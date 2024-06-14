ФИА снизила минимальный возраст для участия в «Формуле-1»

В внесли поправки в правила получения суперлицензии.

Отмечается, что изменения были внесены в специальное приложение о параметрах получения суперлицензии и права выступлений в «Формуле-1».

Несмотря на то, что формально минимальный возраст для выступлений в «Формуле-1» оставили на отметке в 18 лет [возраст был повышен после дебюта в «Ф-1» Макса Ферстаппена], теперь, согласно поправкам, в некоторых случаях гонщик сможет получить суперлицензию и в 17 лет.

Те же самые поправки касаются и правил участия молодых гонщиков в пятничных свободных заездах.

«По усмотрению ФИА, если гонщик демонстрирует выдающиеся способности и соответствующую зрелость во время участия в соревнованиях в гонках одноместных болидов, суперлицензия для выступлений в «Формуле-1» может быть выдана ему и в возрасте 17 лет», – говорится в поправке к регламенту.

Благодаря данным поправкам пилот молодежной программы «Мерседеса» сможет дебютировать в «Формуле-1» до 25 августа, когда ему исполнится 18 лет.

Раннее сообщалось, что Антонелли почти наверняка получит место за рулем болида « » уже в следующем сезоне, заменив уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

Расселл осилит лидерство в «Мерседесе» после ухода Хэмилтона? Опять сдал победу под давлением из-за ошибок!