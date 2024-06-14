Ротенберг о получении премии «Самые знаменитые люди Петербурга»: «Благодарность «Газпрому» и Миллеру. Наши партнеры заботятся о развитии Санкт-Петербурга»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг оценил получение премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

«Сегодня я был удостоен премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденной уважаемым журналом «Собака.ru».

Такое признание – большая честь для меня, но я считаю его плодом коллективных усилий.

В первую очередь хочу сказать слова благодарности нашим главным партнерам – ПАО «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру.

«Газпром» развивает весь городской спорт – петербургские команды за последние голы завоевали множество медалей и кубков. Наши партнеры заботятся о развитии всего Санкт-Петербурга – улучшают городскую среду, создают новые пространства, которыми можно и нужно гордиться.

«Лахта Центр», где состоялась церемония вручения премии, и набережная вокруг него уже стали новым лицом нашего города.

Нельзя бояться изменений – всегда нужно смело идти вперед, развиваться. Эти слова касаются не только людей, но и городов. Необходимо улучшать городскую среду, делать ее более современной.

Над всем этим работает «Газпром». Спасибо за то, что делает наш город лучше и комфортнее для жизни!

Почетная премия принадлежит и нашим болельщикам. Мы всеми силами сохраняем и приумножаем любовь к хоккею и очень многого достигли.

Наши чемпионские парады в 2015 и 2017 годах, когда почти 200 тысяч петербуржцев приходили на Невский и Дворцовую, чтобы поздравить СКА – это уже часть истории города. Сегодня, где бы мы ни играли – везде будет аншлаг.

Всем спасибо, работаем дальше!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

17 комментариев
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У него хоть одна речь обходится без благодарности Газпрому и Миллеру?
Будто, если его ночью разбудить оттого, что он обосрался в кровати, то он все равно скажет «спасибо Газпрому и Миллеру!!!»
+36
-3
+33
Ответ Serzhique
У него хоть одна речь обходится без благодарности Газпрому и Миллеру? Будто, если его ночью разбудить оттого, что он обосрался в кровати, то он все равно скажет «спасибо Газпрому и Миллеру!!!»
Обосрался - значит было что кушать, спасибо за это Газпрому и Миллеру!
+17
-2
+15
Видимо когда Роман был маленьким, то чуть не утонул в Финском Заливе, а Миллер его спас, поэтому и благодарность в почти каждом интервью
+10
-3
+7
Ответ Serzhique
У него хоть одна речь обходится без благодарности Газпрому и Миллеру? Будто, если его ночью разбудить оттого, что он обосрался в кровати, то он все равно скажет «спасибо Газпрому и Миллеру!!!»
ротенберги минусуют
+7
-2
+5
Эти комплименты означают твою зависимость от тех лиц, кому идет благодарность. Очередной Буратино, под руководством очередного папы Карло.
+4
0
+4
Ответ Фанат Сан-Марино
Видимо когда Роман был маленьким, то чуть не утонул в Финском Заливе, а Миллер его спас, поэтому и благодарность в почти каждом интервью
Миллер был в жилетке с надписью "Газпром"?
+4
0
+4
В переулках каждая "Собака"
Знает мою легкую походку... (с)
+2
0
+2
Без комментариев
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-2
+1
Роман - официальное лицо вазелина в Санкт-Петербурге
+1
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+1
Прошла весна, настало лето - спасибо Миллеру за это!
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Ответ Фанат Сан-Марино
Видимо когда Роман был маленьким, то чуть не утонул в Финском Заливе, а Миллер его спас, поэтому и благодарность в почти каждом интервью
Просто он отлично понимает, что сам по себе он ноль без палочки.
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Ну точно в контракте прописано хвалить Газпром и Миллера.
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Неуважаемый никем получил премию от уважаемого журнала, ещё и деньжат наверное подкинули к грамоте.
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Вы если не вызовете скорую,
то это будет и дальше.

P. S. Рома, продолжай!
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Зима прошла, настало лето
Спасибо партии за это!
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..."Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденной уважаемым журналом «Собака.ru»...
Почему-то вспомнился "Horse & Hound" из Ноттинг Хилла
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