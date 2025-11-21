47% болельщиков раздражает работа арбитров в РПЛ. Больше негатива от судей испытывают люди до 35 лет, после – от симуляций (ГОЛ)
Российские футбольные болельщики раздражены работой судей.
47 процентов российских болельщиков раздражены из-за работы судей в футболе, согласно исследованию ГОЛа, в котором поучаствовало более полутора тысяч человек.
Отмечается, что для людей 35 лет больше негатива вызывают ошибки судей, от 35 – симуляции.
Кроме того, больше всего ошибки арбитров раздражают болельщиков «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара».
Что нас больше бесит в футболе: симуляции, ошибки судей или лимит на легионеров?
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23245 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости