Россия выиграла 24 золотые медали во второй день Игр БРИКС и возглавляет медальный зачет, на втором месте – Беларусь

Сборная России выиграла 24 золотых медали во второй день Игр БРИКС.

Соревнования завершатся 23 июня. Сегодня разыгрывался 41 комплект наград: в гребле, карате, настольном теннисе, самбо, синхронном плавании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и ушу.

Россия возглавляет медальный зачет, завоевав 40 золотых, 24 серебряных и 14 бронзовых наград (всего – 78). Второе место занимает Беларусь – 5-12-10 (27), третьим идет Китай – 3-6-0 (9).

В общей сложности медали завоевали еще 17 сборных: Узбекистан, Монголия, Азербайджан, Пакистан, Иран, Киргизия, Таиланд, КНДР, Казахстан, Таджикистан, Армения, Абхазия, Болгария, Бразилия, Венесуэла, Египет и Индия.

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