Анна Щербакова прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе (ТАСС)

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Щербакова давно не тренируется в «Хрустальном», она занималась лечением, сейчас участвует в шоу.

Сотрудничество прекращено, но на примере Александры Трусовой, которая готовилась к шоу Тутберидзе в «Хрустальном», Анна может в любое время вернуться, для нее двери всегда открыты», – рассказал источник.

Щербакова – победительница Олимпиады-2022, чемпионка мира, Европы, трехкратная чемпионка России. Последний раз участвовала в соревнованиях в марте 2022 года.