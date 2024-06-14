Страны G7 призвали к олимпийскому перемирию во время Игр в Париже

Теги ООН Париж-2024 Политика Прочие

Страны G7 призвали к соблюдению олимпийского перемирия во время Игр-2024.

Об этом говорится в итоговом заявлении стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) по итогам саммита, прошедшего в Италии.

«Мы с нетерпением ждем Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже и призываем все страны соблюдать олимпийское перемирие как индивидуально, так и коллективно, что прописано в резолюции Генассамблеи ООН от 15 ноября 2023 года», – отмечается в документе.

В апреле этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?

11 комментариев
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Санкции снимут на время игр ?)
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Так Путин предложил, ваше дело согласиться)
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Хромые утки призвали к перемирию?
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Двуличные лицемеры.
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перемирие во время игр действует на те страны, что в них участвуют.
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Ответ Денис Францев
Санкции снимут на время игр ?)
x101 бы пяток туда закинуть нерусям... зачётно бы было
+7
-3
+4
Для чего соблюдать это, если оно политизировано? Нет уж, подотритесь ООН.
+3
-2
+1
Ответ Денис Францев
Санкции снимут на время игр ?)
С Ирана))
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Кстати о G7, фотка которая снимает все вопросы об этой омерзительной семёрки https://t.me/goodoshnikov/21913
+1
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