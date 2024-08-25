Федерация гребли России не обжалует в CAS лишение Петрова золота ЧМ: «Удача улыбается тем, кто идет и достигает. Тянуть это за хвост – не пойдем»

Теги гребля на байдарках и каноэ Евгений Архипов CAS чемпионат мира Сергей Тарновский Матч ТВ Захар Петров Гребля

Российская сторона не обратится в CAS после лишения Захара Петрова золота ЧМ.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Сегодня Петров выступил в финале чемпионата мира на дистанции 500 метров в каноэ-одиночках. Спортсмен перевернулся возле финиша, при этом его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

После протеста российской команды арбитры присудили Петрову золото, так как посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

– В CAS (Спортивный арбитражный суд) пойдете?

– Нет, конечно. Это сложная история. Удача улыбается тем, кто идет и достигает. А так, тянуть это за хвост – не пойдем, – заявил Архипов.

Чемпионат мира проходит в Самарканде с 23 по 25 августа.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это аргумент
+6
0
+6
Какой-то никчемный президент федерации!
+7
-2
+5
"32. Финиш. 32.1. Лодка считается закончившей гонку, когда её нос пересёк финишную линию со всеми членами экипажа"
Лодка финишировала без капитана
+5
-2
+3
Видимо, всё же рассмотрели, что Захара не было в лодке во время пересечения оной финишной черты.
Или просто денег пожалели.....
+1
0
+1
Обидно, что случилось падение, но ничего не поделаешь
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий