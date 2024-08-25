Федерация гребли России не обжалует в CAS лишение Петрова золота ЧМ: «Удача улыбается тем, кто идет и достигает. Тянуть это за хвост – не пойдем»

Российская сторона не обратится в CAS после лишения Захара Петрова золота ЧМ.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Сегодня Петров выступил в финале чемпионата мира на дистанции 500 метров в каноэ-одиночках. Спортсмен перевернулся возле финиша, при этом его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

После протеста российской команды арбитры присудили Петрову золото, так как посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

– В CAS (Спортивный арбитражный суд) пойдете?

– Нет, конечно. Это сложная история. Удача улыбается тем, кто идет и достигает. А так, тянуть это за хвост – не пойдем, – заявил Архипов.

Чемпионат мира проходит в Самарканде с 23 по 25 августа.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли