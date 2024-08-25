«Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга» (3:2), уступая 1:2. Гнабри забил на 82-й, у Маера дубль, у Каминьски автогол
«Бавария» обыграла «Вольфсбург» (3:2) на выезде в матче 1-го тура Бундеслиги.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 19-й минуте счет открыл хавбек гостей Джамал Мусиала. Затем у «Вольфсбурга» Ловро Маер сделал дубль, а Якуб Каминьски забил в свои ворота. Серж Гнабри на 82-й вновь вывел «Баварию» вперед, его гол стал победным.
- Дата проведения
- 25 августа, 16:30, «Фольксваген-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 19 Мусиала, 1:1 – 47, пенальти Маер, 2:1 – 55 Маер, 2:2 – 65, автогол Каминьски, 2:3 – 82 Гнабри.
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Вольфсбург –
Грабара, Каминьски, Цезигер, Борнаув, Фишер, Сванберг (Винд, 85), Арнольд, Тиагу Томаш, Маер (Герхардт, 78), Баку, Виммер (Беренс, 71).
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Бавария –
Нойер, Дэвис, Упамекано, Ким Мин Чжэ (Дайер, 81), Боэ (Мюллер, 65), Павлович, Киммих, Гнабри, Мусиала, Олисе (Коман, 75), Кейн.
Олисе пока совсем не подъехал, долго думает, не включает скорость и технику
1. Ставка Вольфсбурга на давление, прессинг сработала. Момент с ошибкой Кима тому доказательство. Замена тренера на данный момент идет клубу на пользу ( хотя, учитывая, что прошлым наставником был Ковач, любой другой специалист будет смотреться лучше)
2. Пара Ким+Упамекано не справлялась. Наряду с уже упомянутым эпизодом с Кимом, можно вспомнить долгое принятие решение от француза, однако в данном случае отскок был к Нойеру. Предполагаю, Компани в следующей игре будет использовать Упамекано-Дайер, Ким-Дайер или, на крайний случай, Горетцка-Дайер.
3. Несмотря на забитый гол, Гнабри мог сыграть лучше. Помню как минимум два момента, когда он мог отдать на Мусиалу, тем самым избегая неоправданных и неопасных ударов.
4. Бавария продемонстрировала характер и умение отыгрываться. Два обидно пропущенных за короткий промежуток времени мяча не сломили красную машину, что и привело к камбэку.
Лучшим игроком у Вольфсбурга стал Ловро Маер, также выделю Грабару, в некоторых моментах выручил команду, а среди баварцев таковыми были Мусиала, Олисе и Гнабри.
А продавать действительно нужно было (хоть куда), Киммих не стал учиться на своих ошибках. Решил обиженку разыграть, а не признавать что сдал и постараться вернуть свой уровень.