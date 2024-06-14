МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады
МОК будет проводить киберспортивную Олимпиаду.
В настоящее время Международный олимпийский комитет ведет переговоры с потенциальным хозяином Олимпийских киберспортивных игр. Его объявят после того, как будут завершены последние формальности.
Планируется, что решение будет одобрено на предстоящей сессии МОК во время Олимпиады в Париже.
«Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции.
Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», – заявил президент МОК Томас Бах.
Ну а я не гордый, буду косынку раскладывать пока, тетрис вспоминать
Сильных команд будет немного.
Да и призовые должны быть как минимум, выше риядовских. Сомнений больше, чем надежд)
регион стагнировал несколько лет до этого (повтора Альбус Нокс и близко не было, не говоря уже о Москоу Файв - хотя последние юридически были в европейской юрисдикции), но сам факт
и с одной стороны это не бан игроков, игроки могут играть в минорных европейских лигах или даже отбираться в команды из мажорных лиг
но с другой - организация киберспорта во всем регионе тупо ушла, и пусть Лига традиционно в СНГ уступает Доте, но все равно прецедент печальный