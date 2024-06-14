Пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус
Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус.
Документ опубликован на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).
Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года допустил российских спортсменов к Олимпиаде‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и национальной символики.
Ефимовой 32 года, она является шестикратной чемпионкой мира по плаванию, трехкратным призером Олимпийских игр.
Ну вот она и поедет за своей мечтой. А критикующие продолжат у госкормушки толкаться и наперебой горлопанить, что "Олимпиада не та! Предатели! Без флага! кококо!’