«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» – 3:1. Гальдамес за 5 минут забил со штрафного и головой, Орозко отличился на 90-й

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» (3:1) в 6-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте счет открыл уругвайский хавбек гостей . На 71-й игрок хозяев забил прямым ударом со штрафного. На 76-й чилийский защитник сделал дубль, отправив мяч в сетку головой. На 90-й аргентинец забил третий гол самарцев.

« » набрали 6 очков и сейчас занимают 9-е место. « » идет следом, имея те же 6 баллов.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ