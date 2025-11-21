Александр Бубнов: «Бердыева тренером сборной можно поставить. Он «Барселону» обыгрывал. Это не «Армавир» тренировать»

Александр Бубнов: тренером сборной России можно поставить Бердыева.

Бывший игрок «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о кандидатурах на пост главного тренера сборной России, который занимает Валерий Карпин.

– Может быть, в сборную нам взять советского тренера, например, Олега Романцева. Как вам такой вариант?

– Это Аленичев или кто-то сказал, что только Олег Романцев . Да Олег Романцев уже, блин, сам не хочет блин, понимаете, какой Олег Романцев, блин?

– Валерий Газаев, Юрий Семин.

– Семин сказал: я готов.

А Газзаев – если его хорошо попросить, да еще дать 12 миллионов, как Черчесову , да он не задумываясь пойдет. Какой Газзаев советский тренер? Это надо Бескова из могилы поднимать (смеется).

– Он воспитывался в советском футболе.

– Я тоже воспитывался. И Мостовой.

– Тогда и Валерий Карпин советский тренер?

– Ну да. Но это нулевой тренер советский. Советских тренеров уже нет, а российские все слабые.

– А Курбан Бердыев?

– А он какой тренер? Советский?

– Советский, туркменский.

– А он согласится?

– Я думаю, почему бы нет. Он сборной мечтал работать в одно время.

– Можно поставить. У него достижения есть. Он «Барселону» обыгрывал – это не «Армавир» тренировать (Карпин тренировал этот клуб – Спортс’‘), – сказал Александр Бубнов .