1000 рублей – компенсация «Ак Барсу» за переход Шипачева в минское «Динамо» («Чемпионат»)

Вадим Шипачев перешел в минское «Динамо» из «Ак Барса» за тысячу рублей.

Клуб из Беларуси приобрел нападающего в результате обмена с « » на денежную компенсацию.

Размер компенсации составил 1000 рублей, сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

Всего на данный момент в лиге форвард набрал 793 (249+544) балла в 824 матчах в регулярных чемпионатах.