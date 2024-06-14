Ротенберг выиграл премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Бизнес»
Роман Ротенберг выиграл номинацию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Главный тренер СКА был удостоен премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденной журналом «Собака.ru».
Роман Ротенберг стал обладателем награды в номинации «Бизнес».
Лауреатами премии также стали генеральный директор ООО «Нева Тревел» Юрий Набатов, председатель совета директоров, основатель и собственник Группы RBI Эдуард Тиктинский и президент ГК «Алкор Био» Дмитрий Полынцев.
Фото: t.me/rotenberg81/3196
Я ору! Какой журнал, такие и лауреаты!