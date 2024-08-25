«Ливерпуль» победил «Брентфорд» – 2:0. Диас и Салах забили

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Брентфорд Мохамед Салах Луис Диас онлайны Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (2:0) во 2-м туре АПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Луис Диас открыл счет на 13-й минуте. Мохамед Салах на 70-й установил окончательный счет.

Ливерпуль – Брентфорд 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
25 августа, 18:30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Диас, 2:0 – 70 Салах.
ЛиверпульАлиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Брэдли, 72), Мак Аллистер, Гравенберх (Эндо, 90+1), Собослаи, Диас (Гакпо, 72), Салах (Эллиот, 83), Диогу Жота (Нуньес, 72).
БрентфордФлеккен, Айер, Пиннок, Коллинз, Роэрслев, Льюис-Поттер (Дамсгор, 66), Янельт (Оньека, 73), Нергор, Йенсен (Карвалью, 66), Висса (Шаде, 73), Мбемо.
Предупреждения:
Собослаи (30), Гравенберх (38), Нергор (40), Йенсен (45), Мбемо (90+4).

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8 комментариев
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Всех красных с победой!!!
+17
0
+17
Удачи Ливерпулю в важнейшем матче!
+12
-1
+11
Спокойно и уверенно.
+5
0
+5
Ответ Роман Мироненко
Комментарий удален модератором
Никто не спрашивал где ты живёшь
+2
-1
+1
на уверенном забрали 6 очков в первых двух матчах, но первая серьезная проверка будет на Траффорде
0
0
0
Тяжелый матч. Брентфорд хорошо оборонялся.
0
0
0
Ответ Stewart Крепкий
Удачи Ливерпулю в важнейшем матче!
Комментарий удален модератором
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