Пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус.

Документ опубликован на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года допустил российских спортсменов к Олимпиаде‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и национальной символики. 

Ефимовой 32 года, она является шестикратной чемпионкой мира по плаванию, трехкратным призером Олимпийских игр. 

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10 комментариев
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Юлька красотка, обязательно за тебя поболею!
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Ответ igls54
Догадываюсь, с чем рифмуется Юля в мозгу у Ирины Винер
Винер уже переобулась. Пока будет героиней. До очередного поворота линии партии.
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Ответ mitos
Может плавать с трансгендарами?
Да, запрыгивай в бассейн.
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Догадываюсь, с чем рифмуется Юля в мозгу у Ирины Винер
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Ей проще - она живёт за бугром и кормушкой минспорта не пользуется.
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Однозначно будет на олимпиаде, а Рыловы будут рыла чесать.
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Прекрасно помню, что её федерация критиковала, за то что она живёт за рубежом, денег из бюджета не получает и поэтому у Федерации нет рычагов воздействия на неё. Мол смотрите, американка....
Ну вот она и поедет за своей мечтой. А критикующие продолжат у госкормушки толкаться и наперебой горлопанить, что "Олимпиада не та! Предатели! Без флага! кококо!’
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Удачи на Олимпийских играх, Юлия! Вы - гордость России!
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