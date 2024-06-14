Титульный поединок между Перейрой и Прохазкой возглавит UFC 303

Поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой возглавит UFC 303.

Об этом сообщил президент промоушена . Ранее стало известно, что Конор Макгрегор и Майкл Чендлер не выступят на турнире.

Перейра (10-2) в последний раз дрался в апреле, когда нокаутировал .

(30-4-1) в апреле досрочно победил .

Полутяжеловесы уже встречались в ноябре-2023. Тогда Перейра победил нокаутом во втором раунде.

Прохазка – о слухе, что его бой с Перейрой заменит поединок Конора и Чендлера на UFC 303: «Хорошее предположение»