«Ливерпуль» победил «Брентфорд» – 2:0. Диас и Салах забили
«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (2:0) во 2-м туре АПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Луис Диас открыл счет на 13-й минуте. Мохамед Салах на 70-й установил окончательный счет.
- Дата проведения
- 25 августа, 18:30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Брэдли, 72), Мак Аллистер, Гравенберх (Эндо, 90+1), Собослаи, Диас (Гакпо, 72), Салах (Эллиот, 83), Диогу Жота (Нуньес, 72).
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Брентфорд –
Флеккен, Айер, Пиннок, Коллинз, Роэрслев, Льюис-Поттер (Дамсгор, 66), Янельт (Оньека, 73), Нергор, Йенсен (Карвалью, 66), Висса (Шаде, 73), Мбемо.
- Предупреждения:
- Собослаи (30), Гравенберх (38), Нергор (40), Йенсен (45), Мбемо (90+4).