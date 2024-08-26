«Атлетико» разгромил «Жирону» – 3:0! У Гризманна и Льоренте по 1+1

«Атлетико» разгромил «Жирону» (3:0) в матче 2-го тура Ла Лиги.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Антуан Гризманн открыл счет ударом со штрафного на 39-й минуте. Маркос Льоренте забил на 48-й. Коке отличился на 94-й. У Гризманна и Льоренте также по голевой передаче.

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