Ротенберг выиграл премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Бизнес»

Роман Ротенберг выиграл номинацию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Главный тренер был удостоен премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденной журналом «Собака.ru».

стал обладателем награды в номинации «Бизнес».

Лауреатами премии также стали генеральный директор ООО «Нева Тревел» Юрий Набатов, председатель совета директоров, основатель и собственник Группы RBI Эдуард Тиктинский и президент ГК «Алкор Био» Дмитрий Полынцев.

Фото: t.me/rotenberg81/3196