Анна Щербакова прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе (ТАСС)

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова ТАСС Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Щербакова давно не тренируется в «Хрустальном», она занималась лечением, сейчас участвует в шоу.

Сотрудничество прекращено, но на примере Александры Трусовой, которая готовилась к шоу Тутберидзе в «Хрустальном», Анна может в любое время вернуться, для нее двери всегда открыты», – рассказал источник. 

Щербакова – победительница Олимпиады-2022, чемпионка мира, Европы, трехкратная чемпионка России. Последний раз участвовала в соревнованиях в марте 2022 года. 

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98 комментариев
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Ну, она по сути закончила карьеру, поэтому сотрудничество может быть, если только в плане постановки программ для шоу и подготовки к шоу. Но и тут что-то мы давненько Аню нигде не видели.
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Очевидно, что Аня не вернётся в спорт, а если захочет в шоу после восстановления, то есть выбор.
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Она прекратила карьеру, а не сотрудничество
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Ответ Элен Карташова
Комментарий удален модератором
Вот только не отвлечет. Что там с Жилиной - непонятно. Форма Муравьевой (и вообще ее статус, особенно в свете одного недавнего перехода) - тоже непонятно. Единственное, что точно понятно, так это то, что академики еще пожалеют, что взяли Костылеву и особенно ее маман.
+19
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Ответ alexnew
Но Вы забыли, что они еще и отписались друг от друга. :)
Ну, на Глейхенгауза подписана, а он тоже из тшт и на аккаунт Тим Тутберидзе
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Евгений Викторович ваш выход!!!
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Ответ lepestok
Все, что Аня достигла в спорте, благодаря Тутберидзе. Без нее с качеством катания и прыжков Аня бы даже до ЧР не дошла.
Ну, началось в колхозе утро😂
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Значит, Большой спорт всӗ. Удачи, Анюта, в новой жизни!
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Если это означает, что Аня теперь чаще будет ставиться у других постановщиков, то я за обеими руками. Да и в чем это сотрудничество после спорта заключалось, в принципе непонятно. С Глейхенгаузом Аня всегда сможет о постановке в случае чего договориться, а Этери рядом с Аней после олимпийского сезона и так увидеть можно было раз в год максимум.
+12
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+8
Ответ Маргарита В Сафронова
Значит, Большой спорт всӗ. Удачи, Анюта, в новой жизни!
Большой спорт у всех наших всё с февраля 2022.
+8
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Не удивлюсь, если все "источники" эти новости сами придумали
+13
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+6
Ответ stella88
Евгений Викторович ваш выход!!!
Пусть со своими разберётся))
+13
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+6
Ответ Mayya Sotnikova
Она прекратила карьеру, а не сотрудничество
Но Вы забыли, что они еще и отписались друг от друга. :)
+8
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Ответ Jessi
Анечку он нежно любит, портреты и ставки на нее тому доказательство
А Анечка ответила ему взаимностью? Как думаете?)
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+5
Эта новость ни о чем. Аня уже два года не является действующей спортсменкой, какое у них может быть сотрудничество?
+5
0
+5
Аня уже взрослая девушка и вправе решать сама, значит были на это причины.
+12
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+5
Все, что Аня достигла в спорте, благодаря Тутберидзе. Без нее с качеством катания и прыжков Аня бы даже до ЧР не дошла.
+28
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+5
Сильно сказано. Она ведь явно не планирует продолжать карьеру, так что какое тут сотрудничество?
+7
-3
+4
Ответ Элен Карташова
Пусть со своими разберётся))
Нее, тут просто не может быть других раскладов) Очень удивлюсь, если весь этот поток новостей не прогрев перед главной.
+8
-4
+4
Ответ stella88
Евгений Викторович ваш выход!!!
Анечку он нежно любит, портреты и ставки на нее тому доказательство
+10
-6
+4
Ответ lepestok
Все, что Аня достигла в спорте, благодаря Тутберидзе. Без нее с качеством катания и прыжков Аня бы даже до ЧР не дошла.
Ну, она пришла к Тутберидзе с двойными, этого бы, конечно, не хватило для попадания на ЧР. :)
+9
-5
+4
Не "Прекратила сотрудничество", а "Не выступает, поэтому не ходит тренироваться"
+6
-2
+4
Они ж все давно не тренируются в хрустальном, если я правильно понимаю?)
+4
0
+4
Откровения от Тутберидзе через 3...2...
+10
-6
+4
Логично. Всё в стиле Анны Щербаковой. Когда нужны были медали, победы, грибы, ходила лицимерно терпела, молчала, копила обиды в себе, по вечерам наверное бросала дротики в фото Тутберидзе, но тем не менее, ради выгоды была готова на что угодно, т.к понимала, в отличие от многих своих зазвездившихся одногруппниц - без этого тренера ничего не добьёшься. Никто из ушедших ни разу не спрогрессировал. А теперь карьера завершена, медали получены, международных стартов нет, можно и послать куда подальше этого тренера, монетизироваться самостоятельно, план выполнен, галочки проставлены, жизнь продолжается
+16
-13
+3
Аня закончит, здоровья к сожалению не позволяет вернутся, та травма оказалась очень серьёзной. Ждём новостей о возможном завершении карьеры.
+4
-1
+3
Ответ Бу!
вообще, заметна разница, как принимают отписку Этери от Щербаковой и уход Щербаковой и ее набросы на тренера. Не сравнить с тем, как писали про других учениц. Наталкивает на размышления, откуда росли ноги у хрустоботов.
Другие уходили, будучи действующими фигуристками перед олимпиадой, на которую претендовали. Причем большинство к Плющенко, что само по себе понижает их статус в моих глазах.
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Ответ Wintersun
Комментарий скрыт
Надеюсь, что нет. :) Сразу минус 100 очков в карму.
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Эх Аня, футболисты это плохой выбор, вон Бузова как настрадалась))
+6
-3
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Всё межсезонье ждали - кто же уйдёт от Тутберидзе? дождались таки.. олимпийская чемпионка)
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-9
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