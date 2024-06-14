Россия выиграла 24 золотые медали во второй день Игр БРИКС и возглавляет медальный зачет, на втором месте – Беларусь
Сборная России выиграла 24 золотых медали во второй день Игр БРИКС.
Соревнования завершатся 23 июня. Сегодня разыгрывался 41 комплект наград: в гребле, карате, настольном теннисе, самбо, синхронном плавании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и ушу.
Россия возглавляет медальный зачет, завоевав 40 золотых, 24 серебряных и 14 бронзовых наград (всего – 78). Второе место занимает Беларусь – 5-12-10 (27), третьим идет Китай – 3-6-0 (9).
В общей сложности медали завоевали еще 17 сборных: Узбекистан, Монголия, Азербайджан, Пакистан, Иран, Киргизия, Таиланд, КНДР, Казахстан, Таджикистан, Армения, Абхазия, Болгария, Бразилия, Венесуэла, Египет и Индия.
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За золотую медаль предусмотрена выплата в размере 358 400 рублей. Серебряные призеры получат 179 200 рублей, а бронзовые — 107 500.
Материальное поощрение также предусмотрено для тренеров и специалистов сборной России, которые обеспечат подготовку победителей и призеров. Им полагаются выплаты в размере 171 500, 84 500 и 51 200 тысячи рублей за золото, серебро и бронзу своих подопечных соответственно.
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