Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Мартинесу исполнить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года
Лионель Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Мартинесу исполнить пенальти.
Сборная Аргентины одержала крупную победу над гватемальцами (4:1) в товарищеском матче.
Форвард «Интер Майами» забил два мяча и ассистировал Лаутаро Мартинесу, тоже сделавшему дубль.
Свой первый мяч Лаутаро забил 39-й минуте с пенальти. Месси не стал исполнять одиннадцатиметровый, уступив это право Мартинесу.
Добавим, что Месси забил за Аргентину после 3-матчевой безголевой серии. В предыдущий раз Лионель отличился в составе сборной в игре с командой Перу в октябре прошлого года (2:0), сделав дубль.