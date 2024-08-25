«Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга» (3:2), уступая 1:2. Гнабри забил на 82-й, у Маера дубль, у Каминьски автогол

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» (3:2) на выезде в матче 1-го тура Бундеслиги.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте счет открыл хавбек гостей Джамал Мусиала. Затем у «Вольфсбурга» Ловро Маер сделал дубль, а Якуб Каминьски забил в свои ворота. Серж Гнабри на 82-й вновь вывел «Баварию» вперед, его гол стал победным.

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