«Атлетико» разгромил «Жирону» – 3:0! У Гризманна и Льоренте по 1+1
«Атлетико» разгромил «Жирону» (3:0) в матче 2-го тура Ла Лиги.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Антуан Гризманн открыл счет ударом со штрафного на 39-й минуте. Маркос Льоренте забил на 48-й. Коке отличился на 94-й. У Гризманна и Льоренте также по голевой передаче.
- Дата проведения
- 25 августа, 22:30, «Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Рикельме (Галлахер, 58), Льоренте, Аспиликуэта, Хименес, Ле Норман, Лино (Рейнилду, 68), Барриос, Де Поль (Коке, 59), Альварес (Серлот, 81), Гризманн (Корреа, 81).
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Жирона –
Гассанига, Мигель Гутьеррес, Блинд, Давид Лопес, Мартинес, Эррера, Ромеу (Солис, 59), Мартин (Порту, 58), Хиль, Абель Руис (Миовски, 59), Цыганков (Альмена, 68).
- Предупреждения:
- Де Поль (25), Абель Руис (28), Гассанига (37), Ромеу (55).
В Ренне конкретная очередная перестройка( поэтому сам отказал французам),в Порту не сдюжили сумму в 18+7, в АПЛ (Брайтон) жёсткая конкуренция
Если с РМ, то 3-1, 3-5, 4-2, 1-1
Барсе два раза влетели без шансов
С Жироной 4-3 и 3-1 победа
Бильбао да влетели без шансов