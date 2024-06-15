Месси забил 108 мячей за Аргентину и делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне сборных. Лидер – Роналду (130)

Лионель Месси забил 108 мячей за Аргентину.

Форвард «Интер Майами» сделал дубль в товарищеском матче со сборной Гватемалы (4:1).

В активе 36-летнего нападающего стало 108 голов за сборную за карьеру.

Теперь он делит 2-е место по числу голов на уровне сборных с иранцем . Лидирует Криштиану Роналду – 130 голов за сборную .

Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 130 голов на уровне сборных – больше всех