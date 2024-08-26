«Атлетико» разгромил «Жирону» – 3:0! У Гризманна и Льоренте по 1+1

Теги Атлетико Ла Лига Коке Жирона Антуан Гризманн Маркос Льоренте онлайны Футбол

«Атлетико» разгромил «Жирону» (3:0) в матче 2-го тура Ла Лиги.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Антуан Гризманн открыл счет ударом со штрафного на 39-й минуте. Маркос Льоренте забил на 48-й. Коке отличился на 94-й. У Гризманна и Льоренте также по голевой передаче.

Атлетико – Жирона 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
25 августа, 22:30, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 39 Гризманн, 2:0 – 48 Льоренте, 3:0 – 90+4 Коке.
АтлетикоОблак, Рикельме (Галлахер, 58), Льоренте, Аспиликуэта, Хименес, Ле Норман, Лино (Рейнилду, 68), Барриос, Де Поль (Коке, 59), Альварес (Серлот, 81), Гризманн (Корреа, 81).
ЖиронаГассанига, Мигель Гутьеррес, Блинд, Давид Лопес, Мартинес, Эррера, Ромеу (Солис, 59), Мартин (Порту, 58), Хиль, Абель Руис (Миовски, 59), Цыганков (Альмена, 68).
Предупреждения:
Де Поль (25), Абель Руис (28), Гассанига (37), Ромеу (55).

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19 комментариев
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Этот Атлетико вполне может составить конкуренцию Реалу, не вижу в чем они уступают. И это ещё Альварес не заработал на полную мощность, Галлахер только встраивается в игру. Не удивлюсь если они обойдут Реал
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+8
Из новичков пока лучше всех смотрится Ле Норман, но он и присоединился к команде самый первый и прошёл с ней предсезонную подготовку. У остальных всё впереди.
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+8
Отличная реакция Льоренте на невызов в сборную на Евро (хоть в итоге и обошлись без него), первые матчи сезона просто разрывает. Гризманн потихоньку набирает результативные баллы после невыразительного ЧЕ. Очень радует Барриос, наконец-то его начали полноценно подтягивать к основе!
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+7
Ответ Турку Финляндия*
Этот Атлетико вполне может составить конкуренцию Реалу, не вижу в чем они уступают. И это ещё Альварес не заработал на полную мощность, Галлахер только встраивается в игру. Не удивлюсь если они обойдут Реал
Атм любят глохнуть по ходу сезона и не заводиться очень долго, иногда выдавая всплески в по лч. Такие выводы делать после пары игр не очень хорошая затея)
+7
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Гризманн гол🇨🇵💪
+4
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+3
Атлеты молодцы. Порадовали игрой. Не зря зарядил на них))
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Атлетико, конечно, ещё предстоит сыграться, новички должны прибавить. Хороший коллектив собирается у Симеоне.
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Ответ Анри Карлайл
Пхахаахаааааааа!!!
Что случилось ?
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Посмотрю на любимчика Асприлью, в Уотфорде отжигал
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Судя по хайлайтам, Жирона вполне могла играть вничью, моменты были - но все во вратаря. Сами пропустили глупые голы, кроме последнего. Первый - повезло еще, что не удалили, но Гризманн здорово пробил, второй - не успеть поднять руки... да сильно, да неожиданно, но не успеть поднять руки при ударе с 20 метров...
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Ответ Креатив Олисе
Посмотрю на любимчика Асприлью, в Уотфорде отжигал
Забавно. Уотфорд это ж клубы семьи Поццо, раньше там была Гранада(продана) Удинезе и Они да? А теперь он в Сити групп попал. Осталось в систему Редд Булла перейти.)
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Ответ Бегемотик
Забавно. Уотфорд это ж клубы семьи Поццо, раньше там была Гранада(продана) Удинезе и Они да? А теперь он в Сити групп попал. Осталось в систему Редд Булла перейти.)
Очевидно захотел играть в ЛЧ…были предложения из Ренна,Порту и клубов АПЛ.

В Ренне конкретная очередная перестройка( поэтому сам отказал французам),в Порту не сдюжили сумму в 18+7, в АПЛ (Брайтон) жёсткая конкуренция
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Ответ Анри Карлайл
Каждый год "Новый Атлетико" но в решающих матчах Симеоне играет в унылое говно от обороны и сливает сезон 😂😂😂
Каждый год ? У Атлетико столько денег нет. Атлетико два сезона уже не играет от обороны, можно уже забыть про автобус Симеоне его уже нет. В этом сезоне Атлетико очень сильно обновился и все было сделано на то что бы приобрести игроков которые играют в атакующий футбол.
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Ответ Турку Финляндия*
Это новый Атлетико эти не должны заглохнуть, они ещё даже не завелись)
Епт, да погоди ты выводы делать, два тура отыграно угараешь что ль
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Ответ Анри Карлайл
Каждый год "Новый Атлетико" но в решающих матчах Симеоне играет в унылое говно от обороны и сливает сезон 😂😂😂
А что за решающие игры? Если с Интером с 1-0 отыгрались и могли делать 3-1
Если с РМ, то 3-1, 3-5, 4-2, 1-1
Барсе два раза влетели без шансов
С Жироной 4-3 и 3-1 победа
Бильбао да влетели без шансов
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