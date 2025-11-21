  • Спортс
  • «Акрон» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» – 3:2! У Дзюбы два ассиста, 18-летний Пестряков сделал дубль за две минуты
«Акрон» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» – 3:2! У Дзюбы два ассиста, 18-летний Пестряков сделал дубль за две минуты

«Акрон» обыграл «Сочи».

«Акрон» вырвал победу у «Сочи» (3:2) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Антон Зиньковский открыл счет на 35-й минуте. Игнасио Сааведра забил на 56-й. 

18-летний Дмитрий Пестряков отыграл один мяч на 63-й ударом в девятку из-за пределов штрафной. на 65-й Пестряков оформил дубль с паса Артема Дзюбы. Марат Бокоев вывел «Акрон» вперед на 80-й – ему ассистировал Дзюба.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
21 ноября 15:30, Самара Арена
Акрон
Завершен
3 - 2
Сочи
Матч окончен
82’
Волков   Заика
  Бокоев
80’
78’
Камано   Барт
Бакаев   Севикян
66’
  Пестряков
65’
  Пестряков
63’
59’
Зиньковский
Болдырев   Дзюба
57’
56’
  Сааведра
Болдырев
53’
52’
Коваленко   Осипов
Савичев   Р. Фернандес
46’
Бистрович   Роча
46’
Эшковал   Лончар
46’
2тайм
Перерыв
35’
  Зиньковский
Акрон
Гудиев, Бокоев, Неделчару, Эшковал, Савичев, Бистрович, Хосонов, Джаковац, Бакаев, Болдырев, Пестряков
Запасные: Роча, Джурасович, Лончар, Дзюба, Севикян, Базилевский, Агапов, Р. Фернандес, Марадишвили, Тереховский, Кузьмин, Беншимол
1тайм
Сочи:
Ломаев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Коваленко, Сааведра, Крамарич, Игнатов, Камано
Запасные: Корнеев, Заика, Осипов, Литвинов, Макарчук, Агбалака, Федоров, Дегтев, Аберден, Барт, Рудаков, Алвес
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
