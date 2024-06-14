Вячеслав Быков: «В СССР говорили, что спорт и политика идут параллельно. Воспитывались с молоком матери в патриотическом плане. Слова «родина», «патриотизм» были натуральными»

Вячеслав Быков высказался о связи спорта и политики.

«Cпорт и политика в какой-то степени всегда перекрещиваются, если так можно выразиться.

Еще в нашу бытность, когда играли в Советском Союзе, нам говорили, что спорт и политика идут параллельно, тем более хоккей – он был достаточно политизирован. Многие лидеры государств очень любили этот вид спорта.

Главы государств часто приходили на хоккей. Ну, вспомните: Леонид Ильич. Я еще только начинал играть, и на трибунах иногда было видно, что [он] уже приходил и смотрел.

Я могу сказать, что мы воспитывались с молоком матери в патриотическом плане. Для нас слово «родина», слово «патриотизм» были достаточно натуральными.

Поэтому, когда мы ехали играть за рубеж, то, во-первых, нас инструктировали, как нужно себя вести за границей, что делать, с кем общаться, с кем не общаться, как ходить, с кем ходить: одному нельзя, [надо] в группе, чтобы не было провокаций. Действительно, разные ситуации были.

Но вот это осознание того, что ты представляешь свою страну на международной арене, вызывало, в общем-то, сначала гордость, а потом большую ответственность.

Со стороны соперников, возможно, старались политизировать, но мы как-то больше концентрировались на своем деле, на хоккее», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.