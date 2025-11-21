Наумов об Овчинникове во главе академии «Локо»: «Первое и не последнее хорошее решение Ротенберга на посту гендиректора. У Сергея сумасшедшая харизма!»

Николай Наумов: Овчинников во главе академии «Локо» – хорошее решение Ротенберга.

Николай Наумов поддержал назначение Сергея Овчинникова на пост главы академии «Локомотива».

«Очень хорошая новость. Кстати, в 2008 году я предлагал Сергею создать вратарскую академию в «Локомотиве ». Сказал ему: «Давай создадим такую академию и будем выращивать сильных вратарей для российского футбола. Назовем ее твоим именем. Будем начинать работать, всем, что необходимо в организационном плане, я обеспечу». И Сергей ответил, что готов встретиться и обсудить.

Но потом пришел и сказал: «Николай Алексеевич, вы меня извините, меня Семин пригласил в киевское «Динамо», я не могу ему отказать». Семин как раз тогда там работал, и Овчинников уехал к нему.

Очень рад, что Серега вернулся в «Локомотив». Это очень нужный и полезный человек для железнодорожников. У него такая сумасшедшая харизма! Он всегда был лидером, когда играл. Он умеет работать.

Когда во главе академии клуба такая легенда, для его юных воспитанников это очень здорово. Его харизма будет влиять на результаты работы академии. Думаю, это первое хорошее решение Ротенберга на посту генерального директора «Локомотива». И не последнее», — сказал бывший президент «Локомотива».