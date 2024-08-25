«Бриллиантовая лига». Дюплантис и Ингебригтсен выиграли с мировыми рекордами на этапе в Польше, Тебого, Тамбери, Бол и Клейтон победили, другие результаты

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В Польше завершился этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

Силезия, Польша

25 августа

Мужчины

200 м

1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,83

2. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 19,86

3. Кеннет Беднарек (США) – 20,00

4. Эррион Найтон (США) – 20,07

800 м

1. Марко Ароп (Канада) – 1.41,86

2. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.43,23

3. Брайс Хоппель (США) – 1.43,32

3000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7.17,55 (мировой рекорд)

2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 7.21,28 

3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7.28,44

3000 м с/п

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.04,29

2. Амос Серем (Кения) – 8.04,29

3. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.04,3

Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,31

2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2,29

3. Олег Дорощук (Украина) – 2,29

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,26 (мировой рекорд)

2. Сэм Кендрикс (США) – 6,00

3. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00

Толкание ядра

1. Джо Ковач (США) – 22,14

2. Райан Краузер (США) – 22,12

3. Леонардо Фаббри (Италия) – 22,03

Женщины

100 м

1. Тиа Клейтон (Ямайка) – 10,83

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,83

3. Тамари Дэвис (США) – 10,84

100 м с/б

1. Акера Наджент (Ямайка) – 12,29

2. Грейс Старк (США) – 12,37

3. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,38

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,66

2. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 49,23

3. Наталья Качмарек (Польша) – 49,95

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,13

2. Анна Кокрелл (США) – 52,88

3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,11

1500 м

1. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.57,08

2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.57,88

3. Джорджия Белл (Великобритания) – 3.58,11

Тройной прыжок

1. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,50

2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,02

3. Дарья Деркач (Италия) – 14,02

Метание копья

1. Адриана Вилагош (Сербия) – 65,60

2. Йо-Ане ван Дайк (ЮАР) – 62,81

3. Никола Огродникова (Чехия) – 61,84

20 комментариев
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Результаты хорошие, чуть лучше чем на ЧР в Екатеринбурге
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Есть рекорд со 2 попытки. Мондо величайший
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Мондо!!! Son of a bitch!!! 6.26.
2 рекорда за 3 недели. Что ты с нами делаешь!!!
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Блин у него запас см 10 на груди, хотя казалось разбег слабоватый. С ногами повезло.
+3
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+1
Ответ betahemoth
где смотреть, подскажите
Я в ВК смотрю. Гуглю и там парень хорошо комментирует и бесплатно всегда транслирует БЛ. Можно потом и в записи смотреть все турниры БЛ.
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Ответ Eugenie Nation
Мондо там на 6.26 прыгает сейчас. Первая попытка плохо
А теперь взял 6.26
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Брииллиантовая рука
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Классный этап пока выходит, рекорды стадиона обновляются, ещё и мировой есть, хоть и не в официальной дисциплине, но всё же
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Мондо там на 6.26 прыгает сейчас. Первая попытка плохо
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Ингебригтсен хитрый, поднял денежку.))
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Женские прыжки в высоту интригуют.
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Ответ betahemoth
где смотреть, подскажите
Вк
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Ответ betahemoth
ну хоть название канала скажи
Аll sports net
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Ответ Док Аксель
Я в ВК смотрю. Гуглю и там парень хорошо комментирует и бесплатно всегда транслирует БЛ. Можно потом и в записи смотреть все турниры БЛ.
Не очень хорошо он комментирует. Матчасть не знает
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Ответ Ноа Кенга
Не очень хорошо он комментирует. Матчасть не знает
Он там не один. Но двое очень хорошо комментируют и знают лёгкую атлетику прилично и многих легкоатлетов знают в лицо. Я сегодня не смотрю БЛ, а футбол, а завтра с утра в записи гляну.
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Ответ Насонов Дмитрий
Что-то подсказывает, что Ингебритсен еще медаль Ои возьмет в марафоне со временем
Вот не факт, уж сильно он высокий
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