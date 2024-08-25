«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» – 3:1. Гальдамес за 5 минут забил со штрафного и головой, Орозко отличился на 90-й

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Пари НН Хуан Мануэль Боселли Томас Гальдамес Франко Орозко онлайны Футбол

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» (3:1) в 6-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На 57-й минуте счет открыл уругвайский хавбек гостей Хуан Мануэль Боселли. На 71-й игрок хозяев Томас Гальдамес забил прямым ударом со штрафного. На 76-й чилийский защитник сделал дубль, отправив мяч в сетку головой. На 90-й аргентинец Франко Орозко забил третий гол самарцев.

«Крылья» набрали 6 очков и сейчас занимают 9-е место. «Пари НН» идет следом, имея те же 6 баллов.

Крылья Советов – Пари НН 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
25 августа, 15:00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 57 Боселли, 1:1 – 71 Гальдамес, 2:1 – 76 Гальдамес, 3:1 – 90 Орозко.
Крылья СоветовЛомаев, Гальдамес (Печенин, 90+2), Солдатенков, Евгеньев, Рассказов, Орозко, Фернандо, Бабкин (Витюгов, 64), Ежов (Дмитриев, 81), Шитов (Олейников, 64), Цыпченко (Гарре, 81).
Пари ННМедведев, Стаматов, Эктов, Магкеев (Глущенков, 67), Гоцук, Александров, Вешнер Тичич (Царукян, 80), Калинский, Ермаков (Трошечкин, 80), Боселли (Кутателадзе, 80), Зе Турбо (Ожегович, 62).
Предупреждения:
Александров (52), Фернандо (56), Трошечкин (84).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полное игровое преимущество Крыльев, и как итог победа. Латиносы зарешали сегодня!
+16
-1
+15
Ответ Бышевец
Комментарий скрыт
Ты, самарский, забыл кто команду вам сделал? Неблагодарный
+17
-2
+15
Крыльям нужна обязательно поела!
+15
-1
+14
Как нейтральному болельщику больше хочется победы Крыльям.
+15
-3
+12
Ответ Ромарио163
Крыльям нужна обязательно поела!
Поедят поедят.
+13
-1
+12
За Крылья Советов 💪
+11
0
+11
Нападающий нужен Крыльям, причём очень срочно,Шитовым и Цыпченко каши не сварить.Стоял бы в воротах Песьяков и с Динамо очко зацепили бы и сегодня не пропустили!
+10
0
+10
Ответ инок
КС, надо забить третий, контрольный.
Выполнено😁💪
+11
-2
+9
Латиносы тащат 😎
+9
0
+9
Крылья с заслуженной победой! Клуб прям радует последние годы и игрой и работой на трансферном рынке + Осинькин - супер недооценённый тренер, несмотря на весь хейт в его адрес. Успехов клубу!
+8
0
+8
КС, надо забить третий, контрольный.
+8
-1
+7
ушли БУРАТИНЫ Шитов и Цыпченко и игра пошла, так же плохо Бабкин сыграл, передерживал мяч, зачем то финтил на своей половине поля
+12
-5
+7
Сегодня рулят Чили с Аргентиной... Браво!!!
+6
0
+6
Победа!!! Поздравляю всех, кто поддерживал Крылья Советов!!!
+7
-1
+6
Гильгамеш вытягивает Крыля. Почти по Пелевину.
+6
-1
+5
Забили таки контрольный, молодцы Крылья. С победой Вас!
+6
-1
+5
Самара ниже Нижнего как на карте, так и в таблице. Надо хоть что-то менять.
+6
-1
+5
Ответ Hitgoe Himgob
Ты, самарский, забыл кто команду вам сделал? Неблагодарный
он не самарский
+4
0
+4
Кадры решают всё)) Ушли у Нижнего Зе Турбо и Магкеев и все вернулось к общему знаменателю. Я не понимаю, как можно брать в команду такого одра, кпк Ожегович? Или такого, как Глущенков? А Крылья нормально сыграли. Даже случайный гол их из колеи не выбил. Зы. Качество вратаря определяется не по тем мячам, что голкипер ловит, а по тем, которые пропускает. Медведев всю жизнь был слабым вратарем. Что сегодня и подтвердил. Оба мяча от Гальдамеса - его.
+4
0
+4
За Крылья Советов 🙏🙏🙏
+7
-4
+3
Гальдамес!!!
+4
-1
+3
И вновь Гальдамес!!!
+4
-1
+3
Крылья победили и это хорошо, но если бы не латиносы все Осинкин пошел бы на выход 100 процентов. Как играет Цыпченко это просто тихий ужас, про Ломаева уже устал повторять, но пока Осинкин у руля команды играть будет Иван, даже если это будет во вред команде. Есть Богдан, есть Женя дайте людям поиграть. Ладно всех болельщиков Крыльев с победой. Посмотрим что будет в домашней игре с Махачкалой.
+4
-2
+2
Ответ Edgar Dupo
Признавайтесь кто нибудь взял Гальдамеса в фэнтези ?)
Взял, жаль что не капитаном)
+2
0
+2
Признавайтесь кто нибудь взял Гальдамеса в фэнтези ?)
+2
0
+2
Ответ Ромарио163
Крыльям нужна обязательно поела!
Даже попила.
+2
0
+2
Да, спасли воспитанники Ю.Америки тренера, а таланты опять не заиграли, время сыграться было мало.
+3
-1
+2
Поздравляю Крылья с победой в сложном матче.
+3
-1
+2
Ответ Ромарио163
Крыльям нужна обязательно поела!
паэлья вещь, конечно, но там аж 4 латиноамериканца, думаю, наготовят на всю команду в случае победы 🥘, еще чилийского вина или кашасы из Бразилии - и вообще праздник)))
+1
0
+1
Ответ zanuda59
Самара ниже Нижнего как на карте, так и в таблице. Надо хоть что-то менять.
Здорово прыгнули, с подвала в середину.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий