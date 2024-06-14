Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 официально отменен. Конор получил травму

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера официально отменен.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. По словам Уайта, причиной отмены стала травма ирландца.

Бой должен был возглавить турнир UFC 303, который состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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35 комментариев
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Давай Конор, заканчивай уже.
+35
-1
+34
Ответ Крученые мячи Анри
Давай Конор, заканчивай уже.
Он уже давно закончил, просто не все это еще поняли, а медийность как-то поддерживать надо.
+27
0
+27
Типа кто то думал что бой состоится, да?
+17
0
+17
Ну так Джилленхол его так отмудохал, что медицинская комиссия должна была запретить ему выступления минимум на 2 года. Там очень долгий срок восстановления :)
+15
0
+15
История у этого клоуна даже хуже, чем у Фергюсона
+21
-9
+12
Вискарь не в то горло попал
+10
-1
+9
Ответ Крученые мячи Анри
Давай Конор, заканчивай уже.
С алкоголем трудно ему закончить
+9
-1
+8
Ещё один ✌серьёзно болен✌🤡
+8
-2
+6
Конор делает только хайп. К боям он не готов и не готовится.
+5
0
+5
Булочка ни с чем)

Дастин уже там подколол Конора
+5
-1
+4
Отравился Кузей Лакомкой
+3
0
+3
Ответ Jovid Mirzoev
Ҳабиб тогда сломал его дух!
уже не было никакого духа к тому времени, были миллионы от боя с Мэем, Proper 12 и начало превращения в Конора теперешнего
+2
0
+2
Ответ Egorushka56
История у этого клоуна даже хуже, чем у Фергюсона
Да с чего хуже то? Тони на серии из 7 поражений. С другим бы давно контракт расторгли. Походу с баблом совсем туго
+3
-1
+2
Кто-то сомневался? Даешь Волкановски
+2
0
+2
какую травму? цирроз?
+1
0
+1
"Конор получил травму"
Где, в Твиттере*(запрещенная в РФ) ?
+1
0
+1
на помойку юфс вместе с вискарем
+1
0
+1
Как неожиданно, Чендлера не жаль !
+2
-1
+1
Ответ Ват-сон
уже не было никакого духа к тому времени, были миллионы от боя с Мэем, Proper 12 и начало превращения в Конора теперешнего
А как здесь комментаторы наяривали на него!
Ведь не так сложно найти старые новости и почитать. Аж до кровавых мозолей на ладонях. Где они все?
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А разговоров то было...
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Травму печени
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опять напився
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Спасибо, что не завтра опубликовали. С добрым утром
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Тяжёлое заболевание-pohmelniy sindromus
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Травму языка из-за трэш разговоров?
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В пьяной драке участвовал?
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