«Реал» разгромил «Вальядолид» – 3:0! Эндрик забил на 96-й, выйдя на замену на 86-й, голы у Вальверде и Браима

Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Федерико Вальверде Браим Диас онлайны Эндрик Футбол

«Реал» обыграл «Вальядолид» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Федерико Вальверде открыл счет на 50-й минуте. Браим Диас увеличил преимущество «Реала» на 88-й. Эндрик поставил точку на 96-й минуте, забив в первом официальном матче за мадридский клуб.

Реал Мадрид – Вальядолид 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
25 августа, 18:00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Вальверде, 2:0 – 88 Браим Диас, 3:0 – 90+6 Эндрик.
Реал МадридКуртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Гюлер (Браим Диас, 69), Родриго (Модрич, 69), Мбаппе (Эндрик, 86).
ВальядолидХейн, Лукас Роза, Бойомо, Джемерт, Перес, Юрич (Мартин, 71), Месегер (Амалла, 59), Кике Перес (Ндиайе, 85), Санчес, Мачис (Моро, 58), Маркос Андре (Силла, 71).
Предупреждения:
Маркос Андре (28), Гюлер (52).

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155 комментариев
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Ожидания: Мбаппе
Реальность: Эндрик
+107
-1
+106
Спасибо матч тв за отсутствие показов лайв-интервью перед матчем, после матча, разбора игры и всего всего к чему мы привыкли на окко! Держите планку и дальше, чтобы была понятна пропасть в разнице.
+60
-4
+56
В общем понятно, Мбаппе на лавку, и ещё надо куда то впихнуть Диаса🙃
+50
-1
+49
Вальверде и ещё 10 человек для заявки
+31
-1
+30
Ответ JohnnyMadsen
Кто-нибудь мне объяснит во что играет Реал? Что за навесы верхом на маленьких быстрых игроков? Мбаппе это что за недоразумение на поле? Это вот это тело 3 года пытались всеми силами подписать? Да выпнуть его на скамейку нафиг, пусть выходит с банки вместо Вини на левый фланг. Опасных моментов НЕТ ВООБЩЕ. Я понимаю что в центре не хватает Крооса, но что у нас в штрафной то происходит? Те же Вини и Родри показывают 0 взаимодействия. Надо уже чтоли просыпаться если жидко обделаться никто не хочет. Такими темпами Анчи до ноября не досидит. Как будто все булки расслабили после удачного сезона.
Извини... ты жизнь поменяй свою и мировоззрение... а то вроде взрослый мужик а такие глупые вещи пишешь про футбол. Ты не попутал реальность и компьютерный футбол где игроки переходит и играют всегда как литые? Прямо даже расписывать во что играет реплика лень особенно когда у тебя потеря кровати сравнима с изменением всей игры полностью. Но ты смотришь футбол годами и простые азы не понимаешь. Без обид чел, но это так не работает.
+33
-5
+28
Ответ Seventh
Ожидания: Мбаппе Реальность: Эндрик
Мбаппе в тени Эндрика оказался. Скоро на лавку присядет.
+28
-1
+27
Пока видна не готовность команды (Реал). Много ошибок во всех линиях.
+28
-2
+26
Желаю этому недоканалу матч тв скорейшего развала. Вот нет бы дальше свой убогий рпл крутить, эти твари решили у окко отжать Ла Лигу.
+46
-21
+25
Ответ JohnnyMadsen
Кто-нибудь мне объяснит во что играет Реал? Что за навесы верхом на маленьких быстрых игроков? Мбаппе это что за недоразумение на поле? Это вот это тело 3 года пытались всеми силами подписать? Да выпнуть его на скамейку нафиг, пусть выходит с банки вместо Вини на левый фланг. Опасных моментов НЕТ ВООБЩЕ. Я понимаю что в центре не хватает Крооса, но что у нас в штрафной то происходит? Те же Вини и Родри показывают 0 взаимодействия. Надо уже чтоли просыпаться если жидко обделаться никто не хочет. Такими темпами Анчи до ноября не досидит. Как будто все булки расслабили после удачного сезона.
Такое ощущение Анчи не хотел покупать Мбаппе, но выше стоящее руководство видимо лучше знает что надо Анчи. Вини с Родри тянут игру на себя, но там еще Мбаппе есть, думаю для Анчи будет тяжело с этими 3
+26
-4
+22
Ответ ОттоДракула
Мбаппе в тени Эндрика оказался. Скоро на лавку присядет.
Дебют на Бернабеу уж точно за Эндриком.
А ведь Вини чистый гол сделал для Мбаппе не старайся он полупяткой ради лайков забить.
+21
0
+21
Ответ 95brqzcsp9
Без шуток, на следующий матч в старте должны выйти Эндрик с Браимом вместо Мбаппе и Гюлера
ну про эндрика конечно шутка) а про браима согласен на 100%. раз уж джуда нет, то браим - сильнейший игрок в команде на этой позиции. сколько раз он в прошлом сезоне выходил и делал разницу. сегодня он снова это сделал. мб поэтому и сидит, потому что, выходя с лавки, усиляет практически всегда
+19
0
+19
Без шуток, на следующий матч в старте должны выйти Эндрик с Браимом вместо Мбаппе и Гюлера
+17
-1
+16
Ответ JohnnyMadsen
Это фейспалм бегущий - куда бегу не знаю, ща пойдем че-нибудь придумаем, я фартовый
Сам себе усложняет адаптацию. Если Реал не добудет победы, на него справедливо много хейта свалится. Без него у клуба итак все отлично было
+14
0
+14
Ответ Локуся
В общем понятно, Мбаппе на лавку, и ещё надо куда то впихнуть Диаса🙃
Я иногда думаю, что Браим в лучшей форме ничем не уступает Родриго, причем ему все равно где играть - слева или справа
+14
-1
+13
А Хоселу бы забил
+10
0
+10
Ответ Фёдор Кузнецов
А за что сейчас платить в ОККО?Только за ЛЧ,а можно взять подписку на Матч Футбол,и смотреть кучу топ матчей Ла Лиги,Серии А,Бундеслиги
Ну я предпочитаю ла лигу, смотрел в прошлом сезоне только матчи Реала и все мне вот удобно платить 200 и смотреть,а если человек не смотрит другие лиги?
И да в окко была программа лалавью обзоры с Кириллом,топ легенды коментарии от них,интервью от игроков ла лиги
А в матче такое есть?)
Чердак да генич мммм
+10
0
+10
Ответ Нефанатик
Желаю этому недоканалу матч тв скорейшего развала. Вот нет бы дальше свой убогий рпл крутить, эти твари решили у окко отжать Ла Лигу.
2 тур, а уже провал. Но все будут и дальше радоваться, что теперь можно чемпионат Испании смотреть бесплатно в эфире. Теперь ещё и слушать бесконечные аналогии с убогими матчами ЧР.
+15
-5
+10
Мбаппе даже мяч нормально принять не может. Что за анекдот
+13
-3
+10
Кто-нибудь мне объяснит во что играет Реал? Что за навесы верхом на маленьких быстрых игроков? Мбаппе это что за недоразумение на поле? Это вот это тело 3 года пытались всеми силами подписать? Да выпнуть его на скамейку нафиг, пусть выходит с банки вместо Вини на левый фланг.
Опасных моментов НЕТ ВООБЩЕ. Я понимаю что в центре не хватает Крооса, но что у нас в штрафной то происходит? Те же Вини и Родри показывают 0 взаимодействия. Надо уже чтоли просыпаться если жидко обделаться никто не хочет. Такими темпами Анчи до ноября не досидит. Как будто все булки расслабили после удачного сезона.
+20
-10
+10
Диас огонь!! Эндрик ДНК Реала
+9
0
+9
Эндрик новый супер талант Реала!
+10
-1
+9
Эндрик красава.

Мбаппе очень тяжёлый пока.
+10
-3
+7
Свежие Диас и Эндрик в концовке матча могут стать главным оружием Реала в этом сезоне
+9
-2
+7
А тут писали,что Гюлер и Эндрик играть не будут. Один уже в основе отыграл ,второй забил))
+7
0
+7
Ответ Zlatan!
В программе передач нет этого матча
Я извиняюсь. Я на автомате написал. матч футбол 2. Вот здесь трансляция.
+7
-1
+6
Ответ corazon blanco
Комментарий удален пользователем
Тупейший рикошет и уже с великим Карлосом сравнения. Ахаххах
+14
-8
+6
Ожидание: Мбаппе таранит Вальядолид за 85 минут.
Реальность: Эндрик таранит Вальядолид за 10 минут.
+7
-1
+6
Радует одно - глубина состава. Причем можно делать замены не сбавляя темп. Мбаппе с Вини не могут найти эту грань баланса, где забегать и когда пасовать. Гюлер также в моментах пытался обострять, было бы вполне опасно если бы имелась взаимосвязь между игроками, тут наигрывать и наигрывать, впрочем, ничего удивительного, соперник есть Вальядолид и тут должная победа!
+7
-1
+6
Ответ VuNePonimaete
Я сегодня смотрел игру на стороннем ресурсе с лагами, зависаниями, но я тем не менее не заплачу ни копейки матч тв! Лучше буду смотреть так, чем платить им
Вы итак платите Матчу своими налогами
+7
-2
+5
Даже когда у Вини , Мбаппе и Родриго не идет игра , есть кто выидет и за 10-15 минут решит исход игры , команду конечно собрали просто сумашедшюю , это я как болельщик Барсы пишу
+7
-2
+5
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