – «Спартак», мы находимся в конкуренции с другими видами спорта, а также с тем же театром.

Питер – культурная столица. И хоккей должен выигрывать конкуренцию за зрителя. Пользуясь случаем, хотел бы через «Матч ТВ» пригласить зрителей на наши матчи, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА громко презентовал Кузнецова. Только все внимание забрал на себя Ротенберг

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ишь хитрый какой ,сам значит посмотрел 800 матчей НХЛ,а другим не даёт!
+98
-3
+95
И в цирк можно не ходить, клоун тоже в штате
+92
-3
+89
Ответ United
И в цирк можно не ходить, клоун тоже в штате
Давай не будем оскорблять клоунов такими сравнениями
+48
-3
+45
Да чего уж КХЛ, все могут лицезреть такого талантливого тренера, как Ротенберг. Ради этого люди перестали ходить в театры, а в Америке вообще перестали работать, чтобы высыпаться днём и ночью смотреть матчи Ска в прямом эфире.
+11
0
+11
Ответ hulk&boloto
У меня недалёкий друг будет ходить - говорит из окна новый дворец виден. Спрашиваю, за кого? Говорит, всё равно...
Там таких 95%
+9
-1
+8
Понятно - книги, театр, музеи нахх. Хоккей - наше все
+7
-2
+5
Вот с театрами и конкурируй, может хоть что-то получится, кроме болтовни.
+7
-2
+5
Ответ притвиц
Вот с театрами и конкурируй, может хоть что-то получится, кроме болтовни.
ну нееет. театры в питере прекрасны. тут конкуренцией и не пахнет.
+8
-3
+5
Ответ Coongur
Нафига конкурентов растить!)
Его конкурент - Йозе Марино)
+7
-2
+5
Ну вот, прочитал на ночь бред Ромы и можно спокойно спать ложиться, посмотрю сны, как космические корабли бороздят просторы Ледового в Питере...
+4
0
+4
Провинциальные комплексы
+4
0
+4
Днем поспал и опять завел пластинку.
+2
0
+2
Если я хочу в театр, то хоккейный матч меня не переубедит туда пойти. Как и большинство людей, которые ходят на спектакли. Рома про конкуренцию с театром опять глупость сморозил.
+2
0
+2
Скорее столица клоунов.
+6
-4
+2
представил Гарри Поттера который не палится, что смотрит ночью НХЛ с фонариком под простыней
+4
-2
+2
СКА, конечно, можно лицезреть, но если детям интересен хоккей, то это к НХЛ все же)
+3
-1
+2
Угу, на твою рожу лишний раз смотреть, то ещё удовольствие, спасибо не надо🙏
+3
-1
+2
Ответ jonikmus
Ишь хитрый какой ,сам значит посмотрел 800 матчей НХЛ,а другим не даёт!
Нафига конкурентов растить!)
+2
0
+2
Роман Борисыч как обычно все по фактам размотал и вообще красавец, но при чем в новости тэг "Зенит"? он вроде пока что не посмотрел 800 матчей мадридского Реала и не готов сменить Сергея Богдановича на посту ГТ Зенита)
+3
-1
+2
Из его слов получается, что Кузнецов без Иванушек не интересен.
+1
0
+1
КХЛ вместо НХЛ, гранта вместо короллы, сырный продукт вместо европейских сыров, курорты северной Кореи вместо загнивающей, например, Испании 🤦😆
+1
0
+1
Мерзость
+1
0
+1
Замолчи , пожалуйста! лучше навсегда!
+1
0
+1
Ответ Даня Чебыкин
ну нееет. театры в питере прекрасны. тут конкуренцией и не пахнет.
Но этот то конкурировать хочет.
+2
-1
+1
У меня недалёкий друг будет ходить - говорит из окна новый дворец виден. Спрашиваю, за кого? Говорит, всё равно...
+2
-1
+1
А если совсем коротко от Ротенберга, смотрите на мой СКА и на МЕНЯ!✅
+1
0
+1
Хоть детей не трогай...
+1
0
+1
Лучше по ночам любоваться уровнем в НХЛ, чем смотреть эту шляпу кэхэл, тем более где тренерами становятся бизнесмены типо тебя. Всем советую, и детям и взрослым - смотреть только НХЛ, а не тратить время на второсортную бесполезную кэхэл.
0
0
0
Буквально пару вопросиков по поводу детей: возле СКА-Арены сделали классные детские зоны, а игры СКА там когда? Вы в курсе о современных игрушках: что с КХЛ на PS5?))
0
0
0
что за "Питер"?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий