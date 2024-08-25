Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,26 м

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

Сегодня он победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше с результатом 6,26 метра. Он взял высоту со второй попытки.

Таким образом, Дюплантис превзошел собственное достижение, установленное в августе на Олимпийских играх в Париже. Там он взял золото, прыгнув на 6,25 м.

Спортсмену 24 года, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

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