Россия выиграла 24 золотые медали во второй день Игр БРИКС и возглавляет медальный зачет, на втором месте – Беларусь

Теги синхронное плавание спортивная гимнастика академическая гребля самбо ушу карате Игры БРИКС Гимнастика

Сборная России выиграла 24 золотых медали во второй день Игр БРИКС.

Соревнования завершатся 23 июня. Сегодня разыгрывался 41 комплект наград: в гребле, карате, настольном теннисе, самбо, синхронном плавании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и ушу.

Россия возглавляет медальный зачет, завоевав 40 золотых, 24 серебряных и 14 бронзовых наград (всего – 78). Второе место занимает Беларусь – 5-12-10 (27), третьим идет Китай – 3-6-0 (9).

В общей сложности медали завоевали еще 17 сборных: Узбекистан, Монголия, Азербайджан, Пакистан, Иран, Киргизия, Таиланд, КНДР, Казахстан, Таджикистан, Армения, Абхазия, Болгария, Бразилия, Венесуэла, Египет и Индия.

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16 комментариев
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Ну и кому это интересно на фоне ЧЕ?!
+33
-5
+28
Потом деду торжественно отчитаются и Адам получит медальку тоже
+27
-2
+25
Мальчик: смотрит Евро-2024
Мужчина: смотрит игры БРИКС
Дед: ждет игры дружбы
+14
-1
+13
За два дня у России уже больше золотых медалей, чем за две последние Олимпиады в Японии и Бразилии вместе взятых - 40 против 39.
+10
-1
+9
Абсолютно согласен с Aya. Под первой лайв-новостью с Евро ’24 - более 1.5k каментов, а тут - только скрип скрепанутых в ПУтемкинской деревне.
+11
-2
+9
Ответ aya
Ну и кому это интересно на фоне ЧЕ?!
Ну и кому интересен ЧЕ на фоне этого?
+11
-4
+7
Прорыв, беспрецедентный, галактического масштаба.
+4
-2
+2
Ну хоть теперь бабло - детишкам на молочишко , я как болельщик требую проводить этот шабаш два раза в год ! Кстати у меня линейного эл.меха зарплата 70+ с подработками , ебашу как проклятый ...но я рад за наши игры - Утерли нос Западу и Омериге !
За золотую медаль предусмотрена выплата в размере 358 400 рублей. Серебряные призеры получат 179 200 рублей, а бронзовые — 107 500.
Материальное поощрение также предусмотрено для тренеров и специалистов сборной России, которые обеспечат подготовку победителей и призеров. Им полагаются выплаты в размере 171 500, 84 500 и 51 200 тысячи рублей за золото, серебро и бронзу своих подопечных соответственно.

Хорошо бы этим хероям на Красной площади ( как когда то ) ключи от Чанганов , Джели , Хавалов , Грант, Вест ..вручили
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Ответ Пнин
За два дня у России уже больше золотых медалей, чем за две последние Олимпиады в Японии и Бразилии вместе взятых - 40 против 39.
так и зашибись! в следующий раз вообще никого не пригласим и ВСЕ золото будет наше! побьем рекорды!
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Ответ Дмитрий Иванов
Потом деду торжественно отчитаются и Адам получит медальку тоже
Извинись. Два раза
+2
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Кто там от Китая приехал, если Беларусь выше в зачете? Бомжей собрали?
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Как считаете, есть у наших шансы на первое общекомандное место?
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Ответ aya
Ну и кому это интересно на фоне ЧЕ?!
Да нормально чё. Чисто поржать.
0
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Ответ Дмитрий Иванов
Потом деду торжественно отчитаются и Адам получит медальку тоже
за тобой выйхали
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