Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 официально отменен. Конор получил травму
Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера официально отменен.
Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. По словам Уайта, причиной отмены стала травма ирландца.
Бой должен был возглавить турнир UFC 303, который состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.
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