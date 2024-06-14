ФИА снизила минимальный возраст для участия в «Формуле-1»

Теги ФИА Формула-1 Мерседес регламент Андреа Кими Антонелли Авто

В ФИА внесли поправки в правила получения суперлицензии.

Отмечается, что изменения были внесены в специальное приложение о параметрах получения суперлицензии и права выступлений в «Формуле-1».

Несмотря на то, что формально минимальный возраст для выступлений в «Формуле-1» оставили на отметке в 18 лет [возраст был повышен после дебюта в «Ф-1» Макса Ферстаппена], теперь, согласно поправкам, в некоторых случаях гонщик сможет получить суперлицензию и в 17 лет.

Те же самые поправки касаются и правил участия молодых гонщиков в пятничных свободных заездах.

«По усмотрению ФИА, если гонщик демонстрирует выдающиеся способности и соответствующую зрелость во время участия в соревнованиях в гонках одноместных болидов, суперлицензия для выступлений в «Формуле-1» может быть выдана ему и в возрасте 17 лет», – говорится в поправке к регламенту.

Благодаря данным поправкам пилот молодежной программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сможет дебютировать в «Формуле-1» до 25 августа, когда ему исполнится 18 лет.

Раннее сообщалось, что Антонелли почти наверняка получит место за рулем болида «Мерседеса» уже в следующем сезоне, заменив уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

Расселл осилит лидерство в «Мерседесе» после ухода Хэмилтона? Опять сдал победу под давлением из-за ошибок!

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ agiptm21
даже хочется, что бы Антонелли обосрался.. уж столько для него делают, чего он не заслуживает..
А зачем желать неудачи челвоеку? Зависть?
+6
0
+6
Ответ Марат Кагин
Фиардес опять поменял правила под команду
С такой же логикой можно сказать что ФИАрбулл после подписания Макса поменяли правила под свою команду и запретили остальным подписываться несовершеннолетних
+5
-1
+4
Ответ agiptm21
даже хочется, что бы Антонелли обосрался.. уж столько для него делают, чего он не заслуживает..
Да пока неизвестно заслуживает или нет, как мне видится им он нравится из-за работы на симуляторе
+2
0
+2
Какая то очень гибкая формулировка по сути можно теперь любого 17 летнего сажать за болид
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий