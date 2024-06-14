МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады

МОК будет проводить киберспортивную Олимпиаду.

В настоящее время Международный олимпийский комитет ведет переговоры с потенциальным хозяином Олимпийских киберспортивных игр. Его объявят после того, как будут завершены последние формальности.

Планируется, что решение будет одобрено на предстоящей сессии МОК во время Олимпиады в Париже.

«Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции.

Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», – заявил президент МОК Томас Бах.