1000 рублей – компенсация «Ак Барсу» за переход Шипачева в минское «Динамо» («Чемпионат»)

Теги Ак Барс Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Чемпионат.com деньги Хоккей

Вадим Шипачев перешел в минское «Динамо» из «Ак Барса» за тысячу рублей.

Клуб из Беларуси приобрел нападающего в результате обмена с «Ак Барсом» на денежную компенсацию.

Размер компенсации составил 1000 рублей, сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

Всего на данный момент в лиге форвард набрал 793 (249+544) балла в 824 матчах в регулярных чемпионатах.

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12 комментариев
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За 1 руб. купили, за 1000 руб. продали.
Прибыль 999 руб!
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Переплата жесткая!
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1/50 Сутормина. Получается 2 суторминки.
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Ответ newyork13
Переплата жесткая!
Ты узнаешь его за тысячу
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За что взяли за то и отдали.
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Ответ Dan Boyle
За 1 руб. купили, за 1000 руб. продали. Прибыль 999 руб!
Купили у московского «Динамо» тоже за тысячу.
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1 Сутормин - 50 Шипачевых
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Штуку за Вадимку, шикарно конечно же, и что-то может еще за сдачу перепало.
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Вот как надо работать😁
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наценка просто жесть
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вадег в два раза подорожал за два года. За косарь Динамо их с войновым продали)
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