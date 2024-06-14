Вячеслав Быков: «В СССР говорили, что спорт и политика идут параллельно. Воспитывались с молоком матери в патриотическом плане. Слова «родина», «патриотизм» были натуральными»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков сборная СССР КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Быков высказался о связи спорта и политики.

«Cпорт и политика в какой-то степени всегда перекрещиваются, если так можно выразиться.

Еще в нашу бытность, когда играли в Советском Союзе, нам говорили, что спорт и политика идут параллельно, тем более хоккей – он был достаточно политизирован. Многие лидеры государств очень любили этот вид спорта.

Главы государств часто приходили на хоккей. Ну, вспомните: Леонид Ильич. Я еще только начинал играть, и на трибунах иногда было видно, что [он] уже приходил и смотрел.

Я могу сказать, что мы воспитывались с молоком матери в патриотическом плане. Для нас слово «родина», слово «патриотизм» были достаточно натуральными.

Поэтому, когда мы ехали играть за рубеж, то, во-первых, нас инструктировали, как нужно себя вести за границей, что делать, с кем общаться, с кем не общаться, как ходить, с кем ходить: одному нельзя, [надо] в группе, чтобы не было провокаций. Действительно, разные ситуации были.

Но вот это осознание того, что ты представляешь свою страну на международной арене, вызывало, в общем-то, сначала гордость, а потом большую ответственность.

Со стороны соперников, возможно, старались политизировать, но мы как-то больше концентрировались на своем деле, на хоккее», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

30 комментариев
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Вячеслав, а у вашего сына гражданство какой страны?
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Патриотизм - последнее прибежище негодяя
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+31
Поэтому из чувства патриотизма наш патриот оформил себе гражданство Швейцарии. Браво Вячеслав, классика нынешних времен
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а зачем ты в швейцарии живешь?
+18
-1
+17
Сколько бы не пучилась КПСС и КГБ со своими драконовскими методами, а люди бежали из СССР любыми способами. Белоусова и Протопопов, Барышников, Корчной, Довлатов. Если про хоккей, то Могильный. Не надо здесь молоко матери, смешивать с дерьмом пропагандистской машины.
+18
-3
+15
Так и запишем: все были очень осознанными патриотами, но взрослых лбов буквально за ручку водили группами, чтоб упаси партия сами с кем-то не заговорили.... О́дин Всеотец, даруй ему мудрости на старости лет...
+9
-1
+8
Сами говорят – спорт вне политики и сами нагоняют, что прививали спорт вместе с патриотизмом и политикой.

Почему просто нельзя заниматься спортом, играть в хоккей, футбол без политинформации
+5
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+4
А в Швейцарии?
+3
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+3
Ответ SadButTrue
Да могильный хотя бы иногда живёт в России, а Быков приехал, пожил несколько лет и свалил обратно в Швейцарию, сын его вообще за сборную играет (и совсем не российскую). Так что зря коммуняки старались. Патриотизм - абсолютно бессмысленное понятие.
Иногда мне кажется, что "патриотизм"- это отдать жизнь, в любой момент, не понятно за кого. Возможно формула не совершенная, но где-то близка к современным реалиям.
+3
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+3
Ответ Melnikov1968
Сколько бы не пучилась КПСС и КГБ со своими драконовскими методами, а люди бежали из СССР любыми способами. Белоусова и Протопопов, Барышников, Корчной, Довлатов. Если про хоккей, то Могильный. Не надо здесь молоко матери, смешивать с дерьмом пропагандистской машины.
Да могильный хотя бы иногда живёт в России, а Быков приехал, пожил несколько лет и свалил обратно в Швейцарию, сын его вообще за сборную играет (и совсем не российскую). Так что зря коммуняки старались. Патриотизм - абсолютно бессмысленное понятие.
+3
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+2
Как границу открыли, так патриоты побежали в НХЛ
+2
-1
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Ответ Vienst
Да.
Ну вот при Сталине, например, никакой заграничной недвижимости и вторых гражданств у элиты СССР не было.

Хорошо было?
+2
-1
+1
Ответ Michael Scott
А если бы у российской элиты семьи, деньги и недвижимость были бы связаны только с Россией – это было бы хорошо?
Да.
+2
-1
+1
Ответ umnik3
Вячеслав, а у вашего сына гражданство какой страны?
С козырей сразу решил зайти, да?
+1
0
+1
Не надо тут про молоко матери заливать. Как только предоставилась возможность, поехали все.
Сам-то швейцарское гражданство из патриотических чувств получал? Плакал, наверное, когда делал это, патриот недоделанный?
Самым натуральным образом проговорился сейчас, сказав, что спорт и политика шли параллельно. Но сейчас заливает, что спорт вне политики. Лечиться надо Быков, а то уже раздвоение личности проявляется.
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0
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Если вы патриоты совка, почему не требуете чтобы вернули совок, а вместо этого стали патриотами другой страны с другой системой(номинально) ?
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Воспитательный процесс шел параллельно с обучением. Совсем другое общество. Инстасамка наш главный идеолог)
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Ответ Тимофей Панов
а зачем ты в швейцарии живешь?
Притом на заработанное в России
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Ответ Melnikov1968
Иногда мне кажется, что "патриотизм"- это отдать жизнь, в любой момент, не понятно за кого. Возможно формула не совершенная, но где-то близка к современным реалиям.
Так и есть. Патриотизм - это обычный джингоизм. То есть агрессивный милитаристский национализм с обязательным одобрямсом любой политики правительства (потому что оно родное), отрицание общечеловеческих ценностей и прав отдельного человека. Вот и весь патриотизм, другого не бывает. А сказки про "любовь к своей стране" это для детей. Любовь к стране это вещь абсолютно субъективная, а если объективно, то все что связано с патриотизмом как правило наоборот вредит "любимой стране" и приводит к жертвам и растрате ресурсов.
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Ответ Konstantin-24 rus
Поэтому из чувства патриотизма наш патриот оформил себе гражданство Швейцарии. Браво Вячеслав, классика нынешних времен
Он как Ленин!
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Ответ Michael Scott
Ну вот при Сталине, например, никакой заграничной недвижимости и вторых гражданств у элиты СССР не было. Хорошо было?
Зато дочка Сталина уехала в США. Как и сын Хрущева, то ли дочь, то ли внуки Брежнева тоже в США, дети Горбачева в Германии. Вот некрасиво то получилось :)
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Ответ Michael Scott
А если бы у российской элиты семьи, деньги и недвижимость были бы связаны только с Россией – это было бы хорошо?
Это было бы замечательно
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Так политика и спорт идут параллельно или они всё-таки пересекаются?..
У Быкова два противоречащих друг другу тезиса в начале комментария.
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"Слова патриотизм и родина мы впитывали с молоком матери" - сказал гражданин Швейцарии герр Быков)
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И чем там всё закончилось?
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Это он про Швейцарию?
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