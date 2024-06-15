Месси забил 108 мячей за Аргентину и делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне сборных. Лидер – Роналду (130)

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Лионель Месси забил 108 мячей за Аргентину.

Форвард «Интер Майами» сделал дубль в товарищеском матче со сборной Гватемалы (4:1). 

В активе 36-летнего нападающего стало 108 голов за сборную Аргентины за карьеру. 

Теперь он делит 2-е место по числу голов на уровне сборных с иранцем Али Даеи. Лидирует Криштиану Роналду – 130 голов за сборную Португалии

Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 130 голов на уровне сборных – больше всех

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32 комментария
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Знал бы Пеле что ему надо догонять по голам за сборную аж самого Лукаку)
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Ответ Enchanter WIZZARD
Комментарий скрыт
Молодец единица тебе садись))
+8
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+5
Ответ Асхат Мусин
Эх Месси, был бы на твоём месте Роналду, не отдал бы пенальти Мартинесу чтобы оформить хет-трик и обойти Даей
набросил так набросил
плюсики собрать с утра пораньше
+10
-7
+3
Ответ Отец Абду
Голы Месси более значимые, забивал в финале ЧМ, в плей-офф ЧМ (5) и Копа Америка (7), но он всё равно для хейтеров: "пешеход" , "призрак в значимых матчах" , "хозяин Гватемалы" и тд А у Роналду всего 3 гола в плей офф во всех крупных турнирах, ни одного гола в финале Евро, ЧМ, ЛН и 0 в плей офф ЧМ, тем временем его фанатики: "лучший", "тащер , "GOAT" , "игрок в значимых матчах" и тд
Здесь не про значимость идет речь а про количество
+7
-6
+1
Ответ Tiligulfan7
Справедливости ради когда Криш играет с прибалтийскими тиграми и забивает им 3 , тут столько хейта летит в его сторону. Лео только говорил о том , чтобы беречь силы , нет возможности поехать на Олимпиаду - а с такими сборными в ничего не значащем товарняке , чтобы фармить стату - есть? Лицемерием попахивает
Олимпиаду он брал, а рональду брал?
+2
-1
+1
Ответ Dizzod
Сколько ему осталось до 10-го юбилейного ЗМ?
Одна копа и еще один ЧМ
+2
-1
+1
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
набросил так набросил плюсики собрать с утра пораньше
А чё тогда не плюсуешь🤣
+3
-2
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
С Гватемалой Лев Толстой))
Да и с Францией в финале величайшего турнира в истории тоже)
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Ответ Dmitry Shaolin
в подставном финале, важное уточнение.
Мне понравились слёзы рональду и рональдуфил. Недавно в финале Кубка пустыни (о ЧМ лучше промолчать, там же до финала не дошли) и тогда слёзы были.
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+1
Ответ Tiligulfan7
Справедливости ради когда Криш играет с прибалтийскими тиграми и забивает им 3 , тут столько хейта летит в его сторону. Лео только говорил о том , чтобы беречь силы , нет возможности поехать на Олимпиаду - а с такими сборными в ничего не значащем товарняке , чтобы фармить стату - есть? Лицемерием попахивает
А может быть все игроки, которые играют на большых турнирах играют перед ними в товарняках, чтобы подготовиться?
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Ответ Ursu Evghenii
А почему в вашу маленькую голову не пришла идея что этот товарищеский матч есть подготовка к КА, в котором в большинстве сыграли те кто будут играть и на КА? Слабоумием попахивает
Урсик , вы уже и черепа мерить начали? Смотрите , до добра кое-кого это не довело. Делаешь все , чтобы обелить своего кумира , на личности переходишь - а где конструктив? Сразу видно , что вы человек очень далекий от футбола - подготовка к какому-то турниру это тренировки , тактические разборы , а не товарищеские матчи с проходной командой , обычно там наигрывают молодняк , иначе бы в предсезонках клубы не выставляли бы полурезерв в основу , если нет мотивации тупо набить стату
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
С Гватемалой Лев Толстой))
Малышка, для тебя и таким же рональдуфилам Исландия топ сборный?))))
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