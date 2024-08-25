Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,26 м

Теги рекорды Арман Дюплантис Легкая атлетика

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

Сегодня он победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше с результатом 6,26 метра. Он взял высоту со второй попытки.

Таким образом, Дюплантис превзошел собственное достижение, установленное в августе на Олимпийских играх в Париже. Там он взял золото, прыгнув на 6,25 м.

Спортсмену 24 года, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

«Не послушал отца. Какой-то инстинкт сработал». Чемпионская речь Дюплантиса

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обожаю его и как он это делает
+31
-1
+30
Набирает по одному сантиметру , потому что призовые отличные. Так же делал и Бубка, но тогда суммы были на порядок скромнее.
+28
-1
+27
Шo, oпять?
+22
-2
+20
Ответ Алексей Колин
Шo, oпять?
Ваш текст длиннее в см, чем отличие прошлого мирового рекорда от нынешнего)

Хотя, как показала последняя Олимпиада -- в соревнованиях по прыжкам с шестом, важен каждый сантиметр -- особенно, когда уже почти перелетел планку
+19
0
+19
Ответ G.H.O.S.T.
Мне кажется, прибавкой по сантиметру это и есть давать скучать. Талант имеет огромнейший запас, но пользуется системой и собирает деньги и статистику. Понять это можно.
Ну если он бахнет сразу свой реальный максимум, то где же нам потом черпать положительные эмоции? Так что по сантиметру правильно
+10
0
+10
Ответ Новак Шпагатович
Мондо нам не дает скучать. Чуть больше 2 недель прошло и тут БАБАХ!!!
Мне кажется, прибавкой по сантиметру это и есть давать скучать. Талант имеет огромнейший запас, но пользуется системой и собирает деньги и статистику. Понять это можно.
+11
-2
+9
Ответ Сергей Фетисов
Молодец швед.Планка всё выше и выше.двухкратный уже олимпийский...Бубке только такое силось.
Бубка феномен своего времени, Дюплантис - своего. Технологии не стоят на месте.
+6
0
+6
Великий
+6
-1
+5
Вот это мотивация, после ОИ.
+4
0
+4
Ну да, дозированно, по сантиметрикам-сантиметрикам, Бубке в свое время же и предъявляли..) Но это ничуть не умаляет его воздушества)
+5
-1
+4
Ответ Новак Шпагатович
Ну если он бахнет сразу свой реальный максимум, то где же нам потом черпать положительные эмоции? Так что по сантиметру правильно
Замкнутый круг. Здесь нужен хотя бы сопоставимый талант, чтобы не давал расслабляться. Но, на горизонте таких вообще нет.
+4
0
+4
Мондо нам не дает скучать. Чуть больше 2 недель прошло и тут БАБАХ!!!
+4
-1
+3
🔥
+4
-1
+3
Без такого надрыва, как в Париже. Но всё равно хорошо
+3
0
+3
Зверь.
+2
0
+2
Ответ Кукушкин
Знаем мы этого хваленого Дюплантиса. Мне один умный человек (у него еще сынулька тоже с шестом скачет) рассказывал, что судьи-русофобы этому Дюпантису нарочно планку ставят так, чтобы она прогибалась вниз сантиметров на тридцать. По-честному он и на первый разряд не прыгнет. Верьте мне, люди, я же вам врать не буду.
Минус 30 см это 5.96. Все-равно хватит чтобы бороться за победу. Первый разряд, если правильно помню, это метра четыре. P. S. Я понимаю что это рофл
+2
0
+2
Представьте, что к вам в форточку второго этажа кто-то влетает!
И это не Карлсон.
Это Дюплантис!
+2
0
+2
А что, грамотно: за каждый новый рекорд полюбас доплачивают)
+2
0
+2
Ответ Кукушкин
Знаем мы этого хваленого Дюплантиса. Мне один умный человек (у него еще сынулька тоже с шестом скачет) рассказывал, что судьи-русофобы этому Дюпантису нарочно планку ставят так, чтобы она прогибалась вниз сантиметров на тридцать. По-честному он и на первый разряд не прыгнет. Верьте мне, люди, я же вам врать не буду.
Что за тупизм? Причём здесь судьи-русофобы? Никто из россиян не конкурирует с Дюплантисом.
+1
0
+1
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Совершенно искусственный вид спорта, всё дело в шестах, там прогресс, ведь начинали с деревянных. Волк в мультике "Ну, погоди" улетел за стадион. А дюп бабки делает, прибавляет по сантиметру. Вон женщины в простом прыжке в высоту достигли 210 см.
Такие как Вы, постоянно ищут какие-то причины, лишь бы не признать талант спортсмена. Владимир Куц в 1956 году бежал 10.000 за 28.30 по гаревой дорожке. Назовите мне хотя бы 3-х российских стайеров, которые сейчас уверенно пробегут десятку за 28 минут. А прошло уже почти 70 лет. И бег не такой технологичный вид спорта как прыжки с шестом.
+1
0
+1
Ответ G.H.O.S.T.
Замкнутый круг. Здесь нужен хотя бы сопоставимый талант, чтобы не давал расслабляться. Но, на горизонте таких вообще нет.
Пока придется с самим собой спорить и ставить себе все новые и новые цели. Другого варианта нет. Соперника сейчас действительно подходящего нет и близко
+1
0
+1
Ответ Alex Tarakanoff
А я забыть никак не могу, как Болт бросал бежать и рекорды ставил. И очень жаль, что мы в итоге и не узнали каков был его предел. Надеюсь с Мондо так не получится. Главное без травм, потери мотивации и резких спадов.
Нек надо сравнивать временные дисциплины и технические. Если бы у Болта был фиксатор вмонтирован, то он тоже 150 рекордов бы установил.
+1
0
+1
А я забыть никак не могу, как Болт бросал бежать и рекорды ставил. И очень жаль, что мы в итоге и не узнали каков был его предел.
Надеюсь с Мондо так не получится. Главное без травм, потери мотивации и резких спадов.
+1
0
+1
Молодец швед.Планка всё выше и выше.двухкратный уже олимпийский...Бубке только такое силось.
+3
-2
+1
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
0
0
0
Не унимается!!🔥🔥
0
0
0
Кажется, что он и без шеста скоро будет устанавливать рекорды.. 👍
0
0
0
Ответ G.H.O.S.T.
Замкнутый круг. Здесь нужен хотя бы сопоставимый талант, чтобы не давал расслабляться. Но, на горизонте таких вообще нет.
Не даёт расслабляться информационное поле. Если сразу планку ещё гораздо выше поставит, а тем более максимальную, то со временем это станет обыденностью. А потихоньку ставя рекорды это будет вызывать постоянное внимание
0
0
0
А почему все думают, что он специально сантиметру прибавляет ради бабла? Дело же не в том на какую высоту он готов, это же психологически тяжело- сразу поставить 6.30 например. Прибавка по сантиметру- это не из-за бабла. Так психологически легче.
0
0
0
Летающий Арман всё выше и выше. Молодец ! Поздравления с очередным мировым рекордом.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий