Геннадий Орлов: «У «Зенита» нет правильно поставленной учебно-тренировочной работы. Сколько игроков не набрали наилучшую форму? Вендел физически не готов»

Геннадий Орлов: у «Зенита» нет поставленной учебно-тренировочной работы.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах «Зенита» в этом сезоне Мир РПЛ .

Команда тренера Сергея Семака на данный момент занимает третье место в турнирной таблице.

«У «Зенита » нет правильно поставленной учебно-тренировочной работы – я уже не раз об этом говорил.

Прошло уже 15 туров – а сколько игроков у них не набрали наивысшую, наилучшую форму? И когда они хотят ее набирать. В этом я вижу все проблемы.

Тот же Вендел , с которым продлили контракт, он же физически не готов. Мы же помним, как он вбегал в чужую штрафную, а сейчас – это редкий случай. Значит, ему сил не хватает добежать», – сказал Геннадий Орлов.