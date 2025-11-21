Президент «Ливерпуля» о новых контрактах Салаха и ван Дейка: «Если бы спортдиректор сказал: «Разногласия слишком велики», отнесся бы к этому с уважением. У нас доверительные отношения»

Президент «Ливерпуля» доволен работой спортивного директора Ричарда Хьюза.

«Мы были рады подписанию новых контрактов с Мо [Салахом ] и Вирджилом [ван Дейком]. Но знаете что? Если бы Ричард позвонил и сказал: «Разногласия слишком велики», я бы отнесся к этому с уважением.

Джон , Майк (Джон Хенри, Майк Гордон – совладельцы «Ливерпуля» – Спортс”) и я стараемся находить людей, которые отлично справляются со своей работой, и даем им возможность делать свое дело. Мы не вмешиваемся, а просто оказываем поддержку и даем советы – с нашей точки зрения. У нас очень доверительные отношения. Мне не хватит слов, чтобы описать, насколько замечательную работу проделывает Ричард», – сказал Том Вернер.