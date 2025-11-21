Геннадий Орлов: «У «Зенита» нет правильно поставленной учебно-тренировочной работы. Сколько игроков не набрали наилучшую форму? Вендел физически не готов»
Геннадий Орлов: у «Зенита» нет поставленной учебно-тренировочной работы.
Комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах «Зенита» в этом сезоне Мир РПЛ.
Команда тренера Сергея Семака на данный момент занимает третье место в турнирной таблице.
«У «Зенита» нет правильно поставленной учебно-тренировочной работы – я уже не раз об этом говорил.
Прошло уже 15 туров – а сколько игроков у них не набрали наивысшую, наилучшую форму? И когда они хотят ее набирать. В этом я вижу все проблемы.
Тот же Вендел, с которым продлили контракт, он же физически не готов. Мы же помним, как он вбегал в чужую штрафную, а сейчас – это редкий случай. Значит, ему сил не хватает добежать», – сказал Геннадий Орлов.
