Александр Бубнов: «Бердыева тренером сборной можно поставить. Он «Барселону» обыгрывал. Это не «Армавир» тренировать»
Бывший игрок «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о кандидатурах на пост главного тренера сборной России, который занимает Валерий Карпин.
– Может быть, в сборную нам взять советского тренера, например, Олега Романцева. Как вам такой вариант?
– Это Аленичев или кто-то сказал, что только Олег Романцев. Да Олег Романцев уже, блин, сам не хочет блин, понимаете, какой Олег Романцев, блин?
– Валерий Газаев, Юрий Семин.
– Семин сказал: я готов.
А Газзаев – если его хорошо попросить, да еще дать 12 миллионов, как Черчесову, да он не задумываясь пойдет. Какой Газзаев советский тренер? Это надо Бескова из могилы поднимать (смеется).
– Он воспитывался в советском футболе.
– Я тоже воспитывался. И Мостовой.
– Тогда и Валерий Карпин советский тренер?
– Ну да. Но это нулевой тренер советский. Советских тренеров уже нет, а российские все слабые.
– А Курбан Бердыев?
– А он какой тренер? Советский?
– Советский, туркменский.
– А он согласится?
– Я думаю, почему бы нет. Он сборной мечтал работать в одно время.
– Можно поставить. У него достижения есть. Он «Барселону» обыгрывал – это не «Армавир» тренировать (Карпин тренировал этот клуб – Спортс’‘), – сказал Александр Бубнов.