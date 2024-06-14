МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады

Теги МОК Томас Бах Олимпийские киберспортивные игры Прочие

МОК будет проводить киберспортивную Олимпиаду.

В настоящее время Международный олимпийский комитет ведет переговоры с потенциальным хозяином Олимпийских киберспортивных игр. Его объявят после того, как будут завершены последние формальности.

Планируется, что решение будет одобрено на предстоящей сессии МОК во время Олимпиады в Париже.

«Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции.

Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», – заявил президент МОК Томас Бах. 

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20 комментариев
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Подсмотрели Игры Будущего в России.
+38
-1
+37
Я так понимаю там не будут участвовать киберспортсмены из России. Спасибо, не надо. На нормальных киберспортивных турнирах с высокими призовыми, где соревнуются люди, а не страны, никакого бана по паспорту нет.
+19
-4
+15
Аналог ВАДА,которая будет следить,чтобы нечитерили будет? Американцам и норвежцами разрешат читы?
+16
-4
+12
Про-геймеров на какую-то олимпиаду затащить будет непросто, призовые должны быть космические, этим пацанам кругляшки позолоченные на фиг не сдались.

Ну а я не гордый, буду косынку раскладывать пока, тетрис вспоминать
+8
-1
+7
Ответ Андрей Максимкин
Про-геймеров на какую-то олимпиаду затащить будет непросто, призовые должны быть космические, этим пацанам кругляшки позолоченные на фиг не сдались. Ну а я не гордый, буду косынку раскладывать пока, тетрис вспоминать
В тетрисе сейчас серьезная конкуренция и призовые есть. В косынке конкуренции явно поменьше))
+2
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Ответ rzqhbbqd4c
Еще как есть
я могу всего не знать. Не откажусь от примеров. То что банили организации я знаю, но про игроков по паспорту не слышал. Визовые проблемы не в счет, это не к организаторам турниров.
+3
-1
+2
Пока сложно верится в успех такого мероприятия. Так как на Олимпиаде должны принимать участие сборные стран, а большинство кибеспортивных команд представляют собой интернациональные организации. Cs, Dota и пр. Ну как по ним сборные собирать.
Сильных команд будет немного.
Да и призовые должны быть как минимум, выше риядовских. Сомнений больше, чем надежд)
+1
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+1
Киберспорт отлично обходится без МОК.
+1
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+1
Ответ Андрей Максимкин
Про-геймеров на какую-то олимпиаду затащить будет непросто, призовые должны быть космические, этим пацанам кругляшки позолоченные на фиг не сдались. Ну а я не гордый, буду косынку раскладывать пока, тетрис вспоминать
А за участие в наших играх будущего, МОК не будет имхо допускать команды?
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Ответ Asd Qwe
я могу всего не знать. Не откажусь от примеров. То что банили организации я знаю, но про игроков по паспорту не слышал. Визовые проблемы не в счет, это не к организаторам турниров.
Blizzard запретили участвовать россиянам и белорусам в своих лигах
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Ответ Asd Qwe
я могу всего не знать. Не откажусь от примеров. То что банили организации я знаю, но про игроков по паспорту не слышал. Визовые проблемы не в счет, это не к организаторам турниров.
Quake Champions. Pro ligue. В этом сезоне её уже нет, но предыдущие полтора россиянам и белорусам был бан.
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Ответ Asd Qwe
я могу всего не знать. Не откажусь от примеров. То что банили организации я знаю, но про игроков по паспорту не слышал. Визовые проблемы не в счет, это не к организаторам турниров.
в турнирах от Riot Games по Лиге Легенд (за Валорант не скажу) СНГ-регион после февраля 22 сдох намертво
регион стагнировал несколько лет до этого (повтора Альбус Нокс и близко не было, не говоря уже о Москоу Файв - хотя последние юридически были в европейской юрисдикции), но сам факт

и с одной стороны это не бан игроков, игроки могут играть в минорных европейских лигах или даже отбираться в команды из мажорных лиг
но с другой - организация киберспорта во всем регионе тупо ушла, и пусть Лига традиционно в СНГ уступает Доте, но все равно прецедент печальный
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Ответ Asd Qwe
Я так понимаю там не будут участвовать киберспортсмены из России. Спасибо, не надо. На нормальных киберспортивных турнирах с высокими призовыми, где соревнуются люди, а не страны, никакого бана по паспорту нет.
И в этой олимпиаде тоже бан будет 🫤🫤🫤
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МОК и сюда свое рыльце сунуло.
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Ахаха.
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В этом есть один серьезный минус. Во многих киберспортивных организациях выступают вместе и россияне, и беларусы, и украинцы. МОК, конечно же, этого не допустит.
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А будут ли санкции к участникам игр Будущего, которые не имеют отстранения МОК за проведение и поддержку СВО, запретит ли МОК участвовать в киберспортивных играх?
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чемпион олимпийских игр по двоеборию. пасьянс косынка и минер. теперь детей не отогнать от компа совсем.
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Судя по всему, завидовали, глядя на Игры Будущего. Что ж, НЕудачи им🙂
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