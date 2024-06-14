Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус.

Документ опубликован на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года допустил российских спортсменов к Олимпиаде‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и национальной символики.

Ефимовой 32 года, она является шестикратной чемпионкой мира по плаванию, трехкратным призером Олимпийских игр.