Титульный поединок между Перейрой и Прохазкой возглавит UFC 303

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра Перейра - Прохазка UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой возглавит UFC 303.

Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. Ранее стало известно, что Конор Макгрегор и Майкл Чендлер не выступят на турнире.

Перейра (10-2) в последний раз дрался в апреле, когда нокаутировал Джамала Хилла.

Прохазка (30-4-1) в апреле досрочно победил Александра Ракича.

Полутяжеловесы уже встречались в ноябре-2023. Тогда Перейра победил нокаутом во втором раунде.

Прохазка – о слухе, что его бой с Перейрой заменит поединок Конора и Чендлера на UFC 303: «Хорошее предположение»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Настоящие бойцы готовы всегда. Замена на титульник полутяжей, заслуженный реванш, охренительно. При любых раскладах следующий должен попробовать с Анкалаевым
+5
-1
+4
Перейра топ, 3 защита за год
+4
0
+4
Вот это пушка!
+1
0
+1
Редкий случай по-моему, не припомню чтоб чемпион защищал титул на коротком уведомлении. Чисто спасать турнир выходит, за такое Дана должен на руках носить и заплатить за это большие деньги.
+1
0
+1
Ответ SGambler
Редкий случай по-моему, не припомню чтоб чемпион защищал титул на коротком уведомлении. Чисто спасать турнир выходит, за такое Дана должен на руках носить и заплатить за это большие деньги.
Думаю, Алекса чеком тут точно не обидят.
+1
0
+1
Успеют ли подготовиться?
0
0
0
со спортивной точки зрения этот бой гооооораздо интереснее чем мак-чендлер. так что супер)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий