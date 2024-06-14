Мостовой о том, почему не тренирует: «Допускаю, что есть черный список: этих не подпускать. Кто-то меняет команды, а кто-то был крутым футболистом и ни разу не побывал ни в какой должности»

Теги Андрей Кобелев премьер-лига Россия Игорь Шалимов Игорь Колыванов Александр Мостовой Андрей Канчельскис Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой назвал причину, по которой ему отказывают в тренерской работе.

«Я знаю, как обсуждают каждую мою фразу. В том числе и недавнюю: «Могу закончить тренерскую карьеру, так и не начав». Честно скажу: сегодня я не уверен, что начну! Тут и с интуицией советоваться не надо, ясно – время идет, я уже не молодой...

Вот такая у меня судьба. Кто-то меняет команды одну за другой, а кто-то был крутым футболистом, закончил 20 лет назад – и ни разу не побывал ни в какой должности в нашем футболе. Считаю, это не совсем правильно.

Мне 55 – но в душе меньше 40. Это точно. Играю до сих пор во все – футбол, хоккей, теннис, падел... Вот так с детства. Когда выходишь в хоккее против 30-летних, ничем им не уступаешь физически, а в мозгах еще и превосходишь – вот здесь охватывает радость: а ты еще в порядке! При этом всю жизнь играл с тяжелой травмой. Через боль. Травмирован позвоночник. Представляете, каким бы я футболистом был, если б не это?!

Самому себе я задаю вопрос – почему не тренирую? Почему не зовут? Нахожу ответ. Уехал я рано, как только развалился Советский Союз. В чемпионатах России у меня ни одного матча. 15 лет провел за границей.

Вернулся то ли в 2012-м, то ли в 2013-м. Я уже был человеком Европы! А в России все связи потерялись. Дружба растворилась. А многое в нашем футболе строится на связях, это ясно. Все знали Мостового, помнили. Но смотрели настороженно: а что это за человек вне футбольного поля? Непонятно! Возьмем-ка мы понятного...

Я допускаю, что существует не то чтобы заговор, но что-то вроде черного списка: этих к работе не подпускать.

Вспомните потрясающую молодежную сборную, которая выиграла в 1991-м последний трофей советского футбола – чемпионат Европы. Да и просто феноменально играла. Где эти люди? Мостовой без работы, Канчельскис не нужен, Колыванов тоже, Кобелев нигде, Шалимов... Это же о чем-то говорит? Немного утешает, что мы-то хоть в Европе поиграли по 10-15 лет», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Мостовой о сборной России: «Трудно оценить уровень, когда играем с Кубой и Кыргызстаном. Но мы точно не слабее Чехии или Словакии»

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55 комментариев
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Если честно, просто уже заколебали, одно и тоже, как в психушке, надоели постить его
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+9
Да потому что ты лох , вот и все))
+21
-15
+6
Ответ Александр Степанов
«Спартак» (Москва) Чемпион СССР (2): 1987, 1989 Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987 «Бенфика» Обладатель Кубка Португалии: 1993 «Страсбур» Победитель Кубка Интертото: 1995[130] Финалист Кубка Франции: 1995 «Сельта» Победитель Кубка Интертото: 2000 Финалист Кубка Испании: 2001 Сборная СССР (до 23 лет) Победитель Чемпионата Европы: 1990 Мостовой конечно сомнительный персонаж, но точно не лох.
Мостовой перелогинься
+7
-2
+5
Критерии чёрного списка, по которым тренера даже при наличии лицензии не допускают до работы с командами:

1. Играл в футбол
2. Чеканить умеет
3. Предлагает тренеров больших клубов назначать в аутсайдеры и середняки, чтобы они там доказывали, а то в топе с деньгами любой справится
4. К месту и не к месту вспоминает Абаскаля

Короче, в блэклисте только Царь 😂
+9
-4
+5
Разбуди меня через 100 лет и спроси что происходит в России , я отвечу что пьют, воруют, и Мостовой жалуется что заслуженного футболиста не зовут тренировать
+5
-2
+3
"Мне 55 – но в душе меньше 40, а мозги остались на уровне подростка"
+3
0
+3
Ответ Саня Беляков
Да потому что ты лох , вот и все))
«Спартак» (Москва)
Чемпион СССР (2): 1987, 1989
Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987
«Бенфика»
Обладатель Кубка Португалии: 1993
«Страсбур»
Победитель Кубка Интертото: 1995[130]
Финалист Кубка Франции: 1995
«Сельта»
Победитель Кубка Интертото: 2000
Финалист Кубка Испании: 2001
Сборная СССР (до 23 лет)
Победитель Чемпионата Европы: 1990

Мостовой конечно сомнительный персонаж, но точно не лох.
+8
-6
+2
Чёрный список людей без тренерской лицензии
+5
-3
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Ответ а ты смешной
Близок к стадии принятия
К стадии алкоголизма
+3
-1
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А у кого то ЭГО и он не может начать с клуба второй-третьей лиги как все.
+1
0
+1
Не побывал потому что не хотел и 20 лет валял дурака
+1
0
+1
Рептилоиды создали тайный список футболистов, которые больше всех чеканили в бытность своей футбольной карьеры, и теперь их не допускают к тренерской карьере, чтобы они не сломали систему
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Я так понимаю, составитель чёрного списка каждый день звонит Сане и доводит одним и тем же вопросом...
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Может не у того царя интервью берут в психушке, где ещё Наполеоны и тому подобные исторические личности проживают или Мостового туда уже определили...
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Как много этого кретина здесь. Очень жаль,что спортс держит свою аудиторию за абсолютных баранов,хотя.... И очень жаль,что вместе с Мостовым тупеют все,кто его читают. Под его пустыми словами,как и мозгами выстраивается толпа и оставляет по 200-300 комментарием,создавая тем самым тренд,на то как мужик на 4-5 десятке говорит каждый день одно и тоже.
Это было смешно,в первый раз,может во второй. А сейчас это безумие. Хватит потреблять это сжиженное дерьмо,целыми днями.
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Это больничный лист, а не черный список
+1
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+1
Кто-нибудь смените ему пластинку. Фантазии ноль.
+3
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Ответ Александр Степанов
«Спартак» (Москва) Чемпион СССР (2): 1987, 1989 Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987 «Бенфика» Обладатель Кубка Португалии: 1993 «Страсбур» Победитель Кубка Интертото: 1995[130] Финалист Кубка Франции: 1995 «Сельта» Победитель Кубка Интертото: 2000 Финалист Кубка Испании: 2001 Сборная СССР (до 23 лет) Победитель Чемпионата Европы: 1990 Мостовой конечно сомнительный персонаж, но точно не лох.
Мы здесь говорим о Мостовом - тренере
И как тренер он - лох🤷‍♂️
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Это заговор против царя :))
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Кто нибудь объяснит этому клоуну, что хороший игрок - это не гарантия хороший тренер. Кто хочет тренировать, тот берёт любую команду и начинает доказывать, что чего-то стоит как тренер. А этот ничего не умеет, а только ноет и кормит своими былыми заслугами.
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Ну человек ведь реально не в себе
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Ответ Russ Ivan
Я так понимаю, составитель чёрного списка каждый день звонит Сане и доводит одним и тем же вопросом...
Получил ли корочки?
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Ответ IgorBudda
Допускаю, что есть один список В нём одна-единственная фамилия
Еще такой список у Глушакова и Дзюбы
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Напоминает анекдот про еврея, который жаловался Господу, что ему не везёт в лотерею. Пока на раздался голос с небес, "да ты хоть раз купи лотерейный билет".
Вот так и Мостовой. Лицензии нет, даже детским тренером не работал, но дай ему команду РПЛ.
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Ответ prigodich
ЗАГОВОР
Не так. Правильно будет - ЗАГАВАР! 😂
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В своё время Царь сместил с первого места в чёрном списке Рэйзора и вернул себе БМВ М3
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Напоминает исповедь спившегося хоккеиста из ф. Москва слезам не верит.
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Ответ Александр Степанов
«Спартак» (Москва) Чемпион СССР (2): 1987, 1989 Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987 «Бенфика» Обладатель Кубка Португалии: 1993 «Страсбур» Победитель Кубка Интертото: 1995[130] Финалист Кубка Франции: 1995 «Сельта» Победитель Кубка Интертото: 2000 Финалист Кубка Испании: 2001 Сборная СССР (до 23 лет) Победитель Чемпионата Европы: 1990 Мостовой конечно сомнительный персонаж, но точно не лох.
У наших-то комментаторов заслуг куда больше!..
Через одного Платини, да Пеле)
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Получается, у Абаскаля и Лички были связи в России
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День сурка какой-то...
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