Черданцев о «Спартаке»: «Хави – великий футболист, но это не тренер. Неправильно рассматривать людей, не имеющих хоть какого‑то опыта игры или работы в РПЛ»

Георгий Черданцев: «Спартак» должен назначить тренера, а не известного футболиста.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» интересовался возможностью назначить Хави на пост главного тренера команды.

«У «Спартака » продолжает оставаться актуальным вопрос главного тренера. Честно говоря, меня удивляют новости про то, что у клуба были переговоры с Хави.

Полное непонимание – о чем вообще идет речь? Зачем это нужно и кому это приходит в голову?

«Спартак» должен назначать тренера, а не известного в прошлом футболиста. Только что был известный в прошлом футболист – результат налицо. Нужен опытный тренер с достижениями и результатом.

У Хави даже в Катаре не получилось. Это великий футболист, безусловно, но это не тренер. Тем более для такой сложной команды, как «Спартак» в российском чемпионате.

Готов повторить свой тезис – категорически неправильно рассматривать любую кандидатуру из тех людей, которые не имеют хоть какого‑то опыта игры или работы в чемпионате России. Любой другой вариант будет безрезультатным хождением по кругу», – сказал Георгий Черданцев.

Напомним, что Хави в Катаре тренировал «Аль-Садд », стал чемпионом и выиграл различные кубки. В «Барселоне» он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.