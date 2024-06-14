«Зенит» берет Зайнутдинова и Жедсона, сделка «Газпрома» и «Бешикташа», у «Милана» и «Боруссии» новые тренеры, расистский и налоговый скандалы «Реала», российских теннисистов пустят на Игры и другие новости

1. «Зенит» покупает у «Бешикташа» Жедсона (17+2 млн евро) и Зайнутдинова (4,5 млн). Португалец подпишет контракт на 4 года с зарплатой 3+ млн евро. Паулу Барбоза считает, что Жедсон станет звездой РПЛ.

2. Также пишут, что спонсором «Бешикташа» может стать «Газпром», а «Зенит» планирует провести товарищеский матч с уже практически братским клубом из Стамбула.

3. Новым главным тренером «Милана» назначен Паулу Фонсека. Златан уверен: к ним приехал топ-специалист.

4. Сменится тренер и в «Боруссии»: Эдин Терзич подал в отставку, на его место назначат 35-летнего Нури Шахина.

5. Прокуратура душит «Реал» – требуют 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за махинации с налогами. Еще и посольство Китая выразило протест из-за оскорбительной песни фаната. Есть и хорошая новость для «Мадрида»: Васкес и Модрич остаются.

6. Российские теннисисты допущены до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. И уже есть конкретика, кто поедет на турнир. Официально имена участников объявят 4 июля.

7. Кубок Стэнли. «Флорида» одолела «Эдмонтон» (4:3) в третьем матче финала и ведет в серии 3-0. Бобровский отразил 32 броска из 35 и отметился ключевым сэйвом в концовке, Тарасенко забросил 4-ю шайбу в текущем плей-офф.

8. Россия выиграла 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС, у Китая – 3 победы. Гимнаст Даниел Маринов пока не впечатлен: «Думал, конкуренция будет посерьезнее».

9. Орангутан Вальтер из зоопарка в Дортмунде предсказал победу Германии в матче открытия Евро-2024.

10. МОК пересмотрел результаты Олимпиады-1900 в велоспорте, присудив медаль Франции.

11. МВД Германии предоставит сборной Украины дополнительную охрану на Евро-2024.

12. Пловчиха-трансгендер Лиа Томас проиграла иск в CAS и не сможет участвовать в женских стартах.

13. В Албании из-за Евро-2024 отменили заседание парламента – большая часть депутатов поедет на турнир.

14. Канада вновь объявила о санкциях против президента ФХР Владислава Третьяка.

15. ISU сократил количество прыжков до 6 в произвольной программе у одиночников. Также фигуристам разрешат исполнять сальто.

16. 24 часа Ле-Мана. «Порше» выиграла гиперпоул у двух «Кадиллаков», экипаж Шварцмана стартует 12-м, Квята – 13-м.

17. Несравненная Алина Загитова анонсировала новый образ для премии «Муз ТВ», который «100% будет обсуждаться».

Цитаты дня

Месси не хотел победы «Реала» в ЛЧ: «Фанаты «Мадрида» тоже болели бы за соперника «Барселоны». Надеюсь, она снова будет бороться за победу в турнире»

Далалоян об Играх БРИКС: «Атмосфера абсолютно точно похожа на Олимпийские игры»

Владислав Третьяк: «В спорте мы воспитываем патриотов России, тех, кто будет защищать страну. Это очень важно»

Месси о «ПСЖ»: «Все сложилось не так, как я или клуб хотели. Для меня и семьи это была тяжелая перемена»

Иван Сергеев: «Россия на Евро показала бы достойный результат. У нас перспективные ребята, игроки за рубежом показывают очень хороший уровень»