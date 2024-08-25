«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» – 3:1. Гальдамес за 5 минут забил со штрафного и головой, Орозко отличился на 90-й
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» (3:1) в 6-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 57-й минуте счет открыл уругвайский хавбек гостей Хуан Мануэль Боселли. На 71-й игрок хозяев Томас Гальдамес забил прямым ударом со штрафного. На 76-й чилийский защитник сделал дубль, отправив мяч в сетку головой. На 90-й аргентинец Франко Орозко забил третий гол самарцев.
«Крылья» набрали 6 очков и сейчас занимают 9-е место. «Пари НН» идет следом, имея те же 6 баллов.
- Дата проведения
- 25 августа, 15:00, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Ломаев, Гальдамес (Печенин, 90+2), Солдатенков, Евгеньев, Рассказов, Орозко, Фернандо, Бабкин (Витюгов, 64), Ежов (Дмитриев, 81), Шитов (Олейников, 64), Цыпченко (Гарре, 81).
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Пари НН –
Медведев, Стаматов, Эктов, Магкеев (Глущенков, 67), Гоцук, Александров, Вешнер Тичич (Царукян, 80), Калинский, Ермаков (Трошечкин, 80), Боселли (Кутателадзе, 80), Зе Турбо (Ожегович, 62).
- Предупреждения:
- Александров (52), Фернандо (56), Трошечкин (84).