Черданцев о дерби «Спартак» – ЦСКА: «Всегда плохо, когда такие матчи назначаются после сборных. Половина футболистов приехали, не имея полноценной подготовки»

Георгий Черданцев высказался перед матчем «Спартака» и ЦСКА.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями в преддверии матча Мир РПЛ между «Спартаком » и ЦСКА , который пройдет 22 ноября.

– «Спартак» после ухода Деяна Станковича считается фаворитом в дерби?

– Это игра после паузы на сборные, что является определяющим фактором, кто в каком состоянии вернулся.

Много вопросов к физическому состоянию игроков, кто откуда прилетел, кто со своей сборной сколько сыграл. Всегда плохо, когда такие матчи, как дерби, назначаются после игр сборных.

Половина футболистов приехали, не имея полноценной подготовки к игре. Другой вопрос, когда после предыдущей паузы на игры сборной все смотрелись прилично.

Помню, что мы в эфире с Писаревым хвалили тренерский штаб сборной, потому что все игроки выглядели очень прилично.

Если вспомните, то тогда «Локомотив» обыграл ЦСКА. И почти все команды выглядели хорошо, – сказал Георгий Черданцев.