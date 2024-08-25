«Реал» разгромил «Вальядолид» – 3:0! Эндрик забил на 96-й, выйдя на замену на 86-й, голы у Вальверде и Браима
«Реал» обыграл «Вальядолид» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Федерико Вальверде открыл счет на 50-й минуте. Браим Диас увеличил преимущество «Реала» на 88-й. Эндрик поставил точку на 96-й минуте, забив в первом официальном матче за мадридский клуб.
- Дата проведения
- 25 августа, 18:00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 50 Вальверде, 2:0 – 88 Браим Диас, 3:0 – 90+6 Эндрик.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Гюлер (Браим Диас, 69), Родриго (Модрич, 69), Мбаппе (Эндрик, 86).
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Вальядолид –
Хейн, Лукас Роза, Бойомо, Джемерт, Перес, Юрич (Мартин, 71), Месегер (Амалла, 59), Кике Перес (Ндиайе, 85), Санчес, Мачис (Моро, 58), Маркос Андре (Силла, 71).
- Предупреждения:
- Маркос Андре (28), Гюлер (52).
Реальность: Эндрик
А ведь Вини чистый гол сделал для Мбаппе не старайся он полупяткой ради лайков забить.
И да в окко была программа лалавью обзоры с Кириллом,топ легенды коментарии от них,интервью от игроков ла лиги
А в матче такое есть?)
Чердак да генич мммм
Опасных моментов НЕТ ВООБЩЕ. Я понимаю что в центре не хватает Крооса, но что у нас в штрафной то происходит? Те же Вини и Родри показывают 0 взаимодействия. Надо уже чтоли просыпаться если жидко обделаться никто не хочет. Такими темпами Анчи до ноября не досидит. Как будто все булки расслабили после удачного сезона.
Мбаппе очень тяжёлый пока.
Реальность: Эндрик таранит Вальядолид за 10 минут.