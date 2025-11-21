Селюк о лимите: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» выкупят ярких российских футболистов. Остальные клубы перейдут в разряд ФНЛ. «Матч ТВ» вообще перестанут смотреть»

Дмитрий Селюк дал комментарий о лимите в РПЛ.

Агент Дмитрий Селюк высказался о трансферной политике клубов РПЛ на фоне возможных изменений в лимите на легионеров.

– Идея новой трансферной политики «Зенита» – перекупить у конкурентов лучших российских футболистов. Условно, от Батракова до Садулаева.

– С большим уважением отношусь к нашему Министерству спорта, к советникам Дегтярева. Но в лимит, по сути, не вписываются всего три команды в РПЛ – «Краснодар », «Зенит» и «Спартак ». Самые богатые.

– Бесспорно.

– Когда введут более строгий лимит на легионеров, что произойдет? Три самых богатых клуба выкупят всех самых ярких российских футболистов – просто дадут денег больше, чем другие, и окажутся под завязку набиты игроками с претензией на высокий уровень.

А все остальные команды перейдут в разряд ФНЛ. Ведь уровень исполнителей станет просто караул. И что произойдет дальше?

– Продолжится свободное падение вниз.

– Просто по пунктам говорю. Да, матчи ведущей троицы будут собирать много народа, привлекать к себе интерес.

Но на этом и все. «Матч ТВ» вообще перестанут смотреть. Кого может привлечь условная битва между «Акроном » и «Крыльями Советов»? Это все равно, что сейчас встреча между «Чайкой» и «Нефтехимиком» в ФНЛ.

Соответственно, болельщики тоже перестанут ходить на игры такого уровня, – сказал Дмитрий Селюк.