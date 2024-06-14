Титульный поединок между Перейрой и Прохазкой возглавит UFC 303
Поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой возглавит UFC 303.
Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. Ранее стало известно, что Конор Макгрегор и Майкл Чендлер не выступят на турнире.
Перейра (10-2) в последний раз дрался в апреле, когда нокаутировал Джамала Хилла.
Прохазка (30-4-1) в апреле досрочно победил Александра Ракича.
Полутяжеловесы уже встречались в ноябре-2023. Тогда Перейра победил нокаутом во втором раунде.
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