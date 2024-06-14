Ротенберг выиграл премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Бизнес»

Теги СКА рейтинги бизнес КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг выиграл номинацию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Главный тренер СКА был удостоен премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденной журналом «Собака.ru».

Роман Ротенберг стал обладателем награды в номинации «Бизнес».

Лауреатами премии также стали генеральный директор ООО «Нева Тревел» Юрий Набатов, председатель совета директоров, основатель и собственник Группы RBI Эдуард Тиктинский и президент ГК «Алкор Био» Дмитрий Полынцев.

Фото: t.me/rotenberg81/3196

20 комментариев
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Небось, сам же её и учредил ))
+21
-1
+20
"...учрежденной журналом "Собака ру" ))))))))))))
Я ору! Какой журнал, такие и лауреаты!
+12
-1
+11
Официально Ротенберг теперь главный пес в бизнесе !
+9
0
+9
Ответ Yaroslove
Небось, сам же её и учредил ))
Собачке как всегда!!!!
+4
0
+4
благодарность Миллеру и Газпрому
+3
0
+3
Собакен года!
+4
-1
+3
Многогранная личность. Много талантов как и гражданств
+3
-1
+2
Собака.ру🤣🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Очередная победа леегенды.
+2
-1
+1
Прибавка к пенсии.
+1
0
+1
Академика когда ему дадут?
+1
0
+1
Вообще то « собака ру» должен вручать премии топ 50 псам. Ладно может чего не понял
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Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Тор
Комментарий удален модератором
Это уже следующая номинация.
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Еще выиграет премии. Петух года и Клоун.
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Будет точнее,купил
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сами себе награды выдают, веселые ребята
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как можно выиграть премию ? выиграть можно только в спортлото
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Не номинация, а махинация. Ещё и собак обидели.
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Так себе реклама для журнала)
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ничего удивительного. какой журнал , такой и обладатель
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