Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,26 м
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.
Сегодня он победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше с результатом 6,26 метра. Он взял высоту со второй попытки.
Таким образом, Дюплантис превзошел собственное достижение, установленное в августе на Олимпийских играх в Париже. Там он взял золото, прыгнув на 6,25 м.
Спортсмену 24 года, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
«Не послушал отца. Какой-то инстинкт сработал». Чемпионская речь Дюплантиса
Хотя, как показала последняя Олимпиада -- в соревнованиях по прыжкам с шестом, важен каждый сантиметр -- особенно, когда уже почти перелетел планку
И это не Карлсон.
Это Дюплантис!
Надеюсь с Мондо так не получится. Главное без травм, потери мотивации и резких спадов.
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