Умер Джерри Уэст, Мотта возглавил «Ювентус», «Бостон» в одном матче от титула, Надаль пропустит «Уимблдон», Суперкубок России – в Волгограде, Путин онлайн открыл Игры БРИКС и другие новости

1. Легенда НБА Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет. Силуэт чемпиона лиги и члена Зала славы баскетбола изображен на логотипе НБА.

2. Тиаго Мотта возглавил «Ювентус». Контракт – до 2027-го.

3. Рафаэль Надаль не сыграет на «Уимблдоне». 22-кратный чемпион «Больших шлемов» сконцентрируется на подготовке к Олимпиаде.

4. НБА. Финал плей-офф. «Бостон» обыграл «Даллас» в гостях и ведет 3-0 в решающей серии.

5. Волгоград примет матч за OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» и «Краснодар» сыграют 13 июля. Тем временем РФС ведет переговоры о трансляциях Суперкубка в Латинской Америке, Азии и «дружественных странах Европы».

6. Владимир Путин онлайн объявил Игры БРИКС в России открытыми.

7. Трансферные новости. «Локомотив» не хочет отпускать Глушенкова в «Зенит», клуб готов повысить ему зарплату и увеличить отступные. Сергеев против перехода из «Зенита» в «Локо». «Зенит» может включить Бакаева в сделку по Соболеву. Смолов вернется в «Краснодар» и подпишет контракт на один сезон. «Бешикташ» потребует у «Зенита» 20 млн евро за Жедсона Фернандеша. Заболотный прошел медосмотр в «Химках», ЦСКА продолжает переговоры с форвардом. «Краснодар» увеличил предложение «Балтике» по Козлову до 2 млн евро, игрок готов перейти, но у «Зенита» право приоритетного выкупа.

16-летний болгарин Стивен Джерард перешел в «Ренн». «ПСЖ» интересуется Винисиусом. Лунин считает, что Анчелотти не верит в него, у вратаря «Реала» есть предложения от «Арсенала» и других клубов. Трансферный бюджет «МЮ» на лето – 50 млн фунтов, он может вырасти за счет продаж.

8. Товарищеские матчи. Бразилия сыграла вничью с США (1:1), Эквадор победил Боливию (3:1).

9. США ввели санкции против олимпийского чемпиона Никиты Нагорного.

10. Исполком МОК одобрил Французские Альпы местом проведения Олимпиады-2030, Солт-Лейк-Сити – хозяином Игр-2034.

11. Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов.

12. Тюкавин – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Глушенков – 2-й, Сперцян – 3-й.

13. Саудовская Аравия намерена создать новую боксерскую лигу. Сумма инвестиций – 4-5 млрд долларов.

14. В ISU не согласны с апелляцией Канады по медалям командного турнира: «Это не по правилам и приведет к тому, что наказана окажется сборная России».

15. Представлен приз лучшему бомбардиру Евро-2024. Он вдохновлен китайским иероглифом 支 – «поддерживать», «платить / получать деньги».

16. На Евро-2024 будут продаваться веганские сосиски, напитки будут подаваться в многоразовых стаканчиках. Болельщики получат льготный проезд на общественном транспорте.

Цитаты дня.

Жоан Лапорта: «Барса» – лучший клуб мира. У нас 48 титулов ЛЧ»

Шубенков о нейтральном статусе: «Много нюансов. Если уберут с государственных зарплат, как жить? Доедать хрен без соли ради высокой идеи?»

Месси ответил на слова Мбаппе о том, что Евро сложнее ЧМ: «Аргентины, Бразилии и Уругвая нет на Евро. На чемпионате мира собраны лучшие, поэтому все хотят его выиграть»

Мостовой о работе тренером: «Предложений нет, будет обидно, если никуда не пригласят. У нас такая жизнь, что один из лучших игроков страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве»

Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга: «Считаем новость об оплате алиментов дезинформацией. Все ограничения сохранят силу до полного погашения задолженности»

Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»