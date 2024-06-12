Песьяков и миллиарды «Зенита», эпохальный рекорд Роналду, Сафонову разрешили выехать, 50 млн для Талалаева от «Химок», Навка не получила грант на шоу и другие новости

1. Сергей Песьяков, комментируя свой ляп в матче с «Зенитом», ПОШУТИЛ, что из Питера ему перевели «миллиарды». «Матч ТВ», Бузова и Бледанс еще не отреагировали, высказалась о словах вратаря пока только Светлана Журова.

2. 39-летний Роналду официально прошел футбол: провел 1226-й матч на топ-уровне, обошел Рожерио Сени и установил мировой рекорд. Дубль Криша (129-й и 130-й голы за сборную – тоже рекорд, если забыли) помог португальцам разгромить Ирландию. Всего у него теперь 895 голов. Перед игрой Роналду совершил трогательный поступок, выйдя на поле с девочкой в инвалидной коляске.

3. Матвей Сафонов все ближе к Парижу: с него сняли запрет на выезд из России. Пишут, что вратарь погасил долги по алиментам, правда, при долге в 60 млн выплатил менее 22 тысяч рублей. Впрочем, адвокат экс-жены Матвея заявил, что никаких денег не поступало.

4. Андрей Талалаев получит 50 млн рублей за увольнение из «Химок». С официальным заявлением клуб медлит, а сам тренер свою отставку не подтверждает. Точно не будет в «Химках» экс-тренера «Спартака» Слишковича.

5. Плющенко и Авербух получили президентские гранты на ледовые шоу, а вот Татьяне Навке заявку не одобрили.

6. «Зенит» запланировал мощнейшее трансферное окно: Латышонка покупают у «Балтики» за 10 млн рублей, а Данилу Козлова хотят вернуть за 60 млн. Также в Петербурге уверены, что закроют сделку по Глушенкову.

7. Okko эксклюзивно покажет Кубок Америки в России. А Евро-2024 на сервисе будет комментировать Денис Казанский.

8. КХЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Металлург» сыграет с «Локомотивом» в матче открытия 3 сентября.

9. Тен Хаг переживал из-за неопределенности по его будущему в «МЮ», но в итоге случился хэппи-энд: Эрик остается!

10. Ряд европейских федераций поддержал упрощение программ в фигурном катании.

11. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова госпитализирована в Москве. Ей предстоит удаление опухоли головного мозга.

12. Охранник Олимпийского комитета Испании арестован за эякуляцию в бутылки двух коллег.

Цитаты дня

Роналду о том, что сыграет на 6-м Евро: «Горжусь, что стану первым игроком, сделавшим это. Но это лишь глава во всех достижениях Криштиану»

Юран об иностранных тренерах: «Нужно уважать себя, мы не какая-то Финляндия, Швеция, Люксембург, мы – Россия. Ничего не добившиеся специалисты приезжают к нам – это печально»

Иньеста о полуфинале ЛЧ с «Челси» в 2009-м: «Все говорят о судействе во 2-й игре, но в 1-й некоторые решения были не в пользу «Барселоны» – никто о них не помнит»

Тото Вольфф: «Хэмилтон проехал круг не из этого мира и стратосферный, галактический гоночный отрезок в практике»