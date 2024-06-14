1000 рублей – компенсация «Ак Барсу» за переход Шипачева в минское «Динамо» («Чемпионат»)
Вадим Шипачев перешел в минское «Динамо» из «Ак Барса» за тысячу рублей.
Клуб из Беларуси приобрел нападающего в результате обмена с «Ак Барсом» на денежную компенсацию.
Размер компенсации составил 1000 рублей, сообщает «Чемпионат».
В минувшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.
Всего на данный момент в лиге форвард набрал 793 (249+544) балла в 824 матчах в регулярных чемпионатах.
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