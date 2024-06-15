Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Мартинесу исполнить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года

Теги Интер МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу сборная Гватемалы товарищеские матчи (сборные) Лаутаро Мартинес Интер Майами Футбол

Лионель Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Мартинесу исполнить пенальти.

Сборная Аргентины одержала крупную победу над гватемальцами (4:1) в товарищеском матче.

Форвард «Интер Майами» забил два мяча и ассистировал Лаутаро Мартинесу, тоже сделавшему дубль. 

Свой первый мяч Лаутаро забил 39-й минуте с пенальти. Месси не стал исполнять одиннадцатиметровый, уступив это право Мартинесу. 

Добавим, что Месси забил за Аргентину после 3-матчевой безголевой серии. В предыдущий раз Лионель отличился в составе сборной в игре с командой Перу в октябре прошлого года (2:0), сделав дубль.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А ведь он набирает форму, похоже. Что-то будет на Копе.
+4
-1
+3
Ответ Кино Музыка
А ведь он набирает форму, похоже. Что-то будет на Копе.
Красава, ждём такую же игру на Копе
+3
-1
+2
Месси и Гватемала это такая же классика, как КР и Люксембург.
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
А ведь он набирает форму, похоже. Что-то будет на Копе.
Что-то будет на вручении ЗМ ты хотел сказать?
+4
-3
+1
У Мартинеса хет-трик ж
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий