Анна Щербакова прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе (ТАСС)
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Щербакова давно не тренируется в «Хрустальном», она занималась лечением, сейчас участвует в шоу.
Сотрудничество прекращено, но на примере Александры Трусовой, которая готовилась к шоу Тутберидзе в «Хрустальном», Анна может в любое время вернуться, для нее двери всегда открыты», – рассказал источник.
Щербакова – победительница Олимпиады-2022, чемпионка мира, Европы, трехкратная чемпионка России. Последний раз участвовала в соревнованиях в марте 2022 года.