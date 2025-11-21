  • Спортс
  • Палмер повредил палец дома и не сыграет с «Барсой» и «Арсеналом», сообщил Мареска: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»
Палмер повредил палец дома и не сыграет с «Барсой» и «Арсеналом», сообщил Мареска: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»

Коул Палмер не сыграет с «Барселоной» и «Арсеналом» из-за странной травмы.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что Коул Палмер пропустит игры с «Барселоной» (25 ноября) и «Арсеналом» (30 ноября) из-за повреждения пальца ноги, полученного дома. 

«Скорее всего, он точно не будет доступен завтра (против «Бернли» – Спортс’‘), точно не сыграет с «Барселоной» и точно не будет [доступен] с «Арсеналом».

К сожалению, дома с ним произошел несчастный случай, он ушиб палец на ноге. Ничего серьезного, но в ближайшую неделю он точно не вернется.

Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой. Такое случается. Он уже почти восстановился после травмы паха, что было отличной новостью, но тут возникла эта мелочь.

Мы пока не знаем, сломан ли палец. Но точно ясно одно: он не сыграет ни на этой, ни на следующей неделе», – сказал Мареска.

Палмер провел всего 3 матча в АПЛ в этом сезоне и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь.

