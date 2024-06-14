Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 официально отменен. Конор получил травму

Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера официально отменен.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. По словам Уайта, причиной отмены стала травма ирландца.

Бой должен был возглавить турнир UFC 303, который состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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