«Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга» (3:2), уступая 1:2. Гнабри забил на 82-й, у Маера дубль, у Каминьски автогол

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Серж Гнабри Ловро Маер Якуб Каминьски Джамал Мусиала онлайны Футбол

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» (3:2) на выезде в матче 1-го тура Бундеслиги.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте счет открыл хавбек гостей Джамал Мусиала. Затем у «Вольфсбурга» Ловро Маер сделал дубль, а Якуб Каминьски забил в свои ворота. Серж Гнабри на 82-й вновь вывел «Баварию» вперед, его гол стал победным.

Вольфсбург – Бавария 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
25 августа, 16:30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Мусиала, 1:1 – 47, пенальти Маер, 2:1 – 55 Маер, 2:2 – 65, автогол Каминьски, 2:3 – 82 Гнабри.
ВольфсбургГрабара, Каминьски, Цезигер, Борнаув, Фишер, Сванберг (Винд, 85), Арнольд, Тиагу Томаш, Маер (Герхардт, 78), Баку, Виммер (Беренс, 71).
БаварияНойер, Дэвис, Упамекано, Ким Мин Чжэ (Дайер, 81), Боэ (Мюллер, 65), Павлович, Киммих, Гнабри, Мусиала, Олисе (Коман, 75), Кейн.
Предупреждения:
Кейн (31), Боэ (46), Мусиала (70), Сванберг (71), Цезигер (82).

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36 комментариев
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Ответ Aleksandr Belov
И сновв этот унылейший Кытманов комментит 🤮
Просто ужас, ни единой эмоции, путает футболистов, не видит моменты, вроде фола Арнольда на Мусиале перед штрафной, который я даже с телефона рассмотрел
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Кто видел пару ЦЗ Ким-Залупамекано, тот в цирке не смеётся
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Мюллер - зверь.
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+16
что за редиска у вас ведёт текстовую матча Баварии. Явно болела какого-нибудь Реала. Кучу моментов умалчивает. Чистый штрафной на Мусиале, пенальти чистейший. Но зато Кейн у него "клянчит пенальти". Непрофессионально, товарищи. Таких ребяток надо не подпускать даже к буквам, если себя уважаете
+17
-2
+15
И сновв этот унылейший Кытманов комментит 🤮
+11
-1
+10
С победой баварцев, ощущение, что тренеры меняются (Нагельсманн - Тухель- теперь Компани), а сценарий неизменен. Первый тайм, неспешно, мяч под контролем, полное преимущество, куча нереализованных моментов, у соперника ничего (0.06 xG). Выходят на второй и всё, соперник взвинчивает темп, Бавария начинает чудить, ошибаться, проигрывать все единоборства, при этом совершенно не меняя игру по стилю. Соперник сравнивает (или даже выходит вперёд), начинает рвать темп остановками игры, и так до момента пока совершенно не выдохнется, Бавария снова начинает давить, а там уж забьёт - не забьёт, сегодня вот забили, молодцы. Но....
+9
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+8
Ответ Креатив Олисе
А если будет наоборот, то кто-то естественно сольётся
там горит давно очень,когда Бавария их в финале ушатала,это был единственный шанс видимо парижского недоразумения)).ну и по факту,каждый сезон их выкидывают из ЛЧ,а они из штанов выпрыгивать пытаются,смешно выглядит очень).
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
А если будет наоборот, то кто-то естественно сольётся
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Скажу страшную вещь, но Боэ у Баварии чуть ли не самый яркий в первом тайме 😅 причём в атаке от него толку больше, чем в обороне

Олисе пока совсем не подъехал, долго думает, не включает скорость и технику
+6
-1
+5
Ответ kvn9
С победой баварцев, ощущение, что тренеры меняются (Нагельсманн - Тухель- теперь Компани), а сценарий неизменен. Первый тайм, неспешно, мяч под контролем, полное преимущество, куча нереализованных моментов, у соперника ничего (0.06 xG). Выходят на второй и всё, соперник взвинчивает темп, Бавария начинает чудить, ошибаться, проигрывать все единоборства, при этом совершенно не меняя игру по стилю. Соперник сравнивает (или даже выходит вперёд), начинает рвать темп остановками игры, и так до момента пока совершенно не выдохнется, Бавария снова начинает давить, а там уж забьёт - не забьёт, сегодня вот забили, молодцы. Но....
Ну так костяк игроков то неизменен, это какие-то психологические проблемы. Пока рано делать выводы, понятно только что Ким и Упа не должны одновременно находиться на поле, у них просто не получается вместе
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Матч начался, эти рекламу крутят 🤮🤮🤮
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Ответ Buharoid
Кто видел пару ЦЗ Ким-Залупамекано, тот в цирке не смеётся
Ну , как видим, руководству важнее не игра, а зп игрока, Дайо 2 года как привозит голы, а избавляются от Де Лигта 🤷‍♂️
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Мюллер вышел и сразу гол забили
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В атаке Бавария была намного лучше, чем в обороне. Кима близко к основе не подпускать, хотя и Упа пожарил, ему просто повезло, волки простили. Для центра поля Павлович зеленый, а Киммих мелкий. Нужен солидный опорник, где Палинья то?
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Ответ snooky
При Флике ЦЗ были Алаба и Боатенг, а не нынешние дятлы. Это - большая разница.
Это да, про неудачный подбор защитников я годами пишу, но здесь дело в тренерских установках, на 90%. Игра изменилась, это очевидно, противник начинает прессинговать, выигрывать единоборства, подборы, а они как ни в чём не бывало так же катают мяч вблизи ворот, даже не пытаясь сыграть по-другому. Очень показательно тут вот ещё что, сколько раз Нойер пытается ввести мяч быстро рукой (ногой). Так вот сейчас нисколько (как и при Нагеле и Тухеле), а при Флике он делал так в процентах 50 случаев, никто не хочет бежать в быструю атаку, практически вообще отсутствует такая опция. Командная скорость снизилась в целом, очень сильно.
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Коман напомнил себя в хорошие времена наконец. Надеюсь конкуренция с Олисе на него в этом плане хорошо повлияет.
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Трудная победа для коллектива Компани. Хотелось бы сразу отметить несколько моментов по игре обоих команд:
1. Ставка Вольфсбурга на давление, прессинг сработала. Момент с ошибкой Кима тому доказательство. Замена тренера на данный момент идет клубу на пользу ( хотя, учитывая, что прошлым наставником был Ковач, любой другой специалист будет смотреться лучше)
2. Пара Ким+Упамекано не справлялась. Наряду с уже упомянутым эпизодом с Кимом, можно вспомнить долгое принятие решение от француза, однако в данном случае отскок был к Нойеру. Предполагаю, Компани в следующей игре будет использовать Упамекано-Дайер, Ким-Дайер или, на крайний случай, Горетцка-Дайер.
3. Несмотря на забитый гол, Гнабри мог сыграть лучше. Помню как минимум два момента, когда он мог отдать на Мусиалу, тем самым избегая неоправданных и неопасных ударов.
4. Бавария продемонстрировала характер и умение отыгрываться. Два обидно пропущенных за короткий промежуток времени мяча не сломили красную машину, что и привело к камбэку.
Лучшим игроком у Вольфсбурга стал Ловро Маер, также выделю Грабару, в некоторых моментах выручил команду, а среди баварцев таковыми были Мусиала, Олисе и Гнабри.
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Связка Ким-Упамекано в центре обороны - это жесть. Проходной двор какой-то (что не удивительно)
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Ответ snooky
В атаке Бавария была намного лучше, чем в обороне. Кима близко к основе не подпускать, хотя и Упа пожарил, ему просто повезло, волки простили. Для центра поля Павлович зеленый, а Киммих мелкий. Нужен солидный опорник, где Палинья то?
Пальинья скорее нужен в пару к Павловичу (Киммиху) в играх с серьёзными соперниками, не уступающими в классе. А в таких играх к рапасовщику нужен мощный динамичный бокс ту бокс, плана Горецки в форме прошлых лет, а его похоже списали и в команде аналога нет.
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За Баварию 🙏🙏🙏
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Ответ snooky
Упа стабильно пожарит с тех пор, как перешел в Баварию. Уж с кем он только в паре не играл. Ким просто слабый. У него не первый раз мяч отнимают Думаю его купили больше для маркетинга, не зря же в Южную Корею на турнир ездили. Дайер-де Лигт была самая надежная пара защитников по итогам прошлого сезона. Де Лигта отдали - печалька.((
Упа привозной конечно, но хорош в физике и борьбе за мяч. С ним можно работать, вон Та такой же был, а теперь основа чемпионского Байера. Ким мне еще в Наполи не очень нравился, но пиарили его знатно, как будто специально готовили на продажу.
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Ответ Blue Monster
Ну так костяк игроков то неизменен, это какие-то психологические проблемы. Пока рано делать выводы, понятно только что Ким и Упа не должны одновременно находиться на поле, у них просто не получается вместе
Возможно и психология, но последний, при ком такого не было, это Флик (а игроки практически те же были). Да, проигрывали и при нём, но именно вот таких сценариев не было, неслись вперёд при любом счёте, при очень негативных сценариях нарывались, бывало, но чаще громили, и уж инициативу так безвольно не отдавали.
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Ответ Blue Monster
Саша Буй тащит Баварию, как бы это не звучало. Киммих растраивает, была надежда, что в новом сезоне с новым тренером вернется на былой уровень
На чем основывались надежды? Киммих ведь играл в прошлом сезоне слабо в центре из-за своего регресса, а не из-за тренера. Нужно было оставлять его на фланге 🤷
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Что то Дэвис плохо смотрится,лучше Геррейро во втором тайме выпустить.
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Ответ Креатив Олисе
А если будет наоборот, то кто-то естественно сольётся
Если честно, парень был почти прав.
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Ответ Artuom Batishev
На чем основывались надежды? Киммих ведь играл в прошлом сезоне слабо в центре из-за своего регресса, а не из-за тренера. Нужно было оставлять его на фланге 🤷
Думаю надо было продавать пока был интерес у Барселоны, а так он уйдет бесплатно. Гордость ему не позволяет признать, что уже не тянет в полузащите
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Ответ Blue Monster
Думаю надо было продавать пока был интерес у Барселоны, а так он уйдет бесплатно. Гордость ему не позволяет признать, что уже не тянет в полузащите
Проблема в нынешнем состоянии Барсы.. Вы же видите какие там приколы, продать Барсе сейчас не так просто))

А продавать действительно нужно было (хоть куда), Киммих не стал учиться на своих ошибках. Решил обиженку разыграть, а не признавать что сдал и постараться вернуть свой уровень.
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Ответ Artuom Batishev
Проблема в нынешнем состоянии Барсы.. Вы же видите какие там приколы, продать Барсе сейчас не так просто)) А продавать действительно нужно было (хоть куда), Киммих не стал учиться на своих ошибках. Решил обиженку разыграть, а не признавать что сдал и постараться вернуть свой уровень.
В позапрошлом рычажном сезоне можно было толкнуть после чм. В итоге они пошли за Гюндоганом
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У Вольфсбурга максимально кринжовый состав. Почти все игроки в том году были запасными либо только пришли из непонятных мест. С таким ростером будут бороться за 15 место
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