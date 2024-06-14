Страны G7 призвали к олимпийскому перемирию во время Игр в Париже

Страны G7 призвали к соблюдению олимпийского перемирия во время Игр-2024.

Об этом говорится в итоговом заявлении стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) по итогам саммита, прошедшего в Италии.

«Мы с нетерпением ждем Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже и призываем все страны соблюдать олимпийское перемирие как индивидуально, так и коллективно, что прописано в резолюции Генассамблеи ООН от 15 ноября 2023 года», – отмечается в документе.

В апреле этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в .

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?