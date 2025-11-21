Матч окончен
«Акрон» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» – 3:2! У Дзюбы два ассиста, 18-летний Пестряков сделал дубль за две минуты
«Акрон» обыграл «Сочи».
«Акрон» вырвал победу у «Сочи» (3:2) в 16-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Самара Арене».
Антон Зиньковский открыл счет на 35-й минуте. Игнасио Сааведра забил на 56-й.
18-летний Дмитрий Пестряков отыграл один мяч на 63-й ударом в девятку из-за пределов штрафной. на 65-й Пестряков оформил дубль с паса Артема Дзюбы. Марат Бокоев вывел «Акрон» вперед на 80-й – ему ассистировал Дзюба.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
21 ноября 15:30, Самара Арена
