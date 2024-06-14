Ротенберг о получении премии «Самые знаменитые люди Петербурга»: «Благодарность «Газпрому» и Миллеру. Наши партнеры заботятся о развитии Санкт-Петербурга»

Роман Ротенберг оценил получение премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

«Сегодня я был удостоен премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденной уважаемым журналом «Собака.ru».

Такое признание – большая честь для меня, но я считаю его плодом коллективных усилий.

В первую очередь хочу сказать слова благодарности нашим главным партнерам – ПАО «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру.

«Газпром» развивает весь городской спорт – петербургские команды за последние голы завоевали множество медалей и кубков. Наши партнеры заботятся о развитии всего Санкт-Петербурга – улучшают городскую среду, создают новые пространства, которыми можно и нужно гордиться.

«Лахта Центр», где состоялась церемония вручения премии, и набережная вокруг него уже стали новым лицом нашего города.

Нельзя бояться изменений – всегда нужно смело идти вперед, развиваться. Эти слова касаются не только людей, но и городов. Необходимо улучшать городскую среду, делать ее более современной.

Над всем этим работает «Газпром». Спасибо за то, что делает наш город лучше и комфортнее для жизни!

Почетная премия принадлежит и нашим болельщикам. Мы всеми силами сохраняем и приумножаем любовь к хоккею и очень многого достигли.

Наши чемпионские парады в 2015 и 2017 годах, когда почти 200 тысяч петербуржцев приходили на Невский и Дворцовую, чтобы поздравить СКА – это уже часть истории города. Сегодня, где бы мы ни играли – везде будет аншлаг.

Всем спасибо, работаем дальше!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.