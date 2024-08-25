«Реал» разгромил «Вальядолид» – 3:0! Эндрик забил на 96-й, выйдя на замену на 86-й, голы у Вальверде и Браима

«Реал» обыграл «Вальядолид» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Федерико Вальверде открыл счет на 50-й минуте. Браим Диас увеличил преимущество «Реала» на 88-й. Эндрик поставил точку на 96-й минуте, забив в первом официальном матче за мадридский клуб.

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