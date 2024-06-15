Месси забил 108 мячей за Аргентину и делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне сборных. Лидер – Роналду (130)
Лионель Месси забил 108 мячей за Аргентину.
Форвард «Интер Майами» сделал дубль в товарищеском матче со сборной Гватемалы (4:1).
В активе 36-летнего нападающего стало 108 голов за сборную Аргентины за карьеру.
Теперь он делит 2-е место по числу голов на уровне сборных с иранцем Али Даеи. Лидирует Криштиану Роналду – 130 голов за сборную Португалии.
Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 130 голов на уровне сборных – больше всех
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