47% болельщиков раздражает работа арбитров в РПЛ. Больше негатива от судей испытывают люди до 35 лет, после – от симуляций (ГОЛ)

Российские футбольные болельщики раздражены работой судей.

47 процентов российских болельщиков раздражены из-за работы судей в футболе, согласно исследованию ГОЛа, в котором поучаствовало более полутора тысяч человек.

Отмечается, что для людей 35 лет больше негатива вызывают ошибки судей, от 35 – симуляции.

Кроме того, больше всего ошибки арбитров раздражают болельщиков «Спартака », «Зенита », ЦСКА , «Локомотива » и «Краснодара ».

Что нас больше бесит в футболе: симуляции, ошибки судей или лимит на легионеров?