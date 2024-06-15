Сафонов в «ПСЖ», 5:1 в матче открытия Евро-2024, «Зенит» купил Латышонка, Шипачев в минском «Динамо», Щербакова ушла от Тутберидзе, «Даллас» размочил счет в финале НБА и другие новости

1. Сборная Германии разгромила команду Шотландии (5:1) в матче открытия Евро-2024. Все голы забили немцы: Виртц, Мусиала, Хавертц, Фюллькруг, Джан – в чужие ворота, Рюдигер – в свои.

Российские флаги вывесили на стадионе в Мюнхене (на одном была надпись «Белгород»), и они попали в трансляцию.

2. Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Он самый дорогой голкипер в истории парижан и третий в списке самых дорогих трансферов среди россиян.

Адвокат бывшей жены Матвея высказался о том, что 25-летнему футболисту ранее был запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам на 60 млн рублей: «Нам неизвестно, как именно он покинул страну. Анастасия так и не получила деньги». И пообещал: «Дальше – суды в России и во Франции. Когда в дело вмешивается власть, законы перестают работать».

3. Еще несколько важных трансферов. «Зенит» купил вратаря «Балтики» Евгения Латышонка за 30 млн рублей. Защитник Матс Хуммельс покинул «Боруссию», проведя в клубе более 13 лет. А 35-летний Нури Шахин стал главным тренером команды из Дортмунда.

Кажется, Иван Сергеев и Александр Коваленко перейдут в «Локомотив» из «Зенита», плюс клуб из Санкт-Петербурга заплатит 8 млн евро за Наира Тикнизяна. А вот Бахтиер Зайнутдинов, похоже, не хочет ехать в «Зенит». ЦСКА покупает 19-летнего форварда сборной Беларуси и «Ариса» Артема Шуманского за 1,5 млн евро. «МЮ» предложил 45 млн фунтов за Брэнтуэйта, «Эвертон» хочет 70 млн за защитника.

4. НБА. «Даллас» размочил счет в финале НБА с «Бостоном» (1-3), разгромив «Селтикс» в 4-м матче (122:84).

5. Вадим Шипачев перешел в минское «Динамо» из «Ак Барса» в обмен на 1000 рублей. Тренер СКА Роман Ротенберг выиграл премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и опять поблагодарил Алексея Миллера и «Газпром».

6. Анна Щербакова прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Еще написали, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым больше года, но девушка опровергла это. Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов.

7. Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус.

8. Россия выиграла 24 золотые медали во второй день Игр БРИКС и возглавляет медальный зачет, на втором месте – Беларусь.

9. Бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера отменен из-за травмы ирландца. Титульный поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой возглавит UFC 303.

10. Страны G7 призвали к олимпийскому перемирию во время Игр в Париже. МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады.

11. ФИА снизила минимальный возраст для участия в «Формуле-1». Теперь в некоторых случаях гонщик сможет получить суперлицензию и в 17 лет.

12. Аргентина разгромила Гватемалу (4:1) в товарищеском матче. Месси сделал дубль (107-й и 108-й голы за сборную – делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне национальных команд), ассистировал Мартинесу и дал ему пробить пенальти.

Цитаты дня:

Мостовой о том, почему не тренирует: «Допускаю, что есть черный список: этих не подпускать. Кто-то меняет команды, а кто-то был крутым футболистом и ни разу не побывал ни в какой должности»

Вячеслав Быков: «В СССР говорили, что спорт и политика идут параллельно. Воспитывались с молоком матери в патриотическом плане. Слова «родина», «патриотизм» были натуральными»

Полиция Германии о марихуане на Евро: «Нет проблем с ее употреблением. Внимание будет сосредоточено на пьющих, потенциально агрессивных фанатах»

Александр Галлямов: «Фигурное катание – спорт номер один в России. Иначе бы ноунеймы не старались так примитивно пропиариться на фигуристках»

Магомед Оздоев: «Москва – самый удобный город в мире, нигде нет такой инфраструктуры. Стамбул ниже на полголовы, в Салониках другая атмосфера»

Глава УЕФА Чеферин о Евро-2024: «Праздник футбола, демократии, инклюзивности, разнообразия, толерантности и прав человека»