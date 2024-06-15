Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Мартинесу исполнить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года

Лионель Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Мартинесу исполнить пенальти.

одержала крупную победу над гватемальцами (4:1) в товарищеском матче.

Форвард « » забил два мяча и ассистировал , тоже сделавшему дубль.

Свой первый мяч Лаутаро забил 39-й минуте с пенальти. Месси не стал исполнять одиннадцатиметровый, уступив это право Мартинесу.

Добавим, что Месси забил за Аргентину после 3-матчевой безголевой серии. В предыдущий раз отличился в составе сборной в игре с командой Перу в октябре прошлого года (2:0), сделав дубль.